Le Programme de croissance du tourisme stimulera la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique canadienne.

VANCOUVER, BC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique offre des attractions naturelles à couper le souffle et des expériences artistiques et culturelles uniques. Le tourisme est important pour l'économie de la province et sa prospérité à long terme. Il génère des avantages économiques dans toutes les régions de la Colombie-Britannique, aussi bien dans les petites collectivités que dans les grands centres, dans les zones rurales et éloignées que dans les communautés autochtones.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui que les demandes étaient désormais acceptées pour le Programme de croissance du tourisme en Colombie-Britannique.

Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les collectivités, notamment les collectivités autochtones, à concevoir des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix.

Dans le cadre du Programme de croissance du tourisme, PacifiCan s'associera à des petites et moyennes entreprises et organisations du secteur touristique en pleine croissance et qui ont des projets ambitieux pour l'avenir. Plus particulièrement, le Programme de croissance du tourisme en Colombie-Britannique soutiendra des projets qui s'alignent sur les stratégies touristiques existantes et qui ont un impact durable sur les collectivités de la province. Ces investissements créeront des emplois sur lesquels les Britanno-Colombiens pourront compter, attireront encore plus de visiteurs vers les destinations de classe mondiale de la province et auront des retombées économiques pour les années à venir.

Les entreprises et organisations du secteur touristique peuvent consulter la page du Programme de croissance du tourisme sur le site web de PacifiCan pour savoir si elles sont admissibles.

Citations

« Il n'est pas surprenant que le Canada soit un géant du tourisme, car il possède des atouts qui sont recherchés par les visiteurs de partout dans le monde. Nous avons donc la responsabilité, en tant que gouvernement, d'aider cette industrie à croître et à prospérer pour qu'elle puisse continuer à enrichir le Canada. Le nouveau Programme pour la croissance du tourisme aidera cette industrie à saisir les occasions qui se présentent et à créer des emplois, et j'ai hâte de voir les retombées qu'il procurera dans les communautés partout au pays. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Ferrada

« Des expériences artistiques et culturelles uniques aux attractions naturelles à couper le souffle, la Colombie-Britannique est une destination de renommée mondiale pour les visiteurs. Dans le cadre du Programme de croissance du tourisme, PacifiCan investira dans des projets visant à stimuler l'industrie du tourisme en Colombie-Britannique, une industrie qui compte déjà plus de 80 000 emplois et 16 000 entreprises dans l'ensemble de la province. Développer le tourisme en Colombie-Britannique signifie créer plus d'emplois sur lesquels les Britanno-Colombiens peuvent compter et attirer plus de visiteurs dans notre belle province. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Le Programme de croissance du tourisme est un maillon essentiel de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada, d'un océan à l'autre.

Le Programme de croissance du tourisme, de 108 millions de dollars, a été annoncé dans le budget de 2023.

En 2023, le Canada a accueilli 10,2 millions de touristes étrangers au cours des sept premiers mois de l'année, soit une augmentation de 60 % par rapport à la même période en 2022.

En Colombie-Britannique, le tourisme emploie plus de 84 000 personnes. Plus de

16 650 entreprises du secteur touristique sont en activité en Colombie-Britannique.

En 2021, l'industrie touristique de la Colombie-Britannique a généré 13,5 milliards de dollars de recettes.

Liens connexes

