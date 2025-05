À la veille du Web Summit Vancouver, les investissements de PacifiCan mettent en valeur l'innovation canadienne et aident les entreprises technologiques de la Colombie-Britannique à se positionner en vue d'une croissance mondiale.

VANCOUVER, BC, le 26 mai 2025 /CNW/ - La Colombie-Britannique stimule l'économie de l'innovation au Canada en tant que l'un des centres technologiques à la croissance la plus rapide du pays. Avec plus de 12 000 entreprises employant plus de 182 000 travailleurs hautement qualifiés, le secteur technologique de la Colombie-Britannique est en pleine expansion.

PacifiCan alimente l'écosystème technologique dynamique de la Colombie-Britannique en encourageant l'innovation locale et en appuyant des solutions qui s'attaquent à des problèmes concrets. En 2023, PacifiCan a annoncé un investissement de 9,9 millions de dollars par l'intermédiaire d'Innovate BC pour lancer l'Integrated Marketplace, une initiative qui aide les entreprises locales à mettre à l'essai des technologies dans des environnements réels. Au cours des deux dernières années, cet investissement, ainsi que le soutien apporté par la province de la Colombie-Britannique, a permis de lancer plus de 30 projets qui stimulent l'innovation, l'adoption de l'IA et la croissance économique dans toute la province.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un nouvel investissement de plus de 1,8 million de dollars dans l'Integrated Marketplace afin d'intégrer l'innovation en IA dans deux projets de bancs d'essai locaux :

À l'aéroport international de Vancouver , l'investissement soutiendra la phase suivante d'un projet de mise à l'essai de nacelles robotisées automatiques conçues pour aider les voyageurs à mobilité réduite à se déplacer plus facilement dans l'aéroport.

, l'investissement soutiendra la phase suivante d'un projet de mise à l'essai de nacelles robotisées automatiques conçues pour aider les voyageurs à mobilité réduite à se déplacer plus facilement dans l'aéroport. À la Provincial Health Services Authority, le financement fera progresser un projet qui fait appel à l'IA pour analyser des images numériques de tissus, facilitant ainsi la détection et l'identification de maladies grâce à la numérisation de la pathologie et d'autres processus de diagnostic du cancer.

Il s'agit du premier investissement annoncé dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle. Le financement de PacifiCan destiné à l'Integrated Marketplace aide les entreprises novatrices à commercialiser de nouvelles technologies. Il aide également à réduire les risques liés à l'adoption de technologies fabriquées en Colombie-Britannique, tout en conservant la propriété intellectuelle, les talents et les avantages économiques au Canada.

Cette annonce coïncide avec le moment où la Colombie-Britannique s'apprête à accueillir le Web Summit Vancouver, la principale conférence mondiale sur les technologies qui met en lumière le dynamisme de la scène de l'innovation au Canada. PacifiCan investit 6,6 millions de dollars pour permettre à Destination Vancouver d'accueillir le Web Summit à Vancouver au cours des trois prochaines années. Cet événement servira de tremplin aux innovateurs locaux, attirera des investisseurs et des talents internationaux et renforcera la réputation de la Colombie-Britannique en tant que pôle de premier plan pour la technologie et l'entrepreneuriat.

Citations

« Le secteur technologique de la Colombie-Britannique est une véritable puissance, qui stimule la prospérité non seulement dans la province, mais aussi dans l'ensemble du Canada. Ensemble, nous créons une économie canadienne unique et positionnons le Canada à l'avant-garde des nations technologiques. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan)

« En cette période de crise, il est essentiel d'utiliser l'IA pour stimuler et accélérer la productivité grâce à des investissements solides dans des entreprises novatrices. Grâce à cet investissement, PacifiCan ouvre la voie à la croissance et à la sécurité dont nous avons besoin pour l'avenir du Canada, en tirant parti de l'IA pour favoriser l'expansion, l'efficacité et la souveraineté. Des investissements audacieux et intelligents comme celui-ci sont nécessaires pour bâtir une nation plus résiliente et plus compétitive afin de réagir à ce contexte d'urgence. »

-L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« En Colombie-Britannique, l'écosystème technologique est solide et on y collabore pour créer des solutions aux défis mondiaux conçues en Colombie-Britannique, tout en créant de bons emplois et des possibilités pour la population de l'ensemble de la province. Je me réjouis de l'augmentation des fonds alloués à l'Integrated Marketplace par l'intermédiaire de PacifiCan, et des projets innovants qui résulteront de cet investissement et de ceux à venir pour renforcer et diversifier l'économie de la province ».

-L'honorable Diana Gibson, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation, province de la Colombie-Britannique

« L'Integrated Marketplace est un exemple éloquent de la manière dont nous pouvons accélérer l'innovation, comme les technologies d'IA, et la croissance économique en même temps. Grâce à ce financement supplémentaire de PacifiCan, nous renforçons deux projets à fortