MARKHAM, ON, le 18 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough-Guildwood-Rouge Park, participera à un événement spécial marquant le 10e anniversaire du parc urbain national de la Rouge.

Le ministre Anandasangaree assistera à cette cérémonie au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. L'événement rendra hommage aux nombreux partenaires, membres de la communauté et organismes ayant contribué à la protection et à l'évolution du parc urbain national de la Rouge, le premier parc urbain national du Canada. Après la cérémonie, les invités pourront participer à une marche guidée gratuite mettant en valeur les nouveaux sentiers et les nouvelles installations, les efforts de restauration, ainsi que le patrimoine naturel, culturel, autochtone et agricole du parc.

Date : Le lundi 21 juillet 2025 Heure : La cérémonie débute à 9 h (HAE)

Les médias sont priés d'arriver à 8 h 45. Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir les détails concernant l'emplacement.

