Par les femmes, pour les femmes : un projet d'aménagement à Vancouver pourrait s'avérer un legs durable de Women Deliver 2019

VANCOUVER, le 7 juin 2019 /CNW/ - À la suite de Women Deliver 2019, la plus importante conférence internationale sur l'égalité entre les sexes, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de 150 000 $ qui servira à lancer la planification d'un ensemble d'habitation novateur piloté par des femmes, qui sera caractérisé par un carrefour de services intégrés et un centre de la petite enfance. De la planification à la gestion, en passant par la construction, chaque étape de cette initiative sera dirigée par des femmes.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, présidente du Conseil du Trésor et députée fédérale de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que par le maire de Vancouver, M. Kennedy Stewart.

Les promotrices espèrent créer ce projet conjointement avec les communautés autochtones et des organismes locaux qui viennent en aide aux femmes. Elles souhaitent aussi veiller à ce que, s'il est approuvé, l'ensemble d'habitation réponde aux besoins des femmes et priorise les femmes autochtones seules qui ont des enfants.

Proposé pour le quartier Hastings-Sunrise de Vancouver, le projet en est toujours aux premiers stades de planification. L'aménagement du site envisagé nécessiterait un changement de zonage. Les voisins pourront s'exprimer, proposer des idées et discuter des besoins et du potentiel du quartier à l'occasion d'une séance d'information et d'une audience publique précédant la demande officielle de changement de zonage.

« L'accès à un logement abordable de qualité convenable constitue le fondement de la réussite socio-économique. Notre gouvernement cherche activement des partenariats et des occasions d'appuyer les femmes dans des collectivités partout au pays. Ce projet, s'il est approuvé, favoriserait de meilleurs résultats en matière d'éducation, de santé et d'emploi pour les femmes, au sein de la collectivité. En collaboration avec nos partenaires de la Ville de Vancouver, nous bâtissons des logements et des vies. » - L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, présidente du Conseil du Trésor et députée fédérale de Vancouver Quadra

« Ce projet historique pourrait fournir un logement sûr, chaleureux et accessible à des douzaines de femmes et d'enfants de Vancouver, où les ensembles d'habitation dirigés par des femmes ont atteint leur pleine capacité. Le fait que l'ensemble d'habitation serait créé et dirigé par des femmes (des professionnelles de la conception - planificatrices, architectes et ingénieures - aux travailleuses de la construction, fournisseuses de matériaux et gestionnaires immobilières) nous rend encore plus fiers de soutenir ce genre de projet. En outre, l'utilisation d'un terrain appartenant à la ville jette les bases d'une collaboration unique avec le gouvernement du Canada. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec notre partenaire fédéral pour commencer à répondre à un grand besoin de logements dirigés par des femmes dans notre ville. » - Kennedy Stewart, maire de Vancouver

« Le monde s'est réuni à Vancouver pour faire progresser la cause de l'égalité entre les sexes; Vancouver a reçu ce flambeau et l'a porté bien haut. Toute la semaine, nous avons échangé sur la nécessité d'investir dans les organismes œuvrant pour le bien-être des femmes. Ce projet est un brillant exemple d'investissement local qui profitera à la population locale pendant des générations. » - Evelyne Guindon, directrice générale, Women Deliver Canada

Le projet envisagé pourrait comprendre des logements dirigés par des femmes, un centre de la petite enfance communautaire ainsi qu'un carrefour de services pouvant inclure une aire de guérison et de bien-être, des espaces verts, un lieu de rassemblement et un espace axé sur les arts et la culture. Les résidentes pourraient y recevoir des conseils juridiques et y suivre des cours de formation, notamment en entrepreneuriat.

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, a également fourni 150 000 $ en financement initial.

, par l'entremise de la SCHL, a également fourni 150 000 $ en financement initial. La Ville de Vancouver propose un terrain qui lui appartient pour réaliser ce projet évalué à 17 millions de dollars.

propose un terrain qui lui appartient pour réaliser ce projet évalué à 17 millions de dollars. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. En vertu de la SNL, une cible de 33 % de tous les investissements permettra de répondre aux besoins particuliers des femmes et de leurs enfants.

