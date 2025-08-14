MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir affecté un montant de 30 000 000 $ provenant du produit de la vente et de la cession-bail de moteurs annoncée le 7 août 2025, au remboursement de la dette contractée par Transat dans le cadre du programme de crédit d'urgence pour les grands employeurs (« CUGE ») géré par la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (« CFUEC »), une filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada (« CDEV »), et restructurée le 10 juillet 2025 conformément aux modalités d'une entente annoncée le 5 juin 2025. Comme mentionné dans notre communiqué du 5 juin, la CFUEC mettra à la disposition de Transat la somme de 30 000 000 $ sous forme d'avance de fonds de roulement.

Conformément aux modalités régissant la dette CUGE, la CFUEC a exercé son droit d'exiger de Transat qu'elle affecte 16 264 955 $ au rachat de 6 243 026 actions privilégiées de série 4 détenues par la CFUEC (les « actions privilégiées ») à un prix de rachat de 2,6053 $ par action privilégiée de série 4 et 13 735 045 $ pour rembourser une partie du capital de la débenture de 158 735 045 $ détenue par la CFUEC (la « débenture »). À la suite du rachat des actions privilégiées et du remboursement partiel de la débenture, un total de 3 691 591 actions privilégiées et un montant en capital de 145 000 000 $ de la débenture demeurent en circulation et sont détenus par la CFUEC. La facilité de crédit de 175 000 000 $ de la société auprès de la CFUEC n'est pas affectée par les opérations susmentionnées.

Plus d'informations sur les actions privilégiées

Les actions privilégiées sont convertibles à tout moment en actions avec droit de vote de catégorie B de Transat à raison d'une pour une. Avant le rachat, la CFUEC détenait des actions privilégiées et des bons de souscription d'actions (les « bons de souscription ») de Transat convertibles ou pouvant être exercés pour un total de 19 371 389 actions avec droit de vote de catégorie B, représentant environ 32,6 % des actions avec droit de vote en circulation après la prise d'effet de cet exercice ou de cette conversion, à condition qu'à aucun moment l'exercice des bons de souscription ou la conversion des actions privilégiées n'entraîne pour la CFUEC la propriété ou le contrôle effectif de plus de 19,9 % des actions avec droit de vote de Transat. Les actions privilégiées rachetées représentent 10,5 % des actions avec droit de vote en circulation de Transat, en supposant la conversion de toutes les actions privilégiées en circulation et l'exercice de tous les bons de souscription détenus par la CFUEC. À la suite du rachat, la CFUEC détient 3 691 591 actions privilégiées ainsi que des bons de souscription pouvant être exercés pour un maximum de 9 436 772 actions avec droit de vote de catégorie B, ce qui représente environ 24,7 % des actions avec droit de vote en circulation après la prise d'effet de cet exercice ou de cette conversion, à condition que l'exercice des bons de souscription ou la conversion des actions privilégiées n'entraîne à aucun moment la prise de contrôle ou la propriété effective par la CFUEC de plus de 19,9 % des actions avec droit de vote de Transat.

La CFUEC a l'intention de détenir les actions privilégiées et les bons de souscription à des fins d'investissement. En fonction des conditions du marché et d'autres facteurs, notamment la situation commerciale et financière de Transat, la CFUEC pourrait céder tout ou partie des titres de Transat qu'elle détient. La CFUEC et ses sociétés affiliées n'ont pas l'intention d'acquérir d'autres titres de participation de Transat, sauf par le biais de l'exercice éventuel des bons de souscription et de la conversion des actions privilégiées. Une déclaration de changement important sera déposée par la CFUEC conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sera disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ou pourra être obtenue directement auprès de la CFUEC sur demande adressée à M. Bruno Lemay au 416-966-0185.

À propos de Transat A.T. inc.

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. La flotte d'Air Transat est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com.

À propos de la CFUEC

La CFUEC est une société d'État fédérale, constituée en mai 2020 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et est une filiale détenue à part entière par la Corporation de développement des investissements du Canada. La CFUEC gère présentement le Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE) et le Crédit pour les grandes entreprises touchés par les droits de douane (CGETDD). L'adresse de la CFUEC est le 161 Bay Street, Suite 4540, Toronto, Ontario M5J 2S1.

Pour plus d'information

Médias

Andréan Gagné

Directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514 987-1616, poste 104071

Site média et banque d'images : www.transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Analystes financiers

Juliette Gauthier

Directrice principale, relations avec les investisseurs et finances corporatives

[email protected]

514 987-1616, poste. 104019

SOURCE Transat A.T. Inc.