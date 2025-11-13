MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2025.

« Au troisième trimestre, nous avons continué d'enregistrer une rentabilité satisfaisante, de générer une trésorerie solide et de réaliser des progrès continus en ce qui a trait aux initiatives à l'égard des produits », a déclaré Mme Sherilyn King, présidente et cheffe de la direction de Pages Jaunes Limitée.

Mme King a commenté les principaux faits nouveaux :

Bénéfice trimestriel solide. « Notre BAIIA ajusté 2 s'est chiffré à 20,6 % des produits pour le trimestre. »

« Nous continuons de constater des progrès encourageants à l'égard des principaux catalyseurs de produits, notamment la stabilisation du taux de diminution du nombre de clients, soutenue par l'acquisition de nouveaux clients, les taux de renouvellement solides et les dépenses moyennes par client élevées. Une nouvelle équipe de la haute direction a été constituée au cours du trimestre, afin de renforcer la mise en œuvre stratégique. Ces éléments fondamentaux nous positionnent favorablement pour assurer notre réussite continue à moyen et à long terme. » Progression vers l'atteinte de la stabilité des produits. « Nous avons enregistré une diminution du total des produits de 8,1 % pour le trimestre. Nos produits tirés des médias imprimés ont subi l'incidence de l'interruption de travail chez Postes Canada. Nous avons toutefois rapidement fait appel à d'autres fournisseurs pour distribuer nos annuaires imprimés durant la grève, ce qui a permis de limiter l'incidence sur les produits tirés des médias imprimés à environ 0,5 M$, laquelle sera comptabilisée dans les résultats du quatrième trimestre. Si les produits tirés des médias imprimés différés avaient été comptabilisés au cours de la période, la diminution du total des produits se serait établie à 7,3 %, ce qui représente une légère amélioration par rapport au taux de diminution de 7,4 % enregistré au trimestre précédent.

« Au cours du troisième trimestre, nous avons versé des cotisations facultatives de 2,0 M$ à l'égard du régime de retraite à prestations définies, tel que l'avait approuvé le conseil le 5 août 2025. Ce versement concorde avec l'annonce faite le 21 mai 2025 par suite de l'achat de rentes, au cours de laquelle la Société avait indiqué qu'elle prévoyait verser, avant la fin de juin 2026, des cotisations facultatives supplémentaires de 4,0 M$ au titre de la partie du régime de retraite à prestations définies qui n'a pas été transformée en rentes, sous réserve de l'examen par le conseil. » Dividende trimestriel déclaré. « Notre conseil a déclaré un dividende de 0,25 $ par action ordinaire, devant être versé le 15 décembre 2025 aux actionnaires inscrits le 26 novembre 2025. »

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les montants par action)

Pages Jaunes Limitée Pour les trimestres clos les

30 septembre Pour les périodes de

neuf mois closes les

30 septembre 2025

2024

2025

2024

Produits 48 342 $ 52 619 $ 150 832 $ 163 428 $ BAIIA ajusté2 9 977 $ 12 526 $ 32 546 $ 42 593 $ Marge sur BAIIA ajusté2 20,6 % 23,8 % 21,6 % 26,1 % Bénéfice avant impôt sur le résultat 5 517 $ 8 586 $ 14 365 $ 30 358 $ Bénéfice net 4 046 $ 6 269 $ 10 552 $ 22 290 $ Bénéfice de base par action 0,30 $ 0,46 $ 0,78 $ 1,64 $ Bénéfice dilué par action 0,29 $ 0,46 $ 0,76 $ 1,62 $ Dépenses d'investissement2 384 $ 310 $ 1 173 $ 1 995 $ BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement2 9 593 $ 12 216 $ 31 373 $ 40 598 $ Marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement2 19,8 % 23,2 % 20,8 % 24,8 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 7 884 $ 11 519 $ 23 306 $ 30 717 $





1. Le dividende sera désigné comme dividende déterminé en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale applicable se rapportant aux dividendes déterminés. 2. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR », à la fin du présent document.

