En 2022, Parcs Canada a reçu des fonds pour procéder à des études détaillées du lieu et amorcer la consultation des communautés autochtones, des intervenants et du public au sujet du réaménagement envisagé. Parcs Canada a reçu de nombreux commentaires en ligne, lors de réunions avec des intervenants et des groupes autochtones, ainsi que de membres de la communauté. Parcs Canada a clairement entendu que le réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff offre une occasion unique de moderniser les installations et les espaces ouverts du centre-ville de Banff, afin d'accueillir les visiteurs du parc national, d'encourager les liens avec le parc, de favoriser une collectivité accueillante et dynamique, et d'examiner les options pouvant répondre aux besoins en matière de logement des résidents admissibles.

Se terminant en mars 2026, le concours de conception pour le projet de réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff suivra les normes et les protocoles établis de l'industrie et apportera une expertise professionnelle au processus d'évaluation, afin de générer des propositions conceptuelles pour le site.

Les commentaires recueillis jusqu'à présent dans le cadre de la consultation serviront à orienter le concours de conception, car tous les candidats devront s'assurer que les valeurs et la vision communiquées par les communautés autochtones, les intervenants et le public sont reflétées dans les options de conception élaborées.

Parcs Canada a pour priorité de veiller à ce que les points de vue et les valeurs de la population canadienne soient pris en compte dans la gestion du parc et la prise de décisions. Au fur et à mesure que les travaux progressent en vue de réaliser une idée envisagée pour la première fois il y a près de 25 ans, les gens pourront formuler des commentaires et faire part de leurs points de vue. L'information et les mises à jour seront affichées dès qu'elles seront disponibles : https://www.parlonsparcsdesmontagnes.ca/reamenagement-pate-de-maisons-200-avenue-banff

« Il s'agit d'une occasion rare, qui ne se présente qu'une fois par génération, de réimaginer et de transformer un espace public vital dans le parc national Banff. Parcs Canada a écouté les voix des communautés autochtones, des intervenants, des résidents et de la population canadienne de tous les coins du pays qui partagent tous un lien profond avec l'avenir de ce lieu remarquable. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante vers une conception qui non seulement rendra hommage au patrimoine du premier parc national du Canada, mais invitera également le monde entier à découvrir la beauté naturelle et l'émerveillement intemporel de cette destination prisée. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

« Parcs Canada est heureux d'annoncer son engagement à collaborer avec l'Institut royal d'architecture du Canada au lancement d'un processus de concours de conception pour le réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff. En tant que membres de la communauté de Banff, l'équipe de Parcs Canada a hâte de voir la progression de ce projet et les façons dont il offrira des avantages et des possibilités aux peuples autochtones, aux visiteurs et à notre communauté locale. »

Salman Rasheed

Directeur d'unité de gestion de Banff, Parcs Canada

Symbole internationalement reconnu du Canada , partie intégrante du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes de l'UNESCO, et point central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien, le parc national Banff accueille plus de quatre millions de visiteurs chaque année.

, partie intégrante du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes de l'UNESCO, et point central de l'industrie touristique de l'Ouest canadien, le parc national accueille plus de quatre millions de visiteurs chaque année. En 2022, Parcs Canada a reçu un financement fédéral de huit millions de dollars pour procéder à des études détaillées du lieu et à la consultation des communautés autochtones, des intervenants et du public au sujet du réaménagement envisagé pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff .

. La première phase de la consultation menée dans le cadre de ce projet visait à recueillir des renseignements afin d'élaborer des principes directeurs, un cadre décisionnel et des options de réaménagement pour le pâté de maisons 200 de l'avenue Banff . Les thèmes communs entendus comprenaient : assurer une représentation autochtone authentique, refléter le caractère de Banff , soutenir les intérêts de la communauté et créer un espace accueillant et inclusif, entre autres.

. Les thèmes communs entendus comprenaient : assurer une représentation autochtone authentique, refléter le caractère de , soutenir les intérêts de la communauté et créer un espace accueillant et inclusif, entre autres. L'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) est un organisme national à but non lucratif qui représente les architectes et l'architecture depuis 1907. L'IRAC est le seul porte-parole national de l'excellence dans le cadre bâti au Canada . Il s'emploie à offrir à la communauté architecturale du Canada les outils, les ressources et l'éducation qui l'aideront à rehausser sa pratique.

(IRAC) est un organisme national à but non lucratif qui représente les architectes et l'architecture depuis 1907. L'IRAC est le seul porte-parole national de l'excellence dans le cadre bâti au . Il s'emploie à offrir à la communauté architecturale du les outils, les ressources et l'éducation qui l'aideront à rehausser sa pratique. Tout au long du concours de conception, il y aura des occasions pour les Canadiennes et Canadiens de faire part de leurs commentaires. Au fur et à mesure que l'initiative progressera, de l'information et des mises à jour seront affichées en ligne : Réaménagement du pâté de maisons 200 de l'avenue Banff | Parlons parcs des montagnes- Canada.ca

