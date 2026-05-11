MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un fournisseur canadien de premier plan de médias numériques et de solutions marketing, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé la circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») ainsi que les documents connexes relatifs à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire (l'« assemblée ») des actionnaires de la Société (les « actionnaires ») qui se tiendra exclusivement sous forme virtuelle le jeudi 11 juin 2026 à 11 h (heure de l'Est) visant à approuver, entre autres, l'arrangement annoncé préalablement en vertu de la loi de Colombie‑Britannique intitulée Business Corporations Act (l'« arrangement »).

L'arrangement

Aux termes de l'arrangement, la Société rachètera au pro rata auprès des actionnaires un total de 2,037,489 actions ordinaires au prix de rachat de 12,27 $ par action, ce qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions pour la période de cinq jours de bourse consécutifs se terminant le jour de bourse qui précède immédiatement le 7 avril 2026, le tout comme il est plus amplement décrit dans la circulaire. En lien avec le plan d'arrangement, la Société a versé une cotisation facultative en trésorerie de 2 M$ au régime de retraite à prestations définies de la société.

L'arrangement est conditionnel à l'approbation des actionnaires détenant au moins 66 ⅔ % des voix exprimées à l'assemblée. Des actionnaires qui détiennent plus de 80 % des actions en circulation ont convenu avec la Société de voter en faveur de l'arrangement. La réalisation de l'arrangement est également conditionnelle à l'obtention de l'approbation de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (la « Cour »).

Recommandation du conseil

Le conseil d'administration de la Société a établi à l'unanimité, après consultation de ses conseillers et ses propres délibérations, que l'arrangement est équitable pour les actionnaires et que l'arrangement est dans l'intérêt de la Société, et recommande aux actionnaires de voter POUR l'arrangement.

Ordonnance provisoire

Le 1er mai 2026, le tribunal a rendu une ordonnance provisoire (l'« ordonnance provisoire ») relativement à l'arrangement, laquelle prévoit la convocation et la tenue de l'assemblée, ainsi que certaines autres mesures procédurales se rapportant à l'assemblée et à l'arrangement. Une copie de l'ordonnance provisoire est incluse dans la circulaire.

Date de clôture des registres

La Société a déposé un avis de convocation d'assemblée et de date de clôture des registres auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes le 17 février 2026, tel que modifié le 24 mars 2026, aux termes duquel elle a informé les actionnaires que l'assemblée se tiendrait virtuellement le 11 juin 2026 et a établi que la fermeture des bureaux le 14 avril 2026 serait la date de clôture des registres (la « date de clôture des registres ») pour l'assemblée.

Assemblée et circulaire

L'assemblée doit avoir lieu sous forme virtuelle seulement par webdiffusion audio en direct à www.virtualshareholdermeeting.com/YP2026 le jeudi 11 juin 2026 à 11 h (heure de l'Est). Les actionnaires, où qu'ils se trouvent, auront tous la chance d'assister à l'assemblée en ligne. Les actionnaires ne pourront assister à l'assemblée en personne. Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres ont le droit de recevoir l'avis de convocation à l'assemblée et d'y voter. Les actionnaires sont priés de voter bien avant l'échéance pour la remise des procurations, qui a été fixée à 11 h (heure de l'Est) le mardi 9 juin 2026.

La circulaire donne des renseignements importants sur l'arrangement et les questions s'y rapportant, notamment sur le contexte de l'arrangement, les procédures en matière de vote et la façon d'assister virtuellement à l'assemblée. Les actionnaires sont priés de lire la circulaire et ses annexes attentivement et intégralement. La circulaire est envoyée par la poste aux actionnaires conformément aux lois applicables et à l'ordonnance provisoire. La circulaire peut être consultée sous le profil de la Société sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+) à www.sedarplus.com, ainsi que sur le site Web de la Société à www.corporate.yp.ca/fr.

Questions des actionnaires et aide

Les actionnaires qui ont des questions relativement à l'assemblée ou qui désirent obtenir de l'aide relativement au vote peuvent communiquer avec Broadridge Investor Communications Corporation, l'agent de sollicitation de procurations de la Société, par courriel à [email protected].

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux acheteurs et aux vendeurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment YP.ca, Canada411 et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles YP, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez le site Web de la Société à www.corporate.yp.ca/fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant l'arrangement au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. La réalisation de l'arrangement est assujettie à un certain nombre de risques. Les risques susceptibles de faire en sorte que nos résultats diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles et d'avoir une incidence sur l'arrangement sont abordés à la section 5 de notre rapport de gestion annuel daté du 11 février 2026. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

SOURCE Pages Jaunes limitée

Personne-ressource : Investisseurs et médias : Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]