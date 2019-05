Parc et école secondaire Henri-Bourassa : l'arrondissement de Montréal-Nord, la CSPI et la Ville de Montréal dévoilent les futurs pôle aquatique et pavillon

Ce dévoilement a été réalisé par la mairesse de Montréal-Nord, M me Christine Black, et le président de la CSPI, M. Miville Boudreault, qui étaient accompagnés pour l'occasion par M me Nathalie Goulet, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse.

« Il était grand temps que les citoyens de l'arrondissement et les nombreux usagers du parc puissent profiter d'installations modernes et accueillantes. Ce nouveau pavillon favorisera le sentiment d'appartenance à leur quartier et la fierté des riverains », a commenté la mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black, en rappelant que ce parc est situé dans un secteur, le Corridor vert, qui comprend cinq écoles et qui est fréquenté quotidiennement par plus de 6 000 personnes.

« La rénovation de la piscine de l'école secondaire Henri-Bourassa permet non seulement d'offrir un équipement sportif de qualité à nos élèves, mais également à l'ensemble de la population de Montréal-Nord. Un exemple probant de ce qui résulte lorsque deux administrations de proximité, le scolaire et le municipal, unissent leurs ressources pour améliorer autant la persévérance scolaire via l'activité physique que la qualité de vie pour tous les citoyens, jeunes et moins jeunes. Une recette gagnante. », a indiqué M. Miville Boudreault.

« La Ville de Montréal place au cœur de ses priorités les services en sports et loisirs, vu leur importance pour la santé des Montréalaises et les Montréalais et leur rôle dans la création d'une communauté inclusive. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer aujourd'hui cet investissement majeur, conjointement avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, pour l'amélioration de l'offre en installations aquatiques de qualité à Montréal-Nord », a expliqué Mme Nathalie Goulet, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse.

Après l'aménagement en 2018 de la place de l'Espoir, la construction de ces deux équipements, qui se terminera en 2020, constitue la phase II du réaménagement du parc Henri-Bourassa. Le reste du parc sera réaménagé à partir de 2021.

Un nouveau pavillon ouvert sur la nature

Dans le cadre du programme de mise à niveau et d'amélioration de ses installations sportives et récréatives, le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord a adjugé, le 6 mai dernier, un contrat de 6,5 M$ à Construction Genfor pour la construction d'un pavillon dans le parc Henri-Bourassa, le long de la rue Pascal.

Plus qu'un simple chalet de parc, ce pavillon de 1 000 m2 sera le site d'activités de socialisation, culturelles et de loisirs, à l'intention principalement des jeunes, mais aussi d'autres groupes comme les aînés. Son design moderne mise sur la transparence et l'ouverture sur le parc.

Les travaux de construction de ce nouveau pavillon, dont les plans ont été réalisés par la firme d'architectes Cimaise, débuteront le mercredi 29 mai.

Installations aquatiques intérieures et extérieures

Dans le cadre du projet de réaménagement du parc Henri-Bourassa, la CSPI et l'arrondissement de Montréal-Nord ont convenu d'aménager des installations aquatiques extérieures, dont une pataugeoire destinée aux enfants en bas âge ainsi que des jeux d'eau, à l'extrémité sud-ouest du parc, sur le terrain attenant à la piscine intérieure de l'école.

Les infrastructures existantes de la piscine de l'école secondaire Henri-Bourassa, combinées au projet de rénovation, en font un site de choix pour l'installation de ces nouveaux équipements. Ce projet de rénovation de la piscine comprendra notamment :

la rénovation du bassin et de la plage afin d'assurer une pérennité des installations;

le réaménagement des vestiaires afin de permettre un usage universel et polyvalent de la piscine, autant pour les élèves et les enseignants que pour les baigneurs et les familles du quartier;

l'ouverture du site sur le parc Henri-Bourassa.

Les nouvelles installations seront disponibles aux citoyens de l'arrondissement autant qu'aux élèves de l'école.

C'est la firme Héloïse Thibodeau Architecte qui a conçu les plans de ces nouvelles installations.

La CSPI a procédé à un appel d'offres et le coût des travaux s'établit à environ 12 M$. La CSPI investit 6,05 M$ dans ce projet, la Ville de Montréal 4,2 M$ via le volet Mise aux normes du Programme aquatique de Montréal / PTI 2018/2020, et l'arrondissement de Montréal-Nord 1,3 M$.

