Hier, une célébration a eu lieu au Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-de-Victoria pour dévoiler de nouvelles plaques du Réseau des rivières du patrimoine canadien commémorant la désignation officielle de la section albertaine de la rivière Saskatchewan Nord en tant que rivière du patrimoine canadien. Des drapeaux du Traité no 6 et de la Nation Métisse d'Otipemisiwaken de l'Alberta ont également été installés et hissés pour commémorer l'occasion.

La rivière Saskatchewan Nord est un lieu de rassemblement traditionnel, une route de déplacement et un foyer pour les peuples autochtones, y compris les Nêhiyawak (Cris), les Niitsitapi (Pieds-Noirs), les Ktunaxa, les Métis, les Sioux Nakota, les Iroquois, les Dénés, les Ojibwés, les Saulteaux, les Anishinaabe, les Inuits et les Assiniboines. Pendant des siècles, la rivière a été une voie de transport et de commerce, d'abord pour les peuples autochtones, puis pour les colons et les explorateurs venant de l'est vers les montagnes Rocheuses et vers la côte ouest. Elle a joué un rôle central dans la traite des fourrures, les premières expéditions scientifiques, et les modèles d'établissement humain et l'agriculture. Aujourd'hui, la rivière continue de fournir une source importante d'eau potable, d'habitat pour les espèces végétales et animales et de soutien aux industries du tourisme et des loisirs.

Un tronçon de 49 kilomètres de la rivière Saskatchewan Nord dans le parc national Banff a été désigné rivière du patrimoine canadien en 1989. La dernière section restante de 718 km de la rivière Saskatchewan Nord en Alberta a été initialement nominée par le comté de Smoky Lake en 2019 pour ses valeurs culturelles et récréatives exceptionnelles. La désignation a été acceptée et officiellement annoncée le 22 mars 2024 (Journée mondiale de l'eau).

Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires. Le document de désignation identifie les appels à l'action en cours liés à la qualité de l'air et de l'eau, à la planification de l'utilisation des terres et à la collaboration intersectorielle/juridictionnelle.

« Félicitations à tous ceux qui ont participé à la désignation de cette section de la rivière Saskatchewan Nord comme rivière du patrimoine canadien. Grâce à cette désignation et à l'installation de ces nouvelles plaques, les gens d'ici et de loin pourront en apprendre davantage sur les contributions de cette magnifique rivière au Canada, tant historiques que contemporaines. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La rivière Saskatchewan Nord a contribué à la fondation du Canada que nous connaissons aujourd'hui. Elle a fourni un moyen de transport et de loisirs pendant des millénaires et en tant que tel est digne de cette désignation. L'installation de ces plaques témoigne de l'importance de cette rivière pour les peuples autochtones de la région, les Albertains et les Canadiens. Félicitations et merci à toutes les personnes impliquées. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le comté de Smoky Lake est ravi de participer au dévoilement de ces plaques commémoratives, qui reconnaissent le patrimoine culturel, environnemental et récréatif emblématique de cet endroit. Ces plaques RSN se joignent au site-plaque commémoratif existant qui célèbre cette rivière en tant que centre spirituel du Lieu historique national du Canada de l'Arrondissement-de-Victoria (LHNCAV) de plus de 10 000 acres qui a été désigné en 2001. Plus tôt cette année, le comté a également partagé l'insaisissable « prix d'excellence » de l'Alberta Professional Planners Institute (APPI) pour ce travail. »

Jered Serben

Préfet et conseiller de la division 5, comté de Smoky Lake

« En tant que Conseil consultatif de planification et de consultation des bassins hydrographiques (CCPCBH) désigné par la province, la North Saskatchewan Watershed Alliance se réjouit de cette occasion comme une occasion de poursuivre le travail de vérité et réconciliation, ainsi que de souligner de nombreux efforts historiques et continus pour l'intendance du cours principal de la rivière et, en fait, de l'ensemble du bassin hydrographique. »

Scott Millar

Directeur exécutif, North Saskatchewan Watershed Alliance

« Aujourd'hui, alors que nous dévoilons ces plaques commémoratives, nous rendons hommage à la rivière Saskatchewan Nord, en Alberta, non seulement en tant que rivière du patrimoine canadien, mais aussi en tant que bouée de sauvetage tissée dans le tissu même de l'histoire et de la culture métisse. Cette rivière était une importante route commerciale pour les commerçants de fourrures métis, où les bateaux d'York transportaient des marchandises et des fourrures. La rivière demeure un symbole de notre lien durable avec cette terre. En haut et en aval de la rivière et à Metis Crossing, nous célébrons le rôle de cette rivière dans le façonnement de notre passé et l'orientation de notre avenir. »

Andrea Sandmaier

Présidente, Gouvernement métis d'Otipemisiwak

« La rivière Saskatchewan Nord est, et sera toujours, une partie vitale de l'Alberta. De nombreuses municipalités et communautés autochtones ont demandé cette désignation car elles entretiennent depuis longtemps une relation profonde avec cette belle rivière et notre province en pleine croissance en dépend pour l'eau potable, un écosystème dynamique et de nombreuses possibilités de loisirs et de tourisme. »

L'honorable Rebecca Schulz

Ministre de l'Environnement et des Aires protégées, gouvernement de l'Alberta

Les faits en bref

La rivière Saskatchewan Nord s'écoule dans le bassin versant de la Saskatchewan nord dans le centre de l' Alberta et en Saskatchewan . La rivière parcourt 1 287 km depuis son origine dans le champ de glace Columbia dans les montagnes Rocheuses de l'ouest de l' Alberta jusqu'aux fourches dans la province de la Saskatchewan . Cette route transecte quatre des six régions naturelles de l' Alberta : les montagnes Rocheuses, les contreforts, la forêt boréale et la prairie-parc.

nord dans le centre de l' et en . La rivière parcourt 1 287 km depuis son origine dans le champ de glace Columbia dans les montagnes Rocheuses de l'ouest de l' jusqu'aux fourches dans la province de la . Cette route transecte quatre des six régions naturelles de l' : les montagnes Rocheuses, les contreforts, la forêt boréale et la prairie-parc. Outre les rivières Clearwater /Christina près de Fort McMurray (désignées en 2003), la rivière Saskatchewan Nord est la deuxième rivière de l' Alberta à l'extérieur d'un parc national à être reconnue dans le Réseau des rivières du patrimoine canadien.

/Christina près de (désignées en 2003), la rivière Saskatchewan Nord est la deuxième rivière de l' à l'extérieur d'un parc national à être reconnue dans le Réseau des rivières du patrimoine canadien. Le Réseau des rivières du patrimoine canadien est le cadre d'une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il reconnaît à l'échelle nationale les rivières exceptionnelles du Canada et encourage l'intendance à long terme de leurs valeurs naturelles, culturelles et récréatives pour le bénéfice et le plaisir des Canadiens, maintenant et à l'avenir.

et encourage l'intendance à long terme de leurs valeurs naturelles, culturelles et récréatives pour le bénéfice et le plaisir des Canadiens, maintenant et à l'avenir. Il y a actuellement 42 rivières ou segments de rivières désignés dans le cadre du Réseau des rivières du patrimoine canadien, totalisant un peu plus de 10 000 kilomètres à travers le pays.

Parcs Canada représente le gouvernement du Canada au Conseil des rivières du patrimoine canadien et fournit des services de secrétariat, des orientations stratégiques et un soutien financier pour la désignation et la commémoration des rivières du patrimoine canadien.

