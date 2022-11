Après 16 ans chez MD, la nouvelle cheffe de la direction prend les rênes avec une fine compréhension de la réalité particulière des médecins et de leur famille

TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Scotia annonce avec grand plaisir la nomination de Pamela Allen à titre de cheffe de la direction de Gestion financière MD inc. (MD), avec entrée en fonction aujourd'hui même. Mme Allen est la première femme cadre supérieure à accéder à ce poste. Elle prend ainsi la relève de Daniel Labonté, qui part à la retraite.

Logo Gestion financière MD Inc. (Groupe CNW/Gestion financière MD Inc.) (Groupe CNW/Scotiabank)

Mme Allen compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, notamment en planification financière. Depuis son arrivée chez MD il y a 16 ans, elle a gravi les échelons jusqu'à prendre la tête de la division Valeur client et rendement, poste qu'elle occupait au moment de sa nomination. Dans toutes les fonctions de direction qu'elle a exercées, Mme Allen a su mettre à profit ses connaissances en gestion de patrimoine et son expérience auprès des médecins et de leur famille, ainsi que des conseillères, conseillers et autres membres du personnel de MD.

« Pamela Allen est une personne influente dans le monde de la gestion de patrimoine. Elle a contribué à faire de MD ce qu'elle est aujourd'hui. Sa vaste connaissance des services-conseils en gestion de patrimoine et sa fine compréhension de la réalité des médecins et de leur famille aideront MD à continuer d'offrir ce qu'il y a de mieux à cette clientèle de première importance », affirme Alex Besharat, vice-président à la direction et chef, Gestion de patrimoine Canada, à la Banque Scotia.

« Avec la collaboration de l'équipe de direction de MD et celle des conseillères et conseillers MD, j'entends offrir aux médecins et aux membres de leur famille rien de moins que l'excellence en matière de services de gestion de patrimoine. Je veux également les aider à faire face aux défis financiers uniques qui sont les leurs et à profiter d'une sécurité financière à la retraite, déclare Mme Allen. Nous allons utiliser notre gamme de produits et services réputés et resserrer nos liens avec la clientèle, nos collègues et nos partenaires pour libérer les médecins d'un stress et les aider ainsi à se concentrer sur la prestation de soins de santé à la population canadienne. »

Mme Allen est diplômée en commerce de l'Université de l'Alberta et détient le titre Certified Financial Planner (CFP®).

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 90 000 employés et ses actifs, à environ de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.banquescotia.com et suivez notre fil Twitter, @Scotiabank.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 50,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 21 octobre 2022. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD et de Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca, et pour plus d'informations sur Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc., consultez gestiondepatrimoinescotia.com.

CFP® est une marque de commerce appartenant au Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) et utilisée sous licence.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent s'adresser à : Katie O'Dell, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, [email protected], 647 472-5857