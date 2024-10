Dévoilement d'une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada à Charlottetown, à la Salle des fondateurs

CHARLOTTETOWN , PE, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), a dévoilé une plaque soulignant la construction du chemin de fer de l'Île‑du‑Prince‑Édouard en tant qu'événement historique national à la Salle des fondateurs à Charlottetown. Harry Holman, membre du conseil d'administration de la CLMHC représentant l'Île‑du‑Prince‑Édouard, était accompagné par Sean Casey et des représentants des milieux du tourisme et du patrimoine de l'Île-du-Prince-Édouard, pour célébrer la désignation et réfléchir à cet événement important qui a mené à l'intégration de l'Île‑du‑Prince‑Édouard au Canada.

Réunis pour célébrer la désignation par la CLMHC de la construction du chemin de fer de l'Î.-P.-É. comme événement historique national (de gauche à droite) : Karen Jans, Directrice de l’Unité de gestion de l’Île-du-Prince-Édouard, Parcs Canada; John Stewart, Président de l'Association des retraités du CN de l'Î.-P.-É. ; Myron Matheson, ancien Président de l'Association des retraités du CN de l'Î.-P.-É. ; Sean Casey, Député, Charlottetown; Harry Holman, Représentant de l'Île-du-Prince-Édouard, La Commission des lieux et monuments historiques du Canada; Phil Arbing, Défenseur communautaire de la désignation; et Jennifer Stewart, Gestionnaire des relations externes, Parks Canada. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

La construction du chemin de fer de l'Île‑du‑Prince‑Édouard entre 1871 et 1875 a créé une liaison de transport à travers l'île qui a créé des emplois et fait naître des possibilités économiques et commerciales. Cependant, le projet de construction a rapidement dépassé le budget prévu, ce qui a mené à l'adhésion de l'Île-du-Prince-Édouard à la Confédération le 1er juillet 1873, le Canada prenant en charge la dette ferroviaire de l'île dans le cadre de l'accord. L'île avait accueilli en 1864 la Conférence de Charlottetown, qui avait abouti à l'union des colonies britanniques d'Amérique du Nord du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Province du Canada (aujourd'hui l'Ontario et le Québec) pour former le Dominion du Canada le 1er juillet 1867, mais l'Île‑du‑Prince‑Édouard n'avait pas intégré la Confédération lors de l'union initiale.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnes, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été faites dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous‑mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

« Il s'agit d'un moment unique que la reconnaissance de la construction du chemin de fer de l'Île‑du‑Prince‑Édouard par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, non seulement comme événement important pour l'Île‑du‑Prince‑Édouard, mais aussi pour l'histoire du Canada. L'emplacement de cette plaque à la Salle des fondateurs de Charlottetown permettra de s'assurer que cette histoire est communiquée aux habitants de l'Île‑du‑Prince‑Édouard et aux visiteurs pendant de nombreuses années. »

Sean Casey

Député de Charlottetown

« Cette plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada mettra en valeur cet événement unique pour l'Île‑du‑Prince‑Édouard, à l'endroit même où s'est déroulée une partie de la construction du chemin de fer. Bien que le chemin de fer ne soit plus en service, nous pouvons commémorer le rôle important que sa construction a joué dans l'avenir de l'île et le faire connaître à ceux qui ne sont peut-être pas au fait de ce chapitre intéressant de l'histoire de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. »

Harry Holman

Représentant de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour l'Île‑du‑Prince‑Édouard

Lien important entre les communautés, le chemin de fer de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a contribué à la vie sociale et culturelle des habitants de l'île.

La construction du chemin de fer sur l'Île‑du‑Prince‑Édouard a entraîné une dette de 3,25 millions de dollars, ce qui était faramineux pour la colonie à l'époque et a joué un rôle important dans l'intégration de l'Île‑du‑Prince‑Édouard dans la Confédération.

Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne.

