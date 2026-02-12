MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.

« Au quatrième trimestre, nous avons enregistré une rentabilité satisfaisante et un solde de trésorerie solide, en plus de continuer de réaliser des progrès en ce qui a trait aux initiatives à l'égard des produits », a déclaré Mme Sherilyn King, présidente et cheffe de la direction de Pages Jaunes Limitée.

Mme King a commenté les principaux faits nouveaux :

Progrès continus en ce qui a trait aux initiatives à l'égard des produits. « Nous continuons de constater des progrès encourageants à l'égard des principaux catalyseurs de produits, alors que les taux de diminution du total des produits, des produits tirés des médias et solutions numériques et des produits tirés des médias imprimés se sont tous améliorés d'un exercice à l'autre. La diminution du total des produits a été de 7,4 % en 2025, comparativement à 10,3 % en 2024. »





Bénéfice trimestriel satisfaisant. « Notre BAIIA ajusté 2 s'est chiffré à 21,8 % et à 21,6 % des produits, respectivement, pour le trimestre et l'exercice complet. »





Solde de trésorerie solide. « Nos fonds en caisse s'élevaient à environ 64 M$ à la fin du mois de janvier. »





Cotisation au régime de retraite. « Tel qu'il a été annoncé le 21 mai 2025, la Société prévoyait verser des cotisations facultatives supplémentaires de 4,0 M$ au régime de retraite à prestations définies avant la fin de juin 2026, sous réserve de l'examen par le conseil d'administration. Le 11 février 2026, le conseil a approuvé que la tranche restante de 2,0 M$ des cotisations facultatives en trésorerie annoncées soit versée d'ici la fin du premier trimestre de 2026. »





« Tel qu'il a été annoncé le 21 mai 2025, la Société prévoyait verser des cotisations facultatives supplémentaires de 4,0 M$ au régime de retraite à prestations définies avant la fin de juin 2026, sous réserve de l'examen par le conseil d'administration. Le 11 février 2026, le conseil a approuvé que la tranche restante de 2,0 M$ des cotisations facultatives en trésorerie annoncées soit versée d'ici la fin du premier trimestre de 2026. » Dividende trimestriel déclaré. « Notre conseil a déclaré un dividende de 0,25 $ par action ordinaire, devant être versé le 16 mars 2026 aux actionnaires inscrits le 25 février 2026. »

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les montants par action)

Pages Jaunes Limitée Pour les trimestres clos les

31 décembre Pour les exercices clos les

31 décembre

2025

2024

2025

2024

Produits 48 045 $ 51 401 $ 198 877 $ 214 829 $ BAIIA ajusté2 10 496 $ 8 243 $ 43 042 $ 50 836 $ Marge sur BAIIA ajusté2 21,8 % 16,0 % 21,6 % 23,7 % Bénéfice avant impôt sur le résultat 6 423 $ 4 070 $ 20 788 $ 34 428 $ Bénéfice net 7 555 $ 2 687 $ 18 107 $ 24 977 $ Bénéfice de base par action 0,56 $ 0,20 $ 1,33 $ 1,84 $ Bénéfice dilué par action 0,55 $ 0,20 $ 1,31 $ 1,82 $ Dépenses d'investissement2 367 $ 485 $ 1 540 $ 2 480 $ BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement2 10 129 $ 7 758 $ 41 502 $ 48 356 $ Marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement2 21,1 % 15,1 % 20,9 % 22,5 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 7 884 $ 8 307 $ 35 407 $ 39 024 $

1. Le dividende sera désigné comme dividende déterminé en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale applicable se rapportant aux dividendes déterminés. 2. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR », à la fin du présent document.

Résultats du quatrième trimestre de 2025

Le total des produits a diminué de 6,5 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 48,0 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, par rapport à la baisse de 8,1 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent.





Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 a totalisé 10,1 M$ et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 s'est établie à 21,1 %.





a totalisé 10,1 M$ et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement s'est établie à 21,1 %. Le bénéfice net s'est établi à 7,6 M$, soit un bénéfice dilué de 0,55 $ par action.

