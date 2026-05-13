À la suite de l'évaluation menée par un jury indépendant, le concept nº 5 de Paul Raff Studio et de Kengo Kuma & Associates a été retenu comme concept gagnant.

BANFF, AB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Parcs Canada, en partenariat avec l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC), est heureux d'annoncer le concept gagnant du concours international de design pour un centre d'accueil et un espace communautaire réimaginés dans le cadre du projet de réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff, au parc national Banff.

Image de gauche: Le centre d’accueil actuel de Parcs Canada, avec le mont Rundle en arrière-plan. Parcs Canada. Image de droite: La proposition gagnante (concept nº 5), soumise par Paul Raff Studio et Kengo Kuma & Associates. Crédit: Paul Raff Studio et Kengo Kuma & Associates. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

La proposition gagnante (concept nº 5) a été soumise par Paul Raff Studio et Kengo Kuma & Associates, réunissant une expertise canadienne et internationale en design. Le concept a été recommandé par un jury indépendant constitué par l'IRAC à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux et transparent. Les six propositions ont été traitées équitablement du début à la fin et évaluées selon les mêmes critères, éclairés par des examens techniques, des commentaires du public et des communautés autochtones, ainsi que par des conseils d'experts tout au long du concours.

Le jury a relevé les forces suivantes dans le concept gagnant :

Une approche solide et crédible en matière de durabilité, se classant au premier rang avec la stratégie de durabilité la plus robuste.

Une grande importance accordée au paysage et à l'architecture, les espaces publics extérieurs et le lien avec la nature étant reconnus comme centraux au projet et complémentaires aux espaces intérieurs.

Une approche équilibrée de la conservation, du patrimoine, des perspectives autochtones et de l'expérience des visiteurs, offrant une expérience fidèle au lieu où l'identité de Parcs Canada est clairement affirmée.

Une flexibilité et une résilience offrant un concept techniquement réalisable, pouvant être peaufiné sans compromettre son intention ou son esprit d'origine.

Parcs Canada dirige depuis plusieurs années les travaux visant à définir une vision à long terme pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff. En 2022, Parcs Canada a obtenu du financement pour faire avancer la conception conceptuelle, amorçant des études détaillées du site ainsi que des activités de mobilisation auprès des communautés autochtones, des intervenants et du public. Les commentaires recueillis ont clairement identifié le réaménagement comme une occasion rare de moderniser les installations et les espaces publics du centre-ville de Banff tout en renforçant les liens entre les personnes, le lieu et les valeurs des parcs nationaux.

En réponse, Parcs Canada et l'IRAC ont lancé un concours international d'architecture en juin 2025, débutant par une phase de préqualification qui a mené à l'invitation de six équipes interdisciplinaires à soumettre des concepts. Ces équipes ont réuni des architectes, architectes paysagistes, ingénieurs, tisseurs du savoir autochtone et spécialistes de l'expérience des visiteurs de calibre mondial.

Les commentaires du public et des communautés autochtones sur les six concepts soumis ont été recueillis par Parcs Canada tout au long du concours et pris en compte, conjointement avec les examens techniques, pour éclairer la recommandation finale du jury.

Le concept retenu ne constitue pas un concept final, mais plutôt la base la plus solide à partir de laquelle le projet pourra continuer d'évoluer. Parcs Canada se réjouit de collaborer avec Paul Raff Studio et Kengo Kuma & Associates afin de raffiner davantage le concept, guidé par une mobilisation continue, des évaluations environnementales et le mandat de Parcs Canada de protéger et de mettre en valeur des lieux d'importance nationale.

Parcs Canada remercie toutes les équipes participantes, les conseillers, les partenaires autochtones, les membres du jury et les membres de la collectivité qui ont contribué au concours et participé de manière réfléchie tout au long du processus.

Pour en savoir plus sur le projet, consultez la plateforme Parlons parcs des montagnes.

Citations

« Le futur centre d'accueil des visiteurs sera un espace communautaire dynamique au cœur de Banff. Un lieu où la population canadienne et les visiteurs pourront établir des liens significatifs avec Parcs Canada et le parc national Banff. Il reflète des valeurs communes de conservation, d'intendance et d'inclusion, et place l'expérience des visiteurs, les espaces extérieurs et la durabilité au cœur de la conception. »

-- L'honorable Julie Dabrusin,

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Cette étape marque le passage de la compétition à la collaboration, alors que nous nous appuyons sur une base conceptuelle solide pour concrétiser un espace public et communautaire dynamique pour le parc national Banff. Parcs Canada se réjouit de poursuivre sa collaboration avec Paul Raff Studio et Kengo Kuma & Associates afin de donner vie à ce projet. »

-- Salman Rasheed,

Directeur général par interim, Alberta

« La décision du jury a été unanime et prise avec confiance. Le concept gagnant a été retenu non seulement pour l'excellence de sa conception, mais aussi pour sa flexibilité et sa résilience, des qualités qui lui permettront d'évoluer sans perdre son essence. Le jury est convaincu que l'avancement de ce concept ne compromet pas son esprit initial, mais qu'il offre plutôt le cadre le plus solide pour un raffinement réfléchi au fil du temps. »

-- Mike Brennan

Directeur général de l'Institut royal d'architecture du Canada

Les faits en bref

Au cours des deux dernières décennies, Parcs Canada a travaillé à l'élaboration d'une vision pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff dans le parc national Banff.

En 2022, Parcs Canada a reçu du financement fédéral pour réaliser des études détaillées du site et mener des activités de mobilisation auprès des communautés autochtones, des intervenants et du public concernant la vision pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff.

Symbole du Canada reconnu à l'échelle internationale, partie intégrante du site du patrimoine mondial de l'UNESCO des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes et pôle majeur de l'industrie touristique de l'Ouest canadien, le parc national Banff accueille plus de quatre millions de visiteurs chaque année.

Fondé en 1907, l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) est un organisme national sans but lucratif voué à la représentation des architectes et de l'architecture. L'IRAC est la seule voix nationale vouée à l'excellence du cadre bâti au Canada et se consacre à offrir à la communauté architecturale canadienne les outils, les ressources et la formation nécessaires pour faire progresser la pratique.

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Parc national Banff

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Parlons parcs des montagnes : projet de réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff

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SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Unité de gestion de Banff, Parcs Canada, [email protected]