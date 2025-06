TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le Régime de retraite Medicus a publié son rapport annuel aujourd'hui et annoncé un solide taux de capitalisation de 152 % au 1er janvier 2025 ainsi qu'un taux de rendement robuste de 9,1 % pour 2024. Medicus a aussi offert une protection contre l'inflation de 100 % sur toutes les rentes accumulées en 2022, 2023 et 2024 (celle pour 2024 s'élevant à 4 %). Enfin, elle a lancé de nouveaux avantages, soit des périodes garanties de paiement prolongées, pour protéger encore mieux les participants et leur famille.

« Nous avons jeté des bases solides qui nous permettent de procurer de la valeur aux participants à bien des égards », explique Simone Reitzes, directrice générale du Régime de retraite Medicus. « Les augmentations indexées sur l'inflation et les périodes garanties prolongées sont le fruit des commentaires recueillis et représentent un soutien additionnel pour les médecins et leur famille au fil du temps. »

Medicus a été conçu pour répondre aux besoins uniques des médecins et offre différentes protections financières pour les participants et leur famille. La période garantie de paiement pour la rente de base est désormais de 15 ans, et les toutes options de prestations au conjoint sont assorties d'une période garantie de 10 ans, en plus de l'actuelle protection à vie pour le conjoint).

« Les médecins veulent se concentrer sur leurs patients plutôt que sur la planification de la retraite. Medicus offre un avenir sur lequel nous pouvons compter », affirme le Dr Joss Reimer, président de l'Association médicale canadienne. « J'ai hâte que tous les médecins du pays aient accès au Régime. »

Les augmentations indexées sur l'inflation permettent à la rente de maintenir sa valeur au fil du temps et aux participants, de mieux suivre le rythme de la hausse du coût de la vie. Maintenant qu'une période garantie est intégrée à chaque option de rente, les participants au Régime peuvent avoir la certitude que, quoi qu'il arrive, leur famille bénéficiera d'une protection financière.

« C'est inspirant de voir l'effet bénéfique du Régime sur le bien-être financier d'un nombre grandissant de médecins qui choisissent Medicus », ajoute Mme Reitzes.

À propos de Medicus

Le Régime de retraite Medicus (le « Régime » ou « Medicus ») est un régime de retraite multi-employeurs à prestations déterminées qui offre la tranquillité d'esprit financière grâce à une rente de retraite prévisible et garantie à vie. Conçu expressément pour les médecins, le Régime procure divers avantages : la possibilité d'exercer dans différentes provinces; un conseil d'administration constitué en partie de représentants des médecins; une efficacité fiscale (les cotisations sont généralement déductibles du revenu imposable de la société médicale professionnelle) et une gestion spécialisée de placements institutionnels, rendue possible par la mise en commun des cotisations des participants et assortie d'occasions de placement uniques, d'un partage des risques et d'un horizon de placement à long terme. Le Régime de retraite Medicus est un régime de retraite agréé, enregistré en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Pour déterminer si le Régime de retraite Medicus répond à vos besoins en matière de planification de la retraite et à vos objectifs de revenu de retraite, veuillez consulter un conseiller financier. Régime de retraite MedicusMC est une marque de commerce utilisée sous licence. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.medicuspensionplan.com.

