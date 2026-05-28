Le financement soutient la capacité essentielle du Programme national de gestion des incendies de Parcs Canada

OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le Programme national de gestion des incendies de Parcs Canada contribue à protéger les personnes, les collectivités, les parcs nationaux et lieux historiques nationaux chéris contre les risques croissants de feux de forêt, tout en maintenant des écosystèmes sains et résilients.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 47,8 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir la préparation aux feux de forêt, les interventions et la réduction des risques dans les lieux administrés par Parcs Canada. Cet investissement permettra de renouveler des capacités essentielles du Programme national de gestion des incendies de Parcs Canada.

Financé par le budget de 2025, cet investissement appuiera l'état de préparation opérationnelle du personnel de Parcs Canada chargé de la lutte contre les feux de forêt, de l'équipement déployable à l'échelle nationale, ainsi que des mesures proactives de réduction des risques, comme les brûlages dirigés et la gestion de la végétation, afin de réduire l'accumulation de matières inflammables. Il s'appuie sur des investissements antérieurs pour assurer que Parcs Canada puisse continuer à se préparer aux feux de forêt, à y intervenir et à en atténuer les risques partout au pays.

En raison des changements climatiques, les feux de forêt deviennent plus fréquents, plus intenses et plus imprévisibles. En conséquence, les feux de forêt constituent un risque croissant pour la sécurité des Canadiennes et des Canadiens, menace les infrastructures essentielles et perturbe l'activité économique. Grâce à ce financement, Parcs Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones, les collectivités locales et autres partenaires fédéraux afin de réduire les risques liés aux feux de forêt, de protéger le public et de maintenir l'intégrité écologique.

Citations

« Les changements climatiques intensifient les saisons de feux de forêt partout au Canada, ce qui accroît les risques pour les collectivités, les écosystèmes et notre économie. En investissant 47,8 millions de dollars dans le Programme national de gestion des incendies de Parcs Canada, notre gouvernement veille à ce que nous disposions de l'expertise, des outils et des capacités nécessaires pour intervenir en cas de feux de forêt et réduire les risques de façon proactive. Ce financement contribuera à protéger les personnes et les infrastructures, à renforcer la résilience de nos parcs nationaux et lieux historiques nationaux, et à soutenir nos partenaires au pays et à l'étranger alors que nous faisons face ensemble à ce défi grandissant. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Les feux de forêt sont de plus en plus fréquents et intenses, et nous devons être prêts à protéger nos communautés, y compris les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux. Cet investissement de notre nouveau gouvernement assure à Parcs Canada les ressources nécessaires pour réduire les risques de feux de forêt, renforcer les capacités de préparation et d'intervention au moment où cela compte le plus, tout en collaborant étroitement avec des partenaires clés, notamment les provinces et les territoires, ainsi que les communautés autochtones et locales, afin de préserver la force et la résilience de notre pays pour les générations à venir. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et Ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Les faits en bref

Parcs Canada est le seul organisme fédéral qui intervient directement sur le terrain en cas de feux de forêt, avec des rôles et des capacités comparables à ceux des organismes provinciaux et territoriaux de gestion des feux de forêt. Parcs Canada développe ses capacités et son expertise en gestion des feux de forêt depuis plus d'un siècle, et le Programme national de gestion des incendies a également soutenu d'autres types d'interventions d'urgence, notamment lors de l'ouragan Fiona (2022).

Parcs Canada est responsable de la gestion des feux de végétation sur environ 350 000 km² de terres domaniales fédérales (soit à peu près la superficie de l'Allemagne ou six fois celle de la Nouvelle-Écosse). Cela comprend des endroits qui abritent des infrastructures essentielles telles que la route transcanadienne.

Parcs Canada intervient en cas de feux de forêt de manière à protéger les personnes et les collectivités, tout en reconnaissant le rôle essentiel du feu dans le maintien d'écosystèmes en santé. Au cours des cinq dernières années, Parcs Canada a géré 505 feux de forêt dans des parcs nationaux et des lieux historiques nationaux.

Parcs Canada utilise une variété d'outils et de stratégies, notamment les brûlages dirigés, l'éclaircie forestière, la création de pare-feu communautaires et l'application des lignes directrices de Intelli-feu MC Canada , afin de réduire les répercussions des feux de forêt et de protéger le public, les collectivités et les infrastructures. Au cours des cinq dernières années, Parcs Canada a mené plus de 142 initiatives de réduction des risques liés aux feux de forêt dans 28 parcs nationaux et lieux historiques nationaux partout au pays.

, afin de réduire les répercussions des feux de forêt et de protéger le public, les collectivités et les infrastructures. Au cours des cinq dernières années, Parcs Canada a mené plus de 142 initiatives de réduction des risques liés aux feux de forêt dans 28 parcs nationaux et lieux historiques nationaux partout au pays. À titre de membre du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), Parcs Canada collabore avec d'autres organismes canadiens de gestion des incendies pour fournir de l'équipement et du personnel hautement qualifié afin de soutenir les opérations de lutte contre les feux de forêt à l'échelle nationale et internationale, lorsque des renforts sont sollicités par l'intermédiaire de CIFFC. Au cours des cinq dernières années, Parcs Canada a répondu à 50 demandes d'assistance en déployant des spécialistes de la gestion des feux de forêt et de l'équipement pour appuyer des interventions provinciales, territoriales et internationales, notamment lors du complexe de feux de forêt Semo en Alberta, du complexe de feux de forêt Weyakwin en Saskatchewan, de l'incendie de la vallée d'Annapolis en Nouvelle‑Écosse et de l'incendie Red Rock en Idaho.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada Inc. (CIFFC) est une société sans but lucratif détenue et exploitée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le CIFFC coordonne le partage des ressources de lutte contre les feux de forêt entre les organismes chargés de la gestion des feux de forêt au Canada. Ces ressources comprennent le personnel, l'équipement, les aéronefs, les informations et l'expertise.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]