Le gouvernement du Canada investit près de 1 M$ pour soutenir la restauration de bassins versants et explore la possibilité d'ajouter 119 hectares de terres au parc.

Markham, On, le 16 nov. 2024 /CNW/ - Parcs Canada et l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA) travaillent ensemble pour agrandir, restaurer et protéger le parc urbain national de la Rouge.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Scarborough--Rouge Park, a annoncé une contribution financière de 949 940 $ à l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région pour qu'il collabore avec Parcs Canada et des partenaires autochtones à des travaux de restauration dans le parc urbain national de la Rouge. Le ministre Anandasangaree a également annoncé que l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région a approuvé une motion pour transférer 119 hectares de leurs terres à Parcs Canada pour qu'elles soient inclues dans le parc. Dans le cadre de l'engagement de Parcs Canada en matière de prise de décisions respectueuse et inclusive, les consultations avec les partenaires autochtones sont une composante essentielle de tout transfert éventuel de terres. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance du savoir et des perspectives autochtones et Parcs Canada travaillera en collaboration avec des partenaires afin de s'assurer que ces consultations sont menées de façon approfondie et sérieuse.

Grâce à cette contribution financière, l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région et Parcs Canada entreprendront la restauration de l'habitat le long de deux grands écosystèmes de bassins versants afin d'améliorer la connectivité des paysages, les fonctions essentielles des écosystèmes et la santé globale des bassins versants dans la plus grande zone urbaine du pays. Ces travaux viseront à améliorer l'intégrité écologique d'environ 25 hectares d'habitat aquatique, riverain et terrestre dans l'ensemble du parc urbain national de la Rouge, dans les bassins versants de la rivière Rouge et du ruisseau Duffins Ouest. Cet accord de contribution aidera également à réaliser l'engagement du gouvernement fédéral de planter deux milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une solution fondée sur la nature pour réduire les émissions de carbone, atténuer les inondations et contrer les changements climatiques.

En outre, l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région a récemment approuvé la cession d'environ 119 hectares de terres lui appartenant à Parcs Canada pour éventuellement agrandir le parc urbain national de la Rouge dans la ville de Pickering et la municipalité régionale de Durham. Parcs Canada travaillera avec le TRCA et poursuivra les consultations auprès des partenaires des Premières Nations sur les effets potentiels que l'ajout de ces terres au parc pourrait avoir sur les activités actuelles et traditionnelles des Premières Nations.

Depuis 2015, l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région a transféré plus de 2 200 hectares de terres à Parcs Canada pour les intégrer au parc urbain national de la Rouge. Au cours de cette période, Parcs Canada, en collaboration avec le TRCA, des partenaires autochtones, des agriculteurs, des municipalités, des écoles et des bénévoles, a lancé et achevé 137 projets de restauration écologique et d'amélioration des terres agricoles, qui ont permis de rétablir 92 hectares d'habitat de milieux humides, 142 hectares d'habitat de milieux forestiers et cinq hectares d'habitat de pré, y compris la plantation de plus de 300 000 arbres et arbustes indigènes. Ces efforts, y compris les initiatives annoncées aujourd'hui, représentent un travail important et considérable mené par Parcs Canada et le TRCA, pour protéger et conserver le patrimoine naturel d'importance nationale de la région du Grand Toronto dans le parc urbain national de la Rouge.

Citations

« Notre gouvernement et Parcs Canada accordent une grande valeur à notre collaboration avec les partenaires autochtones et l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région dans la gestion du parc urbain national de la Rouge. Ensemble, nous reconnaissons les possibilités que présentent les précieuses ressources et paysages naturels, culturels et agricoles de la Rouge. L'annonce d'aujourd'hui constitue un autre pas en avant vers l'expansion et la restauration des précieux écosystèmes du parc et la création d'endroits encore plus dynamiques permettant aux résidents de la région du Grand Toronto de découvrir l'incroyable faune, les forêts, les marais et les prés du remarquable parc urbain national de la Rouge, et de s'en rapprocher. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Scarborough-Rouge Park

« Nous protégeons un carrefour pour la nature au sein de la région la plus achalandée du Canada en travaillant à sécuriser et à restaurer les terres du parc urbain national de la Rouge. Ces progrès sont dus aux efforts dévoués des communautés autochtones et des partenaires locaux comme l'Office de la protection de la nature de Toronto et de la région, qui permettront de s'assurer que la faune et la nature puissent s'épanouir tout en garantissant que les familles peuvent accéder aux grands espaces maintenant et pour les générations à venir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'Office de la protection de la nature de Toronto et de la région est fier d'appuyer le transfert de terres écologiquement sensibles dans les bassins versants du ruisseau Petticoat et du ruisseau Duffins de Pickering à Parcs Canada pour l'agrandissement du parc urbain national de la Rouge et de s'associer à des efforts essentiels de restauration écologique à l'intérieur de ses limites. Grâce à ce transfert de terres et à notre travail de restauration collaboratif avec Parcs Canada et nos partenaires municipaux, nous nous engageons à préserver les écosystèmes uniques des bassins versants de la rivière Rouge, du ruisseau Duffins et du ruisseau Petticoat. La protection de ces espaces verts essentiels dans la propriété de Parcs Canada permet à la population canadienne de continuer à apprécier et à profiter de ces paysages naturels précieux pour les générations à venir. »

John MacKenzie,

Directeur général, Office de protection de la nature de Toronto et de la région

Les faits en bref

Depuis 2015, plus de 300 000 arbres, vivaces, arbustes et plantes aquatiques indigènes ont été plantés dans tout le parc urbain national de la Rouge.

Le parc urbain national de la Rouge s'étend sur 79 kilomètres carrés dans la région du Grand Toronto et c'est l'un des plus grands parcs urbains en Amérique du Nord.

À une heure de route de 20 % de la population canadienne et accessible en transport en commun, le parc offre aux visiteurs des occasions uniques de découvrir le patrimoine naturel, culturel et agricole.

Le parc se trouve à la limite nord de la zone biologique carolinienne, un type d'écosystème forestier qui abrite une grande diversité de vie.

Plus de 1 700 espèces vivent dans le parc urbain national de la Rouge, dont plus de 1 000 espèces végétales, 247 espèces d'oiseaux, 73 espèces de poissons, 44 espèces de mammifères et 27 espèces de reptiles et d'amphibiens.

En partenariat avec l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, Parcs Canada a mené à bien 137 projets de restauration écologique et de pratiques exemplaires de gestion des terres agricoles à l'échelle du parc urbain national de la Rouge.

