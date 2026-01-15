MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société » ou « Pages Jaunes »), chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, annonce aujourd'hui est heureuse d'annoncer que Keri Sobkowich, du Manitoba, est la gagnante de son concours national de couverture d'annuaire 2026.

Gagnant du concours 2026. (Groupe CNW/Pages Jaunes limitée)

Le thème du concours national d'art de cette année était « Les entreprises locales, le cœur de nos communautés ». Des artistes de partout au Canada ont été invités à soumettre des œuvres originales célébrant le rôle essentiel que jouent les entreprises locales dans l'identité des quartiers et le dynamisme des communautés.

« Nous avons été sincèrement impressionnés par le talent et la créativité démontrés dans le cadre de ce concours national », a déclaré Sherilyn King, Présidente et Cheffe de la direction de Pages Jaunes. « Chaque soumission nous a rappelé quelque chose qui nous tient profondément à cœur : les entreprises locales sont le cœur battant des communautés à travers le pays. Nous sommes honorés de présenter l'œuvre de Keri Sobkowich sur la couverture de notre annuaire Pages Jaunes 2026 et remercions tous les artistes qui ont participé. »

Son œuvre gagnante illustre le thème du concours en mettant en lumière la poésie discrète d'un paysage urbain typiquement canadien et en célébrant le lien entre les entreprises locales et les gens qui en dépendent. Ce lien contribue à la vitalité des communautés. Aujourd'hui établie en milieu urbain, Keri amorce un nouveau chapitre en tant qu'artiste professionnelle, marqué par la croissance et de nouvelles occasions.

À compter de janvier 2026, l'œuvre de Keri Sobkowich figurera sur la couverture de millions d'annuaires Pages Jaunes distribués partout au Canada jusqu'en décembre 2026. Pour découvrir davantage de son travail, visitez www.ksobkowich-artist.ca ou suivez-la sur Instagram à @kerisart204.

