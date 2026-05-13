Le tronçon mis en candidature s'étend sur 230 kilomètres de Kingston, à l'extrémité est du lac Ontario, jusqu'à la frontière entre l'Ontario et le Québec, soulignant l'importance du fleuve en tant que corridor culturel et naturel important. Le Kaniatarowanenneh, comme l'appellent les Haudenosaunee, est une rivière-mère du Canada. Les histoires des peuples autochtones qui vivaient le long du fleuve sont racontées dans les traditions orales du peuple haudenosaunee. Le fleuve occupe également une place unique et spéciale dans le développement du Canada moderne, servant de principale voie d'exploration, de transport, de commerce et de contacts interculturels entre les peuples autochtones et les colons européens.

Cette mise en candidature reconnaît le patrimoine culturel exceptionnel du fleuve, y compris son rôle dans l'histoire autochtone, les débuts de l'exploration européenne, la colonisation, le commerce et la défense, ainsi que sa valeur récréative et sa richesse écologique. Le fleuve demeure un élément central de l'identité et de l'économie de nombreuses communautés situées le long de ses rives.

La mise en candidature du haut fleuve Saint-Laurent en Ontario est le résultat d'une collaboration entre la Thousand Islands Alliance of River Advocates (TIARA), des communautés locales, des partenaires autochtones, le gouvernement de l'Ontario et Parcs Canada. Si désigné, le fleuve accèderait à un réseau établi de rivières du patrimoine canadien qui célèbre l'histoire diversifiée du pays et ses liens avec le patrimoine d'eau douce.

Citations

« Depuis des milliers d'années, les rivières servent de lieux de rencontre, de routes de circulation et de corridors commerciaux qui relient les communautés et façonnent le paysage canadien. Le Réseau des rivières du patrimoine canadien offre à la population canadienne et aux visiteurs l'occasion de découvrir ces cours d'eau remarquables, de participer à leur intendance et d'en apprendre davantage sur notre histoire commune. En appuyant la mise en candidature du fleuve Saint-Laurent en Ontario au Réseau des rivières du patrimoine canadien, le gouvernement du Canada reconnaît son importance culturelle, historique et écologique profonde. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le haut fleuve Saint-Laurent a longtemps été une voie de rapprochement et d'échange, servant de corridor vital pour le transport, le commerce et la culture, et soutenant les communautés le long de ses rives. La mise en candidature du Kaniatarowanenneh au Réseau des rivières du patrimoine canadien reflète d'importants partenariats avec les nations autochtones et démontre son rôle durable dans l'histoire autochtone, les systèmes de connaissances et les traditions vivantes, ainsi que dans l'histoire plus large du Canada. Cela renforce aussi notre responsabilité commune de le protéger pour les générations futures. »

L'honorable Nathalie Provost

Secrétaire d'État (Nature)

« Le haut fleuve Saint-Laurent possède une histoire incroyablement riche, ayant relié les communautés, soutenu le commerce et préservé des écosystèmes sains en Ontario et au-delà. Cette mise en candidature au Réseau des rivières du patrimoine canadien souligne notre engagement commun à conserver la biodiversité de cette voie navigable essentielle, à restaurer ses habitats et à protéger la qualité de son eau. L'Ontario est fier de collaborer avec le gouvernement fédéral, des partenaires autochtones, des communautés locales et des organismes de conservation afin de conserver ce magnifique fleuve et de transmettre son héritage aux générations futures. »

L'honorable Todd McCarthy

Ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs

« La mise en candidature du Kaniatarowanenneh (fleuve Saint-Laurent) comme rivière du patrimoine canadien marque une étape majeure pour les efforts collaboratifs visant à restaurer, conserver et célébrer l'un des plus grands cours d'eau du monde. Cette décision aide à reconnaître l'importance du Kaniatarowanenneh pour les communautés et écosystèmes humains et non humains interconnectés et met en lumière nos responsabilités communes de protéger et de prendre soin de ces eaux. Au nom du River Institute, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance pour le travail acharné des personnes et des groupes qui ont dirigé le processus de mise en candidature et leur engagement commun envers ce grand fleuve. »

Jeff Ridal

Directeur exécutif, River Institute

« Le Kaniatarowanenneh, remarquable par son importance culturelle, historique et géographique, est l'un des principaux fleuves du monde. Le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs forment ensemble un vaste système hydrographique qui draine plus de 25 % des réserves d'eau douce de la planète. Tout au long de l'histoire, ce grand fleuve a servi, et continue de servir, de ressource naturelle et spirituelle essentielle pour les peuples autochtones. Le développement du Canada est indissociable des voies navigables du fleuve Saint-Laurent, qui donnaient accès à l'intérieur du continent. Le fleuve abrite des milliers d'espèces végétales et animales, y compris une extraordinaire population d'anguilles menacée, méritant toutes une protection rigoureuse. Il demeure un écosystème vital et irremplaçable, qui doit être honoré et préservé pour les générations à venir. »

