Les améliorations permettront d'accroître la sécurité publique, de renouveler des infrastructures vieillissantes et d'offrir une expérience de grande qualité aux visiteurs.

RADIUM HOT SPRINGS, BC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé un projet d'infrastructure de 16 millions de dollars pour des améliorations essentielles le long de la route 93 Sud dans la partie sud du parc national Kootenay. Le gouvernement du Canada s'engage à protéger les trésors naturels et culturels du Canada et à faire progresser les projets d'infrastructure dans les lieux administrés par Parcs Canada afin de créer des possibilités économiques et touristiques et d'assurer la sécurité des visiteurs qui se rendent dans ces lieux emblématiques et qui les traversent.

Pendant des milliers d'années, les peuples autochtones ont voyagé et assuré l'intendance du paysage qui est aujourd'hui le parc national Kootenay. La route 93 Sud relie les collectivités et les voyageurs à travers les Rocheuses canadiennes depuis plus d'un siècle et continue de servir d'axe de circulation essentiel pour les résidents et les visiteurs.

Cet investissement sera axé sur plusieurs sites clés dans le canyon Sinclair, et à proximité de celui-ci, une porte d'entrée historique très fréquentée vers le village de Radium Hot Springs et une destination touristique populaire de la région. Les travaux permettront d'améliorer la sécurité publique, de moderniser l'infrastructure vieillissante et de contribuer au maintien d'une expérience de grande qualité pour les visiteurs. Les principaux éléments de ces travaux comprennent la remise en état du pont du canyon Sinclair et d'un mur de soutènement près de la limite sud-ouest du parc, ainsi que la réparation du tunnel rocheux du ruisseau Sinclair près des bassins des sources thermales Radium.

Les bassins du village Radium Hot Springs et des sources thermales Radium resteront ouverts et accessibles pendant toute la saison pendant les travaux. L'an dernier, Parcs Canada a célébré la rénovation de l'Aquacourt des sources thermales Radium, qui offre désormais une expérience moderne, sécuritaire, accessible et inclusive aux résidents et aux visiteurs. Pendant les travaux de construction le long de la route 93 Sud, Parcs Canada travaillera en étroite collaboration avec les partenaires municipaux et touristiques pour soutenir l'accès des visiteurs et répondre aux besoins de la collectivité.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à protéger le patrimoine naturel et culturel et à investir dans les infrastructures des lieux administrés par Parcs Canada. Ces projets aident à préserver l'environnement, à créer des possibilités économiques et touristiques et à assurer la sécurité des millions de visiteurs qui empruntent ce corridor routier clé chaque année.

Citation

« En tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver l'intégrité et la beauté des Rocheuses, y compris le parc national Kootenay, tout en maintenant l'infrastructure essentielle qui permet aux visiteurs et aux collectivités d'accéder à ces lieux et d'en profiter en toute sécurité. Grâce à ces travaux essentiels, Parcs Canada améliore la sécurité et la fiabilité des routes, des ponts et des infrastructures destinées aux visiteurs dans un environnement montagneux difficile, tout en protégeant la faune et les écosystèmes fragiles et en soutenant l'activité touristique et économique locale. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Les faits en bref

Grâce au renouvellement du laissez-passer Un Canada fort, le gouvernement du Canada offre de nouveau l'entrée gratuite aux lieux historiques nationaux, aux parcs nationaux et aux aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada, ainsi qu'un rabais de 25 % sur les frais de camping cet été, du 19 juin au 7 septembre 2026.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé 545,1 millions de dollars sur quatre ans pour des projets clés visant à garantir que les autoroutes et les routes demeurent sûres et accessibles, à protéger les canaux patrimoniaux, à prévenir la perte de patrimoine bâti emblématique et à assurer la continuité des services aux visiteurs.

Parcs Canada gère environ 3 300 km d'autoroutes et de routes, dont la valeur de remplacement est estimée à 10 milliards de dollars. Ce réseau routier dessert la population canadienne, offrant au public et à l'industrie touristique un accès aux sites et installations administrés par Parcs Canada grâce à des routes panoramiques, et permettant aux résidents permanents des lotissements urbains situés dans les parcs d'accéder à leur communauté tout en assurant le fonctionnement des services municipaux dont ils ont besoin.

En 2024, d'importantes améliorations ont été achevées à l'Aquacourt des sources thermales Radium, un édifice fédéral du patrimoine classé. Environ 29 millions de dollars de financement fédéral ont été investis sur plusieurs années dans le renouvellement et l'amélioration du bâtiment.

Pour obtenir des informations à jour pour la planification de déplacements, consultez toujours DriveBC (en anglais seulement). Pour obtenir des renseignements et des mises à jour sur le projet, veuillez consulter le site Web du parc national Kootenay et suivre le parc national Kootenay sur Facebook.

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Communiqué de presse : Achèvement du projet d'amélioration de l'infrastructure fédéral aux sources thermales Radium dans le parc national Kootenay

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SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Keean Nembhard, Attaché de presse, Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Relations avec les médias, Unité de gestion de Lake Louise, Yoho et Kootenay, Parcs Canada, [email protected]