Un réseau hivernal 2025-2026 renforcé avec un total de 14 nouvelles routes

MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airline Awards 2025 de Skytrax, annonce aujourd'hui des vols sans escale au départ de Toronto et de Montréal vers Rio de Janeiro*. Ces liaisons, qui s'ajoutent aux autres nombreuses nouveautés annoncées récemment, seront opérées en Airbus A330, deux fois par semaine depuis Toronto (mercredi et samedi), et une fois par semaine depuis Montréal (jeudi), une exclusivité sur cette ville.

Nouveautés hiver 2025-2026 (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.) Programme hiver 2025-2026 (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

Air Transat proposera cet hiver un total de 14 nouvelles routes au départ de ses bases canadiennes, incluant plusieurs nouvelles destinations et le prolongement de certaines routes transatlantiques. Depuis Montréal, les adeptes de voyages pourront désormais s'envoler sans escale vers Rio de Janeiro, Guadalajara, Valence, Bordeaux et Madrid. Depuis Toronto, elles et ils pourront profiter de vols vers Georgetown au Guyana, Medellín, Istanbul en collaboration avec Turkish Airlines, en plus de Rio de Janeiro.

« Cette riche programmation hivernale marque une étape importante dans l'évolution de notre réseau. En ciblant des marchés que nous n'avons jamais desservis auparavant, nous misons sur une stratégie claire de diversification vers des marchés où les Canadiennes et Canadiens veulent aller, soutenue par une connectivité accrue grâce à notre bassin grandissant de partenaires, » souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat.

De plus, son réseau hivernal vers le Sud continue de se diversifier, avec des départs non seulement depuis les grands centres, mais aussi depuis Québec et de nouvelles villes canadiennes comme Windsor, Fredericton et Charlottetown.

Nouveautés pour l'hiver 2025-2026 :

Route Détails* Toronto (YYZ) - Rio de Janeiro (GIG) 2 vols/sem., dès le 4 février 2026 Toronto (YYZ) - Istanbul (IST) 2 vols/sem., dès le 6 décembre 2025 Toronto (YYZ) - Georgetown (GEO) 2 vols/sem., dès le 16 décembre 2025 Toronto (YYZ) - Medellín (MDE) via Carthagène (CTG) 2 vols/sem., dès le 1er novembre 2025 Montréal (YUL) - Rio de Janeiro (GIG) 1 vol/sem., dès le 5 février 2026 Montréal (YUL) - Guadalajara (GDL) 2 vols/sem., dès le 13 décembre 2025 Montréal (YUL) - Bordeaux (BOD) 1 vol/sem., dès le 21 février 2026 Montréal (YUL) - Madrid (MAD) 2 vols/sem., dès le 18 février 2026 Montréal (YUL) - Valence (VLC) 1 vol/sem., dès le 21 février 2026 Québec (YQB) - Fort-de-France (FDF) 1 vol/sem., dès le 14 décembre 2025 Québec (YQB) - Pointe-à-Pitre (PTP) 1 vol/sem., dès le 18 février 2026 Charlottetown (YYG) - Cancún (CUN) 1 vol/sem., dès le 18 février 2026 Fredericton (YFC) - Cancún (CUN) 1 vol/sem., dès le 18 février 2026 Windsor (YQG) - Punta Cana (PUJ) 1 vol/sem., dès le 19 décembre 2025

*Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison.

Air Transat renforce également son programme hivernal avec l'ajout de capacité et des fréquences accrues sur certaines liaisons existantes sur le Sud et le transatlantique pour offrir plus de flexibilité à sa clientèle. Cette programmation représente une hausse de capacité d'environ 6 % par rapport à l'hiver précédent.

Augmentation de l'activité sur le programme transatlantique :

Route Détails* Montréal (YUL) - Lyon (LYS) 3 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Marseille (MRS) 3 vols/sem. (+1) Québec (YQB) - Paris (CDG) 4 vols/sem. (+1)

*Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'hiver 2024-2025.

Augmentation de l'activité sur le programme Sud :

Route Détails* Halifax (YHZ) - Montego Bay (MBJ) Saison élargie (dès décembre) et 2 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Punta Cana (PUJ) 16 vols/sem. (+2) Montréal (YUL) - Holguin (HOG) 5 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Puerto Vallarta (PVR) 6 vols/sem. (+1) Montréal (YUL) - Pointe-à-Pitre (PTP) 4 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Cayo Coco (CCC) 4 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Carthagène (CTG) 2 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Puerto Plata (POP) 5 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Saint Martin (SXM) 2 vols/sem. (+1) Toronto (YYZ) - Rio Hato (RIH) 3 vols/sem. (+1) Québec (YQB) - Cancún (CUN) 7 vols/sem. (+1) Québec (YQB) - Holguin (HOG) 3 vols/sem. (+1)

*Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'hiver 2024-2025.

Par ailleurs, la connectivité au sein du réseau d'Air Transat continue de s'améliorer, notamment grâce à sa complémentarité croissante avec les vols de Porter Airlines, facilitant les correspondances depuis Montréal, Toronto et Québec.

*Les vols ont été planifiés en concertation avec les autorités Brésiliennes et Canadiennes, et restent soumis à l'obtention des autorisations réglementaires requises.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Renseignements : Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.