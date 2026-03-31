MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (« Pages Jaunes » ou la « Société »), un leader canadien des solutions numériques et marketing, est fière d'annoncer qu'elle a reçu la distinction Women Lead Here 2026 décernée par Report on Business du Globe and Mail. Cette reconnaissance souligne les entreprises canadiennes qui se démarquent par une représentation significative des femmes au sein de leur haute direction.

« C'est un honneur pour Pages Jaunes d'être reconnue dans le cadre de cette distinction nationale », affirme Sherilyn King, présidente et chef de la direction. « Cette reconnaissance reflète non seulement la composition équilibrée de notre équipe de direction, mais également notre engagement soutenu envers une gouvernance responsable, l'inclusion et le développement du leadership à tous les niveaux de l'organisation. »

La distinction Women Lead Here repose sur une méthodologie transparente et uniforme qui évalue la représentation des femmes dans les postes exécutifs clés. La présence de Pages Jaunes parmi les organisations reconnues illustre la solidité de sa structure de gouvernance et la diversité d'expertise qui soutient ses priorités stratégiques.

À sa septième édition, cette initiative du Report on Business met en lumière les organisations qui réalisent des progrès concrets en matière d'équité entre les genres au sein des équipes de direction. Les résultats du programme 2026 seront présentés dans l'édition d'avril du magazine, qui rejoint un lectorat d'affaires influent partout au pays.

Pour en savoir plus sur la distinction Women Lead Here et consulter la liste complète des organisations reconnues, visitez le site du Report on Business du Globe and Mail.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles PJ, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web à www.entreprise.pj.ca.

SOURCE Pages Jaunes limitée

Media Contact: Relations avec les investisseurs et les médias, Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]