MONTRÉAL, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société » ou « Pages Jaunes »), chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, annonce aujourd'hui le lancement du Concours de transformation du marketing numérique, dans le cadre du Mois de la PME au Canada. Cette initiative nationale met en lumière l'importance et l'impact des petites entreprises partout au pays. Un entrepreneur remportera un prix d'une valeur de 10 000 $, comprenant un accompagnement en marketing par des experts, des outils numériques et une visibilité promotionnelle. Ce forfait d'un an aidera l'entreprise gagnante à obtenir des résultats durables en stimulant sa croissance et en renforçant sa présence en ligne.

Le forfait comprend :

De la publicité payante par le biais du référencement payant via les moteurs de recherche (SEM);

Un outil de gestion de la visibilité, de la réputation et des médias sociaux;

Un positionnement prioritaire sur PJ.ca; et

Un tout nouveau site Web professionnel propulsé par Wix.

« Ce concours, lancé en l'honneur du Mois de la PME, reflète notre mission de soutenir les entrepreneurs qui inspirent, emploient et desservent les Canadiens dans les communautés d'un océan à l'autre. Depuis plus de cent ans, Pages Jaunes appuie les petites entreprises et les aide à croître et à prospérer. Cet engagement demeure au cœur de tout ce que nous faisons aujourd'hui, et cette initiative en est une autre démonstration. » a déclaré Sherilyn King, Présidente et Cheffe de la direction de Pages Jaunes.

Pages Jaunes invite tous les Canadiens à se mobiliser et à faire connaître le concours : partagez-le avec une petite entreprise de votre entourage et contribuez à mettre en valeur les entrepreneurs qui façonnent nos communautés.

Le concours s'adresse uniquement aux propriétaires d'entreprises canadiennes prêts à accroître leur visibilité en ligne et à franchir une nouvelle étape dans leur parcours de croissance. Les entrepreneurs de partout au pays sont invités à participer en remplissant un simple formulaire en ligne et en partageant davantage d'informations sur leur entreprise. Pages Jaunes encourage également les Canadiens à répandre la nouvelle et à mettre en lumière les entrepreneurs qui dynamisent leurs communautés.

Détails du concours

Qui peut participer : Les propriétaires de petites et moyennes entreprises au Canada qui acceptent le règlement du concours

Les propriétaires de petites et moyennes entreprises au Canada qui acceptent le règlement du concours Comment participer : Remplir le formulaire en ligne

Remplir le formulaire en ligne Date limite de participation : 31 octobre 2025

31 octobre 2025 Modalités et conditions : Disponibles ici

À travers cette initiative, Pages Jaunes réaffirme son engagement à aider les petites entreprises canadiennes à réussir dans une économie de plus en plus numérique. En célébrant le Mois de la petite entreprise avec ce concours, l'entreprise perpétue sa longue tradition d'appuyer les entrepreneurs afin qu'ils puissent croître, créer des liens et prospérer.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles PJ, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web à www.entreprise.pj.ca.

