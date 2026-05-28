Les statistiques soulignent une fréquentation record, une croissance économique, de nombreux avantages pour les collectivités et la conservation dans tout le pays

GATINEAU, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - En tant que pierres angulaires de l'industrie touristique canadienne, les lieux administrés par Parcs Canada offrent aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grandes qualités et soutiennent le tourisme dans les collectivités partout au pays.

En 2025-26, Parcs Canada a accueilli 26,2 millions de visiteurs provenant de plus de 100 pays, venus vivre certaines des expériences touristiques les plus mémorables du Canada dans certaines des destinations parmi les plus mémorables du Canada dans certaines des destinations parmi les plus emblématiques au monde en matière de patrimoine naturel et culturel. De plus, les visiteurs des lieux gérés par Parcs Canada ont dépensé 6,5 milliards de dollars dans les collectivités situées dans ou à proximité des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux, ce qui a représenté une contribution directe de 5,9 milliards de dollars au PIB du Canada, soit 16 millions de dollars par jour dans les collectivités de tout le pays. Cela représente une augmentation de 45 % depuis 2023.

Ce succès est en partie attribuable au laissez-passer « Un Canada fort », qui permet l'entrée gratuite dans les sites gérés par Parcs Canada et une réduction de 25 % sur le camping et l'hébergement sous toit. Parcs Canada a connu une hausse constante du nombre de visiteurs au cours des dernières années, ce qui lui a permis de mettre en place des programmes et services novateurs permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes, notamment les jeunes et les nouveaux arrivants, de profiter du plein air et de s'initier à l'environnement et à l'histoire.

Au-delà de leurs paysages emblématiques et de leur importance historique, les sites gérés par Parcs Canada constituent de puissants moteurs économiques qui stimulent la prospérité locale, soutiennent des dizaines de milliers d'emplois et enrichissent les collectivités urbaines, rurales et nordiques à travers le pays. Grâce à des investissement consentis par Parcs Canada, environ 59 000 emplois à temps plein ont été créés et, 3,4 milliards de dollars en revenus du travail ont été générés, ce qui permet de rapporter 839 millions de dollars en recettes fiscales aux collectivités.

Les sites gérés par Parcs Canada favorisent également la santé physique et mentale, ce qui permet aux Canadiens et aux canadiennes de rester en bonne santé et d'économiser environ 30 millions de dollars par an en frais de santé.

L'accent mis par Parcs Canada sur la protection et la conservation contribue à protéger les Canadiens et Canadiennes contre les effets du changement climatique. Les aires protégées et conservées du Canada stockent environ 51 400 gigatonnes de carbone, ce qui représente une valeur sociétale estimée à plus de 51 milliards de dollars en dommages climatiques évités, selon le coût social fédéral du carbone. En outre, les services écosystémiques fournis par les sites de Parcs Canada, comme la régulation du climat, le cycle des nutriments, le traitement des déchets et la lutte contre les ravageurs et les maladies, entre autres, peuvent représenter une valeur de 372 milliards de dollars par an.

Ensemble, ces résultats soulignent la valeur durable des sites gérés par Parcs Canada. Ceux-ci constituent non seulement des destinations d'une beauté et d'une importance exceptionnelles, mais ils contribuent également à la vigueur économique, à la résilience environnementale et au bien-être collectif du Canada. Alors que de plus en plus de gens continuent de découvrir ces lieux extraordinaires et de s'y attacher, Parcs Canada reste déterminé à les protéger tout en favorisant une croissance durable et des expériences mémorables pour les générations à venir.

Citation

« Les sites gérés par Parcs Canada montrent que la conservation consiste à protéger et à soutenir les collectivités, à renforcer la résilience face aux changements climatiques et à aider les Canadiens et Canadiennes à se sentir plus connectés. Ces lieux, qui sont au cœur de l'identité canadienne, sont essentiels à notre avenir tant sur les plans environnementaux qu'économique. En élargissant l'accès grâce à des initiatives telles que le laissez-passer Un Canada fort, davantage de personnes peuvent développer un sentiment de fierté à l'égard de ces endroits et prendre conscience de la nécessité de continuer à les protéger. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le tourisme au Canada prospère grâce aux expériences extraordinaires offertes dans les lieux gérés par Parcs Canada. Avec des visiteurs qui contribuent à hauteur de plusieurs milliards à notre PIB et dépensent des millions chaque jour dans les collectivités du pays, ces destinations sont des moteurs économiques essentiels qui soutiennent les entreprises locales, créent des emplois et font du Canada une destination touristique de premier plan à l'échelle mondiale. »

L'honorable Rechie Valdez

Secrétaire d'État, Petite Entreprise et Tourisme

« Je suis très fier du rôle que jouent les sites gérés par Parcs Canada pour rapprocher les gens des histoires, des paysages et des expériences qui définissent notre pays. Le fait que des millions de visiteurs choisissent chaque année d'explorer ces lieux extraordinaires témoigne de leur valeur intemporelle, non seulement en tant que parties précieuses de notre patrimoine, mais aussi en tant qu'espaces dynamiques qui élèvent les communautés et inspirent la gestion responsable pour les générations à venir. »

Andrew Campbell, président-directeur général par intérim, Parcs Canada

Faits en bref

Grâce à son vaste réseau, Parcs Canada propose des services dans plus 200 sites à travers le Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires, que ce soit en milieu rural, urbain ou nordique. Ces sites incluent 171 lieux historiques nationaux, 48 parcs nationaux, six aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

Parcs Canada protège les trésors culturels et naturels du Canada et est fier d'apporter sa contribution à l'offre mondiale de classe. Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'accès à la nature, à l'histoire et à 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

Avec le renouvellement du laissez-passer « Un Canada fort » , le gouvernement du Canada offre l'entrée gratuite aux lieux historiques nationaux, aux parcs nationaux et aux aires marines nationales de conservation gérées par Parcs Canada, ainsi qu'une réduction de 25 % sur les frais de camping du 19 juin au 7 septembre 2026.

, le gouvernement du Canada offre l'entrée gratuite aux lieux historiques nationaux, aux parcs nationaux et aux aires marines nationales de conservation gérées par Parcs Canada, ainsi qu'une réduction de 25 % sur les frais de camping du 19 juin au 7 septembre 2026. Parcs Canada, en collaboration avec des partenaires, protège et restaure les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux, permets aux gens de découvrir l'histoire et la nature et de s'en rapprocher, et contribue à maintenir la valeur économique de ces lieux pour les collectivités locales et régionales.

Les professionnels de la santé agréés inscrits au programme PaRx peuvent prescrire des cartes d'entrée Découverte de Parcs Canada aux patients qui, selon eux, en tireront le plus grand bénéfice lors de leurs consultations médicales régulières liées à des problèmes de santé préexistants.

Pour profiter au maximum de votre expérience dans les parcs du Canada, assurez-vous de bien planifier votre voyage. Nous avons compilé Dix conseils pour profiter pleinement de votre visite. Mettez en pratique ces conseils de planification et de réservation pour savoir comment éviter les foules, choisir le meilleur moment pour visiter et déterminer quelle destination vous convient le mieux.

Pour estimer la valeur des services écosystémiques, les chercheurs de Parcs Canada ont utilisé des données satellitaires afin d'évaluer les écosystèmes dans 53 aires protégées, couvrant environ 47 millions d'hectares. Ils se sont ensuite appuyés sur les valeurs économiques issues d'études scientifiques pour estimer la valeur de services, tels que le stockage du carbone, la filtration de l'eau et la pollinisation.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attachée de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]