Résultats financiers du quatrième trimestre de 2025

Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025, le total des produits a diminué de 6,5 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 48,0 M$, comparativement à 51,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des produits est essentiellement attribuable au recul de nos médias numériques et médias imprimés à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée, ce qui a exercé une pression sur nos marges bénéficiaires brutes. Au quatrième trimestre, les produits tirés des médias imprimés ont bénéficié de la comptabilisation de produits d'environ 0,5 M$ différés du troisième trimestre en raison de la grève des travailleurs et travailleuses de Postes Canada. La grève a causé des retards dans la distribution de certains annuaires imprimés et articles de publipostage au mois de septembre, ce qui a fait en sorte que les produits qui devaient initialement être comptabilisés au troisième trimestre l'ont été au quatrième trimestre. Si les produits tirés des médias imprimés différés avaient été comptabilisés au troisième trimestre, le taux de diminution du total des produits se serait établi à 7,4 % pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025, comparativement au taux de 8,1 % enregistré à la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, le total des produits tirés des médias et solutions numériques a diminué de 5,6 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 39,7 M$, comparativement à 42,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse des produits est principalement attribuable à la diminution du nombre de clients des médias numériques, contrebalancée en partie par une hausse des dépenses moyennes par client.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, le total des produits tirés des médias imprimés a diminué de 10,9 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 8,4 M$, comparativement à 9,4 M$ pour le quatrième trimestre de 2024. La baisse des produits est principalement attribuable à une diminution du nombre de clients des médias imprimés, alors que les dépenses par client ont augmenté d'un exercice à l'autre, en raison des hausses de prix. Compte non tenu de l'incidence de l'interruption de travail chez Postes Canada décrite ci-dessus, la baisse d'un exercice à l'autre des produits tirés des médias imprimés se serait établie à 15,6 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, comparativement à un taux de diminution de 11,5 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté1 a augmenté pour se chiffrer à 10,5 M$, ou 21,8 % des produits, comparativement à 8,2 M$, ou 16,0 % des produits, pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté1 pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 est attribuable à l'efficience découlant de l'optimisation du coût des produits vendus et des réductions des coûts d'exploitation, y compris les réductions de la main-d'œuvre et des charges connexes liées aux employés, à une baisse de la charge de rémunération variable découlant des changements apportés au sein de l'équipe de haute direction plus tôt au cours de l'exercice et à l'incidence du cours de l'action de la Société sur la charge de rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie, facteurs contrebalancés en partie par les pressions exercées sur les produits et les investissements continus dans notre effectif de télévente. La réévaluation des passifs liés à la rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie en fonction de la variation du cours de l'action de PJ a donné lieu à un recouvrement de 0,3 M$ pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025, comparativement à une charge de 1,5 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les pressions exercées sur les produits, conjuguées aux investissements continus dans notre effectif de télévente, contrebalancés en partie par des optimisations continues, exerceront une pression sur les marges au cours des prochains trimestres.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement a augmenté de 2,3 M$ pour se chiffrer à 10,1 M$ au cours du quatrième trimestre de 2025, comparativement à 7,8 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et de la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 découle principalement de l'augmentation du BAIIA ajusté et d'une diminution des dépenses d'investissement d'un exercice à l'autre qui s'explique en partie par la nature des dépenses liées à la technologie de l'information, une plus grande partie des dépenses étant classée à titre de dépenses d'exploitation plutôt qu'à titre de dépenses d'investissement.

1. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR », à la fin du présent document.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, le bénéfice net s'est établi à 7,6 M$, comparativement à un bénéfice net de 2,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation s'explique principalement par une hausse du BAIIA ajusté1 et par une baisse de la charge d'impôt au cours du trimestre clos le 31 décembre 2025.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 3,4 M$, pour s'établir à 11,7 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, comparativement à 8,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est essentiellement attribuable à une hausse de 2,3 M$ du BAIIA ajusté, à une baisse de 1,5 M$ des paiements en trésorerie au titre de la rémunération fondée sur des actions, à une baisse de 1,5 M$ de la capitalisation des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi et à une baisse de 0,4 M$ de l'impôt sur le résultat payé, facteurs contrebalancés en partie par une diminution de 2,4 M$ de la variation des actifs et des passifs d'exploitation.