Résultats du troisième trimestre de 2025

Le total des produits a diminué de 8,1 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 48,3 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, par rapport à la baisse de 9,4 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 a totalisé 9,6 M$ et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 s'est établie à 19,8 %.

a totalisé 9,6 M$ et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement s'est établie à 19,8 %. Le bénéfice net s'est établi à 4,0 M$, soit un bénéfice dilué de 0,29 $ par action.

Résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025, le total des produits a diminué de 8,1 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 48,3 M$, comparativement à 52,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des produits est essentiellement attribuable au recul de nos médias numériques et médias imprimés à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée, ce qui a exercé une pression sur nos marges bénéficiaires brutes. En outre, les produits tirés des médias imprimés ont subi l'incidence négative de la grève des travailleurs et travailleuses de Postes Canada, qui a causé des retards dans la distribution de certains annuaires imprimés et articles de publipostage durant le mois de septembre. Ainsi, des produits tirés des médias imprimés d'environ 0,5 M$ ont été différés et seront comptabilisés au quatrième trimestre. Si les produits tirés des médias imprimés différés avaient été comptabilisés au cours du trimestre, le taux de diminution du total des produits se serait établi à 7,3 % pour le trimestre, comparativement au taux de 9,4 % enregistré à la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le total des produits tirés des médias et solutions numériques a diminué de 6,2 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 40,0 M$, comparativement à 42,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse des produits est principalement attribuable à la diminution du nombre de clients des médias numériques, qui a été contrebalancée en partie par une hausse des dépenses moyennes par client.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le total des produits tirés des médias imprimés a diminué de 16,3 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 8,3 M$. La baisse des produits est principalement attribuable à une diminution du nombre de clients des médias imprimés, alors que les dépenses par client ont augmenté d'un exercice à l'autre, en raison des hausses de prix. Compte non tenu de l'incidence de l'interruption de travail chez Postes Canada décrite ci­dessus, la baisse d'un exercice à l'autre des produits tirés des médias imprimés se serait établie à 11,8 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, comparativement à un taux de diminution de 12,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté1 a diminué pour s'établir à 10,0 M$, ou 20,6 % des produits, au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2025, comparativement à 12,5 M$, ou 23,8 % des produits, pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté1 pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 est attribuable aux pressions exercées sur les produits et aux investissements continus dans notre effectif de télévente, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence du cours de l'action de la Société sur la charge de rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie, les optimisations du coût des produits vendus et les réductions des autres coûts d'exploitation, y compris les réductions de la main-d'œuvre et des charges connexes liées aux employés. La réévaluation des passifs liés à la rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie en fonction de la variation du cours de l'action de PJ a donné lieu à un recouvrement de 0,3 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, comparativement à un recouvrement de 0,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les pressions exercées sur les produits et un changement dans la composition des produits, contrebalancés en partie par des optimisations continues et des réductions de coûts, exerceront encore une pression sur les marges au cours des prochains trimestres.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 a diminué de 2,6 M$, pour s'établir à 9,6 M$ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 12,2 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et de la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 découle de la diminution du BAIIA ajusté1 et d'une augmentation des dépenses d'investissement d'un exercice à l'autre.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, le bénéfice net s'est établi à 4,0 M$, comparativement à un bénéfice net de 6,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution s'explique principalement par la baisse du BAIIA ajusté, l'augmentation des frais de restructuration et autres charges et la hausse des charges financières, facteurs contrebalancés en partie par la diminution des amortissements et de l'impôt sur le résultat.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont diminué de 3,6 M$, pour s'établir à 7,9 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, comparativement à 11,5 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution est essentiellement attribuable à la baisse de 2,5 M$ du BAIIA ajusté, à la hausse de 1,3 M$ des frais de restructuration et autres charges payés et à une hausse de 0,5 M$ de la capitalisation des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi, facteurs contrebalancés en partie par une baisse de 0,8 M$ de l'impôt sur le résultat payé.

Conférence téléphonique et webdiffusion

Pages Jaunes Limitée tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion simultanées à l'intention des analystes et des médias à 8 h 30 (heure de l'Est) le 13 novembre 2025 pour commenter les résultats du troisième trimestre de 2025.

