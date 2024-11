Né le 16 décembre 1770 d'une mère écossaise et d'un père ani-yunwiya (cherokee), Teyoninhokarawen (John Norton) fut un grand leader politique et militaire, interprète et auteur avant, pendant et après la guerre de 1812. Interprète pour le ministère des Affaires indiennes à Niagara, dans le Haut-Canada, dans les années 1790, Norton rencontre et impressionne le célèbre chef kanien'kehá:ka (mohawk) Thayendanegea (Joseph Brant). Le mentorat de Thayendanegea a conduit Norton à rejoindre les Kanien'kehá:ka de Grand River, où il a été adopté comme son neveu et son successeur. En tant qu'émissaire, Norton se rend à Londres, en Angleterre, pour convaincre le Conseil privé de soutenir les droits fonciers des Haudenosaunee, en opposition au ministère des Affaires indiennes.

Pendant la guerre de 1812, le leadership et le sens militaire de Norton ont joué un rôle crucial pour convaincre de nombreuses communautés des Premières Nations et leurs guerriers de s'allier aux Britanniques lors de batailles clés, contribuant ainsi aux victoires lors des batailles des Hauteurs-de-Queenston, de Stoney Creek, de Chippawa et de Lundy's Lane. Son succès en tant que chef des forces autochtones a permis de contrer les avancées américaines et de consolider les positions britanniques.

Norton a également laissé un riche héritage littéraire, notamment une traduction des Évangiles de Saint-Jean et de Saint-Matthieu en kanien'kéha (la langue mohawk) et des journaux qui constituent un témoignage rare de l'époque et un point de vue haudenosaunee sur la guerre. Son travail a servi de pont entre les cultures. En tant que dirigeant, il a joué un rôle primordial sur la scène militaire et diplomatique à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné ce pays afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

« Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de commémorer Teyoninhokarawen (John Norton) en tant que personne d'importance historique nationale. Teyoninhokarawen a joué un rôle crucial en dirigeant les guerriers autochtones aux côtés des Britanniques lors de la guerre de 1812. Ses origines lui ont donné un point de vue unique sur la vie et les difficultés des Haudenosaunee au début du XIXe siècle et nous continuons d'apprendre de ses récits encore aujourd'hui. Les désignations historiques comme celles-ci soulignent les efforts des peuples autochtones dont les contributions et les sacrifices ont joué un rôle clé dans le façonnement du passé, du présent et de l'avenir du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Teyoninhokarawen ( John Norton ) a été désigné personne d'importance historique nationale en 2011.

) a été désigné personne d'importance historique nationale en 2011. John Norton reçoit le nom de Teyoninhokarawen (« Il garde la porte ouverte ») des chefs de son clan kanien'kehá:ka, un rang qui lui confère les pouvoirs d'émissaire dans les affaires diplomatiques et de chef de guerre.

reçoit le nom de Teyoninhokarawen (« Il garde la porte ouverte ») des chefs de son clan kanien'kehá:ka, un rang qui lui confère les pouvoirs d'émissaire dans les affaires diplomatiques et de chef de guerre. La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada qui commémore Teyoninhokarawen ( John Norton ) sera dévoilée à Queenston , territoire traditionnel des Premières Nations, dont les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada et fait partie des terres protégées par l'accord wampum Dish with One Spoon .

qui commémore Teyoninhokarawen ( ) sera dévoilée à , territoire traditionnel des Premières Nations, dont les Haudenosaunee et les Anishinaabeg. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada et fait partie des terres protégées par l'accord wampum Dish with . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec la population canadienne afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

