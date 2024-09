L'histoire orale des Inuit et l'archéologie ont conduit les chercheurs sur le site de l'épave mondialement connue de l'expédition Franklin

GJOA HAVEN, NU, le 2 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le 10e anniversaire de la localisation de l'épave du HMS Erebus, l'un des deux navires associés à la légendaire expédition Franklin de 1845. Guidées par l'histoire orale des Inuit, les équipes de recherche qui ont découvert l'épave du HMS Erebus en 2014 ont entrepris une série d'expéditions archéologiques sous-marines. Des missions de recherche d'envergure ont ainsi été menées sur les lieux et dans les environs, ce qui a permis de localiser l'épave du HMS Terror en 2016 et de récupérer plus de 1 500 artéfacts de l'Erebus.

Lors du festival Umiyaqtutt à Gjoa Haven (Uqsuqtuuq), Andrew Campbell, vice-président principal des Opérations, au nom de Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, et Allen Aglukkaq, président de la Nattilik Heritage Society et membre du conseil d'administration de l'Association inuite du Kitikmeot, se sont joints pour souligner l'anniversaire de la découverte de cette célèbre épave. Les premiers travaux de localisation et de recherches archéologiques en cours sur les lieux du HMS Erebus auraient été impossibles sans les connaissances et les contributions des membres de la communauté inuite de Gjoa Haven et de l'ensemble du Nunavut, et sans les contributions de nombreux organismes publics, privés et sans but lucratif.

Les relations établies avec les partenaires inuits au fil des ans ont permis de franchir plusieurs étapes importantes, notamment : la création du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror en 2015 - le premier lieu historique national au Nunavut qui fait l'objet d'une gestion conjointe exercée par les Inuit (par l'entremise de la Nattilik Heritage Society) et Parcs Canada, la signature en 2019 d'un accord de copropriété historique avec la Fiducie du patrimoine inuit concernant les artéfacts retrouvés, et la signature d'une entente de dix ans sur les répercussions et les avantages pour les Inuit (ERAI) avec l'Association inuite du Kitikmeot en 2023.

Parcs Canada et les Inuit du Nunavut sont partenaires ayant pour rôle de préserver le patrimoine naturel et culturel et de diffuser l'histoire de ces lieux exceptionnels, comme le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror. La Nattilik Heritage Society, établie à Gjoa Haven, administre le programme des gardiens des épaves et collabore étroitement avec Parcs Canada pour protéger et mettre en valeur ce lieu de renommée internationale.

« Depuis la découverte de l'épave du HMS Erebus il y a dix ans, nous avons enrichi et approfondi notre compréhension de l'histoire de l'expédition Franklin en associant la science occidentale et les contributions des partenaires de cogestion inuits, qui ont gracieusement proposé leurs connaissances, leur détermination et leurs compétences. Aujourd'hui, nous célébrons Piliriqatigiingniq - la valeur sociétale inuite qui consiste à travailler ensemble pour une cause commune. Tout comme les adeptes de l'histoire de Franklin au Canada et dans le monde entier, je me réjouis à l'idée de voir comment se dérouleront les prochains chapitres de cette histoire légendaire. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Depuis dix ans, notre collaboration avec Parcs Canada et les partenaires fédéraux a illustré Piliriqatigiinniq, le principe inuit de collaboration à la réalisation d'une cause commune. Ensemble, nous avons géré la terre, célébré notre histoire commune et honoré les traditions orales inuites qui ont permis de localiser l'épave du HMS Erebus. Ce partenariat souligne non seulement l'importance de la gestion inuite, mais aussi notre engagement à protéger et à faire connaitre au monde entier le riche patrimoine culturel de la région de Kitikmeot. »

Robert Greenley

Président de l'Association inuite du Kitikmeot

« Les partenariats et les collaborations sont au cœur de l'engagement de Parcs Canada à protéger des exemples d'importance nationale du patrimoine naturel et culturel et à faire connaitre au monde entier les histoires de ces endroits exceptionnels. Je suis extrêmement fier des travaux effectués au cours des dix dernières années en matière de recherche, de conservation et d'interprétation par un si grand nombre de membres de l'équipe de Parcs Canada, en collaboration avec des partenaires inuits de cogestion, afin de lever le voile sur le mystère de l'expédition Franklin. Grâce aux efforts collectifs, la fascinante histoire de la fameuse épave du HMS Erebus devrait stimuler l'imagination des gens pendant de longues années. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

L'emplacement des navires de l'expédition Franklin de 1845 est resté un mystère pendant plus de 150 ans, après la disparition de Sir John Franklin et de son équipage en 1846, alors qu'ils cherchaient le passage du nord-ouest.

L'épave du HMS Erebus a été retrouvée en 2014 et celle du HMS Terror en 2016.

Le projet d'exploration du HMS Erebus et du HMS Terror, entrepris par Parcs Canada en collaboration avec les Inuit, représente l'une des initiatives d'archéologie subaquatique les plus importantes et les plus complexes de l'histoire du Canada.

L'épave du HMS Erebus a été inscrite au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada en 2015, ce qui lui assure une protection juridique en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. L'épave du HMS Terror a été ajoutée en 2017, sur recommandation du comité consultatif provisoire de l'expédition Franklin.

Une entente de dix ans sur les répercussions et les avantages pour les Inuit concernant le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror a été signée en mars 2023 dans le cadre de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

