La Co-operative Union of Canada a été une pionnière en unissant les coopératives de tout le pays et en amplifiant leurs intérêts sur la scène nationale. Fondée en Ontario en 1909 par des défenseurs du mouvement coopératif, elle était avant tout un groupe de pression des consommateurs avant la Première Guerre mondiale. En 1944, la Co-operative Union of Canada convainc le gouvernement fédéral d'améliorer les changements fiscaux qui auraient nui aux coopératives. En 1970, elle a réussi à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il adopte la première loi fédérale sur les coopératives, la Loi sur les associations coopératives du Canada.

En 1984, la Co-operative Union of Canada est devenue une organisation nationale axée sur la promotion des relations gouvernementales avec la communauté coopérative, la coordination des intérêts communs des coopératives, la communication et la promotion des activités coopératives et l'avancement du développement coopératif international. Cette désignation historique honore non seulement l'héritage de l'organisation, mais aussi le pouvoir durable des coopératives dans l'édification de communautés plus fortes au Canada et dans le monde.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné ce pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Citations

« De sa fondation en 1909 à sa défense de lois historiques, la Co-operative Union of Canada a contribué à façonner un Canada plus équitable et collaboratif. Les désignations historiques reflètent l'histoire riche et variée du Canada et j'encourage toute la population canadienne à en apprendre davantage sur la Co-operative Union of Canada et ses contributions importantes à notre patrimoine commun. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La commémoration de la Co-operative Union of Canada par Parcs Canada reflète l'engagement de notre pays à honorer l'héritage des organismes communautaires qui ont façonné notre histoire, renforçant ainsi le pouvoir durable des coopératives dans l'édification de communautés plus fortes et plus inclusives à travers le Canada. »

L'honorable Aslam Rana,

Député pour Hamilton-Centre

Les faits en bref

Dans le but de redonner à la communauté dans laquelle elle exerce ses activités, une coopérative est une organisation appartenant à ses membres qui partagent des besoins économiques, culturels ou sociaux similaires.

Fondée en 1909 avec le soutien de cinq coopératives de l' Ontario et de la Nouvelle-Écosse, la Co-operative Union of Canada a été la première organisation nationale à unir et à représenter les coopératives canadiennes.

et de la Nouvelle-Écosse, la Co-operative Union of a été la première organisation nationale à unir et à représenter les coopératives canadiennes. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada . À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale.

conseille le ministre responsable de Parcs Canada concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du . À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiennes et Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives.

Document connexe

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Julia Grcevic, Agente, relations publiques et communications, Unité de gestion du Sud-Ouest de l'Ontario, Parcs Canada, 905-357-8331, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]