Jennifer Macklem

Thousand Islands Alliance of River Advocates (TIARA)

« L'Algonquin to Adirondacks (A2A) Collaborative tient à féliciter la Thousand Islands Alliance of River Advocates pour l'appui qu'elle a reçu lors de sa campagne de 18 ans visant à soumettre la candidature du fleuve Saint-Laurent, le Kaniatarowanenneh, comme rivière du patrimoine canadien. Cette mise en candidature permettra de promouvoir la singularité environnementale, culturelle et géographique du Saint-Laurent qui, avec les Grands Lacs et ses affluents, forment le système hydrographique qui draine plus de 25 % des réserves d'eau douce de la Terre. La santé du Saint-Laurent influence tous les aspects du monde naturel, puisque de nombreuses espèces vivent le long de ses rives et dans ses eaux ou l'utilisent pour des déplacements essentiels. Nous, les humains, en dépendons pour la nourriture, les loisirs et le transport. Lors de sa désignation comme rivière du patrimoine canadien, le fleuve Saint-Laurent soutiendra la connectivité d'habitats fauniques sains, ce qui constitue la mission principale d'A2A Collaborative. Nous partageons la conviction que ce fleuve mérite d'être reconnu, célébré et doté des protections nécessaires pour maintenir ce rôle. »

Emily Conger, membre de l'exécutif et ancienne présidente,

Algonquin to Adirondacks Collaborative

« La mise en candidature du Kaniatarowanenneh, ou le haut fleuve Saint-Laurent, comme rivière du patrimoine canadien est une reconnaissance bien méritée de ce fleuve magnifique et de ses contributions sans bornes à notre culture, à notre histoire, à notre environnement naturel et à notre vie quotidienne. Le Saint-Laurent nourrit la vie et les communautés de toutes sortes depuis la nuit des temps et, des rives de l'océan Atlantique jusqu'au centre de l'île de la Tortue, ou l'Amérique du Nord, il continue d'offrir passage, nourriture et inspiration. Les eaux du fleuve sont une source constante de réconfort et de bien-être. Ses vagues sont comme le battement de cœur du continent. Notre admiration et nos sincères félicitations à ceux qui ont travaillé si fort pour que cette mise en candidature devienne réalité. Rassemblons-nous tous pour célébrer et préserver ce fleuve précieux. »

Katherine Macklem

Présidente, le Réseau de la biosphère de l'Arche de Frontenac

Les faits en bref

Le Réseau des rivières du patrimoine canadien est le programme national canadien de gestion des rivières. Fondé en 1984, il reconnaît les rivières d'une valeur naturelle, culturelle et récréative exceptionnelle et favorise leur intendance à long terme. On dénombre actuellement 42 rivières et tronçons de rivières désignés par le Réseau des rivières du patrimoine canadien, pour un total près de 11 000 km.

Désigner une rivière au Réseau des rivières du patrimoine canadien est un processus en plusieurs étapes comprenant une phase de mise en candidature et une phase de désignation. Chaque rivière est évaluée selon des critères stricts de sélection et d'intégrité et on doit démontrer qu'un fort soutien public existe ainsi que des plans clairs pour protéger ses valeurs.

Une fois mise en candidature, une rivière doit avoir un plan de gestion qui définit comment ses valeurs patrimoniales seront préservées et mises en valeur. Ce plan est examiné par le Comité de planification technique du Réseau des rivières du patrimoine canadien et la Commission des rivières du patrimoine canadien avant d'être recommandé aux ministres responsables pour une désignation officielle.

Le fleuve Saint-Laurent est l'un des cours d'eau les plus importants de l'Amérique du Nord. Coulant du lac Ontario près de Kingston jusqu'à l'océan Atlantique, il a longtemps servi de route majeure de voyage, de commerce et de culture pour les nations autochtones et les colons.

Le fleuve Saint-Laurent est connu sous plusieurs noms autochtones, dont Kaniatarowanenneh, qui signifie « grand cours d'eau » dans la langue des peuples Haudenosaunee. La rivière est un lieu de rassemblement et un lien vital depuis des générations.

Liens connexes

Parcs Canada

Réseau des rivières du patrimoine canadien

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias: Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Normand Pepin, Directeur exécutif, Thousand Islands Alliance of River Advocates (TIARA), 613-853-7076, [email protected]; Alexandru Cioban, Bureau du ministre, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, 416-314-6790, [email protected]; Gary Wheeler, Direction des communications, Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, 416-314-6666, [email protected]