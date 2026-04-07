MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé la distribution aux actionnaires d'un montant d'environ 25 M$ par l'entremise d'un rachat d'actions auprès de tous les actionnaires conformément à un plan d'arrangement prévu par la loi en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique). L'arrangement sera réalisé conformément à un plan d'arrangement qui prévoit que la Société rachètera auprès des actionnaires, au prorata, un total de 2 037 489 actions ordinaires au prix de rachat de 12,27 $ l'action, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume pour les cinq jours de bourse consécutifs se terminant le jour de bourse précédant immédiatement le 7 avril 2026.

En lien avec le plan d'arrangement, la Société versera également, avant le 19 juin 2026, une cotisation facultative supplémentaire en trésorerie de 2 M$ à l'égard du déficit de liquidation du régime de retraite, ce qui portera à 6 M$ d'ici juin 2026 les paiements en trésorerie liés au déficit de liquidation du régime de retraite, à la suite de l'achat de contrats de rentes collectives en mai 2025.

L'arrangement est assujetti à l'approbation par au moins 66 2/3 % des voix exprimées par les détenteurs d'actions lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra virtuellement le 11 juin 2026 afin d'approuver l'arrangement. Les actionnaires détenant plus de 80 % des actions en circulation ont convenu avec la Société de voter en faveur de l'arrangement. L'arrangement est aussi assujetti à l'obtention de l'approbation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une entreprise canadienne de médias numériques et de marketing qui crée des occasions pour les acheteurs et les vendeurs d'interagir et de réaliser des transactions dans l'économie locale. Pages Jaunes détient certaines des principales propriétés en ligne locales au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles YP, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez www.entreprise.pj.ca.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur l'arrangement au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. La réalisation de l'arrangement est assujettie à un certain nombre de risques. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles et qui pourraient avoir une incidence sur l'arrangement sont abordés à la section 5 de notre rapport de gestion du 11 février 2026. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements future ou pour toute autre raison.

SOURCE Pages Jaunes limitée

Personnes-ressources : Investisseurs et médias : Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]