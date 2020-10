PamTen étend ses services de recrutement et de TI au marché florissant de Montréal

PRINCETON, N.J., le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - PamTen, Inc., société primée de recrutement et de solution TI depuis plus de dix ans, transporte maintenant son expertise vers Montréal et vers le marché canadien qui est en pleine expansion, et contribuera à créer de nouveaux emplois dans la région. L'entreprise américaine qui a la certification "Minority & Women Owned Business Enterprise" puisqu'elle est dirigée par une femme de groupe minoritaire, a son siège social à Princeton (New Jersey) ainsi que des bureaux en Inde et en Ontario (Canada). De nombreuses reconnaissances ont été accordées à Pamten, incluant le New Jersey Business and Industry Award of Excellence for Diversity and Inclusion, et le Smart CEO's Future 50 Companies, incluant également une apparition dans le NJBiz newspaper en tant que l'une des 50 entreprises les plus en croissance du New Jersey et un article de premier plan dans la première édition d'INNOVATE NJ.

« Nous sommes enthousiasmés par ce projet, a dit Chaya Pamula, présidente-directrice générale de PamTen. Montréal est au cœur même du secteur de l'intelligence artificielle et des technologies d'apprentissage automatique. Compte tenu de l'importance grandissante que nous accordons à ce domaine, c'est vraiment l'endroit où nous devons être. »

Forte de ses méthodologies éprouvées et de son expertise, PamTen aide sa clientèle de petites à grandes entreprises à développer des solutions évolutives rentables. Les dirigeants de PamTen ont une vaste expérience dans la résolution de problèmes d'affaires dans diverses industries. Les forces de l'entreprise résident dans sa grande compétence en stratégie informatique, solutions d'affaires et de cybersécurité, IA et apprentissage automatique, marketing numérique, constitution de banques de talents ainsi que dans ses solutions à impact social.

En tant qu'entreprise détenue par une femme d'un groupe minoritaire, PamTen s'est aussi engagée à transformer le visage de la technologie grâce à SheTek, un organisme à but non lucratif américain. La mission de SheTek est de constituer une banque de femmes qualifiées, capables de jouer un rôle majeur en informatique. SheTek forme, soutient, guide des femmes, dès l'université et tout au long de leur carrière. Elle les jumelle également à des organisations qui ont besoin de leurs compétences en TI. « Nous nous réjouissons d'étendre notre organisation au Canada », a déclaré Mme Pamula.

« En collaboration avec Montréal International, nous sommes heureux d'avoir contribué à faciliter l'arrivée de Chaya Pamula et son équipe à Montréal, souligne Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International. En plus d'amener une expérience significative en accompagnement et en résolution de problèmes en entreprise, leur implantation en sol québécois contribuera assurément à rendre l'écosystème d'intelligence artificielle d'ici encore plus diversifié et plus représentatif des différents utilisateurs d'aujourd'hui et de demain. »

« Montréal est devenu un incontournable pour les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour développer leurs services et leurs produits. Pamten a certainement fait un choix judicieux en s'installant dans la région pour profiter de tout ce que l'écosystème montréalais en IA a à offrir », indique Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. « Depuis plusieurs mois, Montréal International travaille en étroite collaboration avec Investissement Québec International sur ce dossier. En coordonnant nos efforts, nous avons un impact concret sur l'économie du Grand Montréal et du Québec avec des résultats comme celui-ci. »

PamTen a élargi ses services pour inclure des produits axés sur la technologie. BizLigo est une plateforme communautaire qui facilite le réseautage virtuel et la collaboration. Cet écosystème multiplateforme fournit des outils de croissance pour des organisations telles que des agences gouvernementales, des universités, des organismes sans but lucratif, des organisations commerciales, des clubs et des associations, etc. Que ce soit pour la gestion des membres, la planification d'événements et les réservations, ou encore la collaboration avec les membres et la transmission d'information, tout cela se trouve sur une même plate-forme pratique.

Alors que la pandémie mondiale continue de provoquer des chamboulements, l'équipe de PamTen mettait au point LMS, une plate-forme d'apprentissage qui peut être intégrée à BizLigo pour créer un programme complet d'apprentissage virtuel avec des cours, des plans d'apprentissage, des discussions de groupe pour une gestion facile et la prestation d'une expérience éducative.

Par son offre de services, PamTen cherche à donner à ses clients l'accès à une technologie de pointe et à bien aligner les investissements technologiques à leurs besoins commerciaux de base. L'objectif est qu'ils comprennent mieux les possibilités des technologies émergentes et qu'ils prennent des décisions éclairées quant à leurs investissements technologiques.

À propos de PamTen (www.pamten.com)

PamTen, Inc., une entreprise américaine primée et certifiée comme appartenant à des femmes de groupe minoritaire, est enregistrée au New Jersey. Son siège social est situé à Princeton (New Jersey) et elle a des bureaux au Canada et en Inde. Fondée en 2007, la société s'efforce d'être, pour ses clients, l'entreprise de services technologiques la plus fiable en étant un partenaire de confiance, et pour ses employés, une place de travail inspirante en leur offrant une carrière enrichissante motivée par sa passion d'améliorer la vie des enfants démunis. Nous sommes un partenaire Microsoft Gold. Pour plus de renseignements, visitez notre site web au www.pamten.com.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et start-ups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec)

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

