Un nouvel accord renforce leurs priorités communes visant à promouvoir un secteur touristique solide, durable et résilient

GATINEAU, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Parcs Canada et l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) ont renouvelé leur protocole d'entente, s'appuyant sur des années de collaboration étroite en faveur du secteur touristique canadien et de l'économie liée au tourisme.

Le protocole d'entente établit un cadre de collaboration dans des domaines clés, notamment la mobilisation des parties prenantes, la participation à des forums de l'industrie et les efforts conjoints visant à favoriser les possibilités de tourisme durable et à renforcer la résilience du secteur face aux nouveaux défis. Ces priorités reflètent une vision commune selon laquelle la croissance du tourisme national et international dépend d'une coordination solide et continue entre le gouvernement et les acteurs de l'industrie.

Ensemble, Parcs Canada et l'ATIC s'efforceront de promouvoir un secteur touristique solide, compétitif et durable qui contribue à la prospérité économique et à la gérance de l'environnement du Canada.

Citations

« Le renouvellement du protocole d'entente avec l'Association de l'industrie touristique du Canada témoigne de notre engagement commun à renforcer l'économie touristique du pays tout en protégeant les trésors naturels et culturels qui caractérisent notre nation. En poursuivant leur collaboration, Parcs Canada et l'AITC favoriseront un tourisme durable qui profite aux collectivités, enrichit l'expérience des visiteurs et garantit la protection de ces lieux exceptionnels pour les générations futures. »

Andrew Campbell,

Président et directeur général par intérim, Parcs Canada

« Travailler en étroite collaboration avec Parcs Canada aide l'Association de l'industrie touristique du Canada à apporter une réelle valeur ajoutée au secteur touristique canadien. Ce protocole d'entente nous offre une base plus solide pour relever les défis communs, ouvrir de nouvelles perspectives et veiller à ce que le tourisme continue de soutenir l'emploi, les entreprises et les collectivités partout au pays. Un secteur plus uni est non seulement bénéfique pour le tourisme, mais aussi pour le Canada. »

Sébastien Benedict,

Président et directeur général, Association de l'industrie touristique du Canada

« Le secteur touristique canadien, y compris les lieux gérés par Parcs Canada, joue un rôle essentiel dans notre économie et dans la mise en valeur des sites naturels et culturels qui définissent notre pays. Le renouvellement de ce protocole d'entente avec l'Association de l'industrie touristique du Canada renforce la collaboration entre le gouvernement et l'industrie, soutient le tourisme durable et contribue à faire en sorte que le Canada reste une destination de classe mondiale, aujourd'hui et pour les générations futures. »

L'honorable Julie Dabrusin,

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits en bref

Parcs Canada est l'un des principaux fournisseurs d'expériences touristiques au Canada, accueillant environ 24 millions de visiteurs tous les ans à certaines des destinations patrimoniales naturelles et culturelles les plus emblématiques du monde.

Les visiteurs des lieux administrés par Parcs Canada contribuent à générer quatre milliards de dollars au PIB national et dépensent l'équivalent de plus de 11 millions de dollars chaque jour dans les collectivités partout au pays.

Parcs Canada a accueilli 14,5 millions de visiteurs pendant la période estivale Un Canada fort, soit une hausse de 13 % par rapport à 2023. Parcs Canada prévoit d'atteindre les 26 millions de visiteurs pour l'année 2025-2026.

Les lieux administrés par Parcs Canada sont au cœur de notre identité nationale. Ils nous rapprochent au moyen de récits marquants et de paysages à couper le souffle, et favorisent un attachement commun aux lieux qui ont façonné qui nous sommes en tant que Canadiennes et Canadiens.

Dans le cadre de sa vaste portée, comprenant 171 lieux historiques nationaux, 48 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national, Parcs Canada fournit des services à plus de 200 endroits au Canada, dans chaque province et territoire, et dans des régions rurales, urbaines et nordiques.

L'AITC est chargée de représenter les intérêts touristiques au niveau national. Son travail de défense des intérêts du secteur consiste à promouvoir et à soutenir des politiques, des programmes et des activités qui favorisent la croissance et le développement de ce dernier.

L'AITC s'efforce de guider l'industrie canadienne du tourisme afin que celle-ci soit la plus compétitive au monde.

L'AITC a comme mission d'être la voix de l'industrie touristique du Canada et d'améliorer sa compétitivité en tant que destination internationale grâce au leadership et au plaidoyer.

L'AITC représente plus de 600 membres et des milliers de membres associés, et ce, d'un océan à l'autre.

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SOURCE Parcs Canada (HQ)

Contacts : Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]