Veuillez suivre le lien suivant pour vous joindre à la conférence téléphonique :

https://register-conf.media-server.com/register/BI3b111a21be544c7695197c774bc511ad

Cliquez sur le lien de connexion à l'appel et remplissez le formulaire d'inscription en ligne. Une fois inscrit, vous recevrez l'information de connexion et un NIP unique pour vous joindre à l'appel. Vous recevrez aussi une confirmation par courriel, dans laquelle vous trouverez tous les détails. Choisissez une méthode pour vous joindre à la conférence téléphonique :

a) Connexion : le numéro de téléphone à composer et un NIP unique vous permettant de vous connecter directement à partir de votre téléphone seront indiqués.

b) Appelez-moi : entrez votre numéro de téléphone et cliquez sur le bouton « Call Me » pour recevoir immédiatement un appel du système. L'appel proviendra d'un numéro de téléphone aux États-Unis.

Pour vous joindre à la visioconférence :

La conférence sera aussi disponible par webdiffusion à partir du site Web de la Société, à l'adresse

https://corporate.yp.ca/fr/investors/financial-reports.

La conférence téléphonique sera archivée dans la section « Investisseurs » du site Web, à l'adresse

https://corporate.yp.ca/fr-evenements-financiers-presentations.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations, visitez notre site Web au https://corporate.yp.ca/fr.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des stratégies, de la situation financière et des résultats d'exploitation et des activités de PJ (y compris, sans s'y limiter, le versement d'un dividende en trésorerie par action par trimestre à ses actionnaires ordinaires). Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont fondées sur nos attentes, en date du 12 novembre 2025, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'une ou l'autre de nos déclarations prospectives se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la section 5 de notre rapport de gestion en date du 12 novembre 2025. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté

De manière à offrir une meilleure compréhension des résultats, la Société utilise les termes BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté en tant que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne sont pas des mesures de la performance conformes aux Normes IFRS de comptabilité et ils ne sont pas considérés comme un substitut du bénéfice d'exploitation ou du bénéfice net pour mesurer la performance de Pages Jaunes. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne devraient pas être utilisés comme mesures exclusives des flux de trésorerie, car ils ne tiennent pas compte de l'incidence des variations du fonds de roulement, de l'impôt sur le résultat, des paiements d'intérêts, de la capitalisation des régimes, des dépenses d'investissement, des réductions du capital de la dette ainsi que des autres provenances et utilisations des flux de trésorerie, qui sont présentées à la page 13 de notre rapport de gestion au 12 novembre 2025. La direction utilise le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la performance de ses activités, car ils reflètent la rentabilité continue. La direction est d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la capacité d'une société à assurer le service de sa dette et à satisfaire à d'autres obligations de paiement ou comme mesure courante pour évaluer les sociétés exerçant leurs activités dans le secteur des médias et des solutions de marketing ainsi que pour évaluer la performance d'une entreprise.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

La Société utilise aussi le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme le BAIIA ajusté, tel qu'il est défini ci-dessus, moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme les acquisitions d'immobilisations incorporelles et les acquisitions d'immobilisations corporelles, présentées dans la section « Activités d'investissement » des tableaux consolidés des flux de trésorerie de la Société. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en tant que le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Nous utilisons le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance de nos activités, car ils reflètent les flux de trésorerie provenant de nos activités commerciales. Nous sommes d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance des entreprises de notre secteur.

La mesure financière conforme aux Normes IFRS de comptabilité qui s'apparente le plus au BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement est le bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini ci­dessus comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Se reporter au tableau ci-dessous pour un rapprochement du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages)

Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2025

2024

2025

2024

Bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et

autres charges (BAIIA ajusté) 9 977 $ 12 526 $ 32 546 $ 42 593 $ Dépenses d'investissement 384

310

1 173

1 995

Total du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 9 593 $ 12 216 $ 31 373 $ 40 598 $

Personne-ressource : Investisseurs et médias, Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]