Résultats financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le total des produits a diminué de 7,4 %, pour s'établir à 198,9 M$, comparativement à 214,8 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des produits est essentiellement attribuable au recul de nos médias numériques et médias imprimés à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée, ce qui a exercé une pression sur nos marges bénéficiaires brutes.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le total des produits tirés des médias et solutions numériques a diminué de 6,3 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 161,3 M$, comparativement à 172,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse des produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 est principalement attribuable à la diminution du nombre de clients des médias numériques, contrebalancée en partie par une hausse des dépenses moyennes par client.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le total des produits tirés des médias imprimés a diminué de 12,1 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 37,6 M$. La baisse des produits est principalement attribuable à une diminution du nombre de clients des médias imprimés, alors que les dépenses par client ont augmenté d'un exercice à l'autre, en raison des hausses de prix.

Les taux de diminution du total des produits, des produits tirés des médias et solutions numériques et des produits tirés des médias imprimés se sont tous améliorés d'un exercice à l'autre. La diminution du total des produits a été de 7,4 % en 2025, comparativement à 10,3 % en 2024. La diminution des produits tirés des médias imprimés a été de 12,1 % en 2025, comparativement à 13,0 % en 2024. La diminution des produits tirés des médias et solutions numériques s'est établie à 6,3 %, comparativement à une diminution de 9,6 % pour l'exercice clos en 2024. L'amélioration des taux de diminution du total des produits, des produits tirés des médias imprimés et des produits tirés des médias et solutions numériques est essentiellement attribuable à la stabilisation du taux de diminution du nombre de clients et à une augmentation des dépenses moyennes par client découlant en partie des hausses de prix.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté a diminué de 7,8 M$, ou 15,3 %, pour s'établir à 43,0 M$, comparativement à 50,8 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La marge sur BAIIA ajusté1 a diminué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, pour s'établir à 21,6 %, comparativement à 23,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 est attribuable aux pressions exercées sur les produits et aux investissements continus dans notre effectif de télévente et à l'incidence du cours de l'action de la Société sur la charge de rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie, facteurs contrebalancés en partie par les optimisations du coût des produits vendus et par les réductions des autres coûts d'exploitation, y compris les réductions de la main-d'œuvre et des charges connexes liées aux employés. La variation du cours de l'action de PJ a donné lieu à un recouvrement de 1,3 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, comparativement à un recouvrement de 1,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les pressions exercées sur les produits et un changement dans la composition des produits, contrebalancés en partie par des optimisations continues et des réductions de coûts, exerceront encore une pression sur les marges au cours des prochains trimestres.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 a diminué de 6,9 M$, ou 14,2 %, pour s'établir à 41,5 M$, comparativement à 48,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 a diminué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, pour s'établir à 20,9 %, comparativement à 22,5 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et de la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 découle de la diminution du BAIIA ajusté, partiellement contrebalancée par la diminution des dépenses d'investissement d'un exercice à l'autre.

1. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR », à la fin du présent document.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le bénéfice net a diminué pour s'établir à 18,1 M$, comparativement à un bénéfice net de 25,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'explique principalement par la baisse du BAIIA ajusté1, l'augmentation des frais de restructuration et autres charges, la hausse des charges financières et la perte liée au règlement au titre de l'achat de rentes, facteurs contrebalancés en partie par la diminution des amortissements et de l'impôt sur le résultat.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont diminué de 4,0 M$, pour s'établir à 35,0 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, comparativement à 39,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution est essentiellement attribuable à une baisse de 7,8 M$ du BAIIA ajusté et à une hausse de 1,4 M$ des frais de restructuration et autres charges payés, contrebalancées en partie par une baisse de 3,9 M$ de la capitalisation des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi et par une baisse de 1,7 M$ de l'impôt sur le résultat payé.

1. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR », à la fin du présent document.

Pages Jaunes Limitée tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion simultanées à l'intention des analystes et des médias à 8 h 30 (heure de l'Est) le 12 février 2026 pour commenter les résultats du quatrième trimestre de 2025.

