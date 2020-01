Palmarès des meilleurs employeurs de Forbes : Air Transat se hisse à la 8e position au Canada et passe au 3e rang au Québec

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Air Transat, reconnue meilleure compagnie aérienne vacances au monde en 2019, s'est hissée au 8e rang au classement annuel des meilleurs employeurs au Canada du magazine Forbes, un bond de 43 places par rapport à l'année dernière. Au Québec, elle a gagné 10 places en accédant à la 3e position.

« C'est un grand honneur de faire partie du club sélect des 10 meilleurs employeurs au Canada et de figurer dans le top 3 au Québec, a déclaré Christophe Hennebelle, vice-président, ressources humaines et affaires publiques. Transat offre un milieu de travail stimulant et diversifié où le travail d'équipe, la reconnaissance et le développement du personnel sont fortement valorisés. Ces atouts, associés aux valeurs d'engagement de l'entreprise, nous ont permis de bâtir une marque employeur forte qui fait la fierté du personnel et qui nous permet d'atteindre de tels sommets. Tous les jours, nos 5 000 employés incarnent la joie des vacances et contribuent au rayonnement de l'entreprise. Nous les remercions de leur dévouement et de leur engagement envers nos clients. »

Le palmarès des meilleurs employeurs au Canada de Forbes est établi à la suite d'un sondage auprès de 8 000 travailleurs canadiens qui œuvrent dans des organisations privées et publiques de plus de 500 employés. Les réponses sont données de manière anonyme et sans l'intervention de l'employeur.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Médias : Transat A.T. inc., Odette Trottier, Directrice, Affaires publiques et communication, [email protected], 514 908-8891

Liens connexes

http://www.transat.com/