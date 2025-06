Le programme de menuiserie historique offre une expérience pratique unique aux étudiants.

LOUISBOURG, NS, le 9 juin 2025 /CNW/ - Parcs Canada au cap Breton a signé une entente pluriannuelle avec le Collège Holland, le Collège Algonquin et l'École des arts de la restauration Willowbank. L'entente permettra aux étudiants des trois établissements postsecondaires de participer à la restauration du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg. L'entente appuie les priorités de Parcs Canada en aidant à préserver un lieu patrimonial d'importance nationale tout en favorisant l'apprentissage pratique.

Image de gauche : Kyle Cobus et Isabelle Dudzinski, étudiants en menuiserie patrimoniale du Collège Algonquin, installent un volet sur un bâtiment historique du lhn de la Forteresse-de-Louisbourg, sous la direction de Danny MacNeil, membre du personnel de Parcs Canada. Image de droite : Tristan Webber, étudiant en menuiserie patrimoniale du Collège Algonquin, fixe un support à un volet en enfonçant un clou à tête carrée au lhn de la Forteresse-de-Louisbourg. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Les élèves des écoles ont travaillé sur les volets de la forteresse après avoir examiné les plans et rencontré le restaurateur en chef de Parcs Canada, ce qui leur a permis d'acquérir une expérience pratique dans le cadre d'un projet de restauration. Cette expérience les a aidés à se préparer à une carrière de gens de métier spécialisés.

Le Collège Holland est situé à l'Île-du-Prince-Édouard; Le Collège Algonquin et l'École des arts de la restauration Willowbank se trouvent tous deux en Ontario. Les représentants de Parcs Canada ont travaillé avec les élèves virtuellement, les instructeurs de programme de chaque école supervisant le travail des élèves. Plusieurs étudiants des trois établissements ont également pu visiter le lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg pour acquérir une expérience pratique en personne directement sur le site.

Les ressources culturelles sont irremplaçables et nous relient aux lieux, aux personnes et aux événements qui ont façonné l'histoire du Canada. L'Agence Parcs Canada a le privilège d'avoir un rôle d'intendant de trésors culturels et naturels exceptionnels qui représentent la richesse et la diversité du Canada.

« C'est une excellente occasion pour les élèves, pour Parcs Canada et pour les visiteurs. Les élèves acquerront une expérience pratique inestimable dans le métier de leur choix, et leur travail manuel sera présenté à tous ceux qui visiteront le lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg. Pour Parcs Canada, c'est l'occasion de mettre en valeur ce lieu historique national tout en soutenant la prochaine génération de gens de métier spécialisés. »

Cal Martin

Directeur, unité de gestion du Cap-Breton

« Le Canada a besoin de plus de gens de métier, et une entente comme celle-ci offre aux étudiants une occasion unique d'acquérir des compétences très précises qu'ils pourront appliquer dans leur collectivité d'origine. »

Alexander (Sandy) MacDonald

Président, Collège Holland

« Les métiers spécialisés sont essentiels à la réussite économique du Canada, et ce projet démontre les compétences que les diplômés du Collège Algonquin offrent aux employeurs et aux collectivités partout au pays et ailleurs. Cela montre également à nos étudiants comment leurs compétences peuvent être appliquées à des projets importants et utiles qui ont des retombées plus larges. »

Claude Brulé

Président et chef de la direction, Collège Algonquin

« Cette coentreprise avec Parcs Canada et nos collègues des collèges s'harmonise parfaitement avec la mission de l'École Willowbank en tant qu'établissement novateur, façonnant de nouvelles approches en matière d'intendance des lieux historiques et de collectivités durables. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer ce partenariat et de permettre à nos étudiants de profiter de cette occasion unique et importante. »

Katie Houghton

Directrice générale, École des arts de la restauration Willowbank

En 1961, le gouvernement du Canada entreprend un projet de 25 millions de dollars visant à reconstruire environ le quart de la ville et des fortifications d'origine telles qu'elles étaient dans les années 1740.

Presque tous les bâtiments du lieu historique national de la Forteresse-de- Louisbourg sont des reconstructions construites entre les années 1960 et 1980, et bon nombre d'entre eux intègrent les fondations d'origine.

sont des reconstructions construites entre les années 1960 et 1980, et bon nombre d'entre eux intègrent les fondations d'origine. Parcs Canada administre l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux patrimoniaux culturels et naturels au monde.

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux patrimoniaux culturels et naturels qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

L'Agence Parcs Canada est l'un des principaux organismes chargés de la gestion des ressources culturelles au Canada et l'Agence est l'organisme responsable, au sein du gouvernement du Canada, des questions et des programmes touchant le patrimoine bâti et archéologique.