Veuillez suivre le lien suivant pour vous joindre à la conférence téléphonique :

https://register-conf.media-server.com/register/BI2de3a6fd3f9e464991401fb61481465e

Cliquez sur le lien de connexion à l'appel et remplissez le formulaire d'inscription en ligne.



Une fois inscrit, vous recevrez l'information de connexion et un NIP unique pour vous joindre à l'appel. Vous recevrez aussi une confirmation par courriel, dans laquelle vous trouverez tous les détails.



Choisissez une méthode pour vous joindre à la conférence téléphonique :

Connexion : le numéro de téléphone à composer et un NIP unique vous permettant de vous connecter directement à partir de votre téléphone seront indiqués.



Appelez-moi : entrez votre numéro de téléphone et cliquez sur le bouton « Call Me » pour recevoir immédiatement un appel du système. L'appel proviendra d'un numéro de téléphone aux États­Unis.

Pour vous joindre à la visioconférence :

En anglais : https://edge.media-server.com/mmc/p/cxrni2oq

En français : https://edge.media-server.com/mmc/p/cxrni2oq/lan/fr

La conférence sera aussi disponible par webdiffusion à partir du site Web de la Société, à l'adresse

https://www.corporate.yp.ca/fr-rapports-financiers.

La conférence téléphonique sera archivée dans la section « Investisseurs » du site Web, à l'adresse

https://www.corporate.yp.ca/fr-evenements-financiers-presentations.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations, visitez notre site Web au https://corporate.yp.ca/fr.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des stratégies, de la situation financière et des résultats d'exploitation et des activités de PJ (y compris, sans s'y limiter, le versement d'un dividende en trésorerie par action par trimestre à ses actionnaires ordinaires). Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont fondées sur nos attentes, en date du 11 février 2026, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'une ou l'autre de nos déclarations prospectives se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la section 5 de notre rapport de gestion en date du 11 février 2026. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté

De manière à offrir une meilleure compréhension des résultats, la Société utilise les termes BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté en tant que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne sont pas des mesures de la performance conformes aux Normes IFRS de comptabilité et ils ne sont pas considérés comme un substitut du bénéfice d'exploitation ou du bénéfice net pour mesurer la performance de Pages Jaunes. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne devraient pas être utilisés comme mesures exclusives des flux de trésorerie, car ils ne tiennent pas compte de l'incidence des variations du fonds de roulement, de l'impôt sur le résultat, des paiements d'intérêts, de la capitalisation des régimes, des dépenses d'investissement, des réductions du capital de la dette ainsi que des autres provenances et utilisations des flux de trésorerie, qui sont présentées à la page 19 de notre rapport de gestion au 11 février 2026. La direction utilise le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la performance de ses activités, car ils reflètent la rentabilité continue. La direction est d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la capacité d'une société à assurer le service de sa dette et à satisfaire à d'autres obligations de paiement ou comme mesure courante pour évaluer les sociétés exerçant leurs activités dans le secteur des médias et des solutions de marketing ainsi que pour évaluer la performance d'une entreprise.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

La Société utilise aussi le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme le BAIIA ajusté, tel qu'il est défini ci-dessus, moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme les acquisitions d'immobilisations incorporelles et les acquisitions d'immobilisations corporelles, présentées dans la section « Activités d'investissement » des tableaux consolidés des flux de trésorerie de la Société. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en tant que le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Nous utilisons le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance de nos activités, car ils reflètent les flux de trésorerie provenant de nos activités commerciales. Nous sommes d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance des entreprises de notre secteur.

La mesure financière conforme aux Normes IFRS de comptabilité qui s'apparente le plus au BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement est le bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini ci­dessus comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Se reporter au tableau ci-dessous pour un rapprochement du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages)

Pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2025

2024

2025

2024

Bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de

restructuration et autres charges (BAIIA ajusté) 10 496 $ 8 243 $ 43 042 $ 50 836 $ Dépenses d'investissement 367

485

1 540

2 480

Total du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 10 129 $ 7 758 $ 41 502 $ 48 356 $

Personne-ressource : Investisseurs et médias, Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]