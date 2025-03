Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, annonce un financement fédéral de 4,5 millions de dollars pour moderniser le belvédère du Passage dans le parc national de la Mauricie.

Après plus de 40 ans d'existence, le belvédère était au terme de sa vie utile. Parcs Canada entreprend donc des travaux pour moderniser ce lieu emblématique afin de continuer à accueillir les visiteurs du monde entier.

Parcs Canada rendra ce site plus accessible, permettant aux visiteurs de le découvrir, de se ressourcer et de se rapprocher de la nature. Le nouvel aménagement optimisera le potentiel d'interprétation de ce secteur et son accessibilité, en plus d'offrir une vue exceptionnelle sur le lac Wapizagonke.

Le nouveau belvédère reposera sur une structure moderne, construite avec des matériaux durables et mieux intégrés à l'environnement. L'accessibilité et la qualité du point de vue sur le majestueux lac Wapizagonke seront améliorées. L'espace offrira aux visiteurs une immersion plus grande dans la nature et dans l'héritage des Premières Nations. Une promenade sera aménagée pour permettre aux visiteurs d'y découvrir l'évolution du réseau de Parcs Canada au fil du temps, ainsi que des efforts déployés pour conserver le patrimoine naturel et culturel. À la fin du parcours, les visiteurs pourront admirer une vue imprenable sur le lac Wapizagonke, un exemple des paysages exceptionnels protégés par Parcs Canada.

Parcs Canada s'engage à protéger et mettre en valeur les lieux emblématiques du pays afin que les générations actuelles et futures puissent en profiter. Le gouvernement du Canada invite les visiteurs à découvrir la beauté et la richesse du parc national de la Mauricie et à revenir admirer le belvédère du Passage une fois sa reconstruction terminée au printemps 2026.

« Le belvédère du Passage est un site emblématique de la région de la Mauricie. Avec un financement de plus de 4,5 millions de dollars du gouvernement du Canada, il demeurera ainsi un lieu signature de Parcs Canada. Ce projet intègrera également un parcours d'interprétation sur l'histoire de la création du réseau des parcs nationaux, conçu pour protéger et mettre en valeur les paysages exceptionnels et les milieux naturels à travers le pays, y compris le parc national de la Mauricie. Ce type d'investissement permet à plus de Canadiennes et de Canadiens de choisir de passer du temps à explorer la Mauricie et d'autres sites de notre beau pays. »

« La modernisation du belvédère du Passage au parc national de la Mauricie démontre l'engagement de notre gouvernement à préserver et à valoriser les joyaux naturels du Canada pour les générations futures. Grâce à cet investissement fédéral, les visiteurs pourront se rapprocher de la nature tout en découvrant l'histoire et la richesse culturelle de la région. Ce projet souligne l'importance de l'accessibilité et de la durabilité dans la gestion des parcs nationaux administrés par Parcs Canada, tout en permettant à chacun d'admirer des paysages spectaculaires comme celui du lac Wapizagonke. »

Les faits en bref

Créé en 1970 et d'une superficie de 536 km 2 , le parc national de la Mauricie contribue à la protection d'une aire naturelle représentative de la région précambrienne du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs.

, le parc national de la Mauricie contribue à la protection d'une aire naturelle représentative de la région précambrienne du fleuve et des Grands Lacs. Le territoire du parc est un endroit privilégié pour les Premières Nations qui y ont vécu et en ont pris soin pendant des millénaires. Elles ont notamment utilisé l'axe formé par les lacs Wapizagonke et Anticagamac pour s'y déplacer, mais aussi pour y pratiquer la chasse, la pêche et la cueillette.

De nos jours, le parc joue encore un rôle important pour les Premières Nations. Ainsi, les Atikamekw et les W8banakiak y tiennent des activités permettant la continuité culturelle et le transfert des savoirs entre les générations et s'impliquent dans l'Intendance autochtone du territoire.

Facilement accessible et inclusif, le parc national de la Mauricie accueille en moyenne 250 000 visiteurs en toute saison.

Le belvédère du Passage sera fermé durant la période des travaux de construction et d'aménagement de la nouvelle structure, qui s'étendront du printemps 2025 jusqu'à la fin de l'automne 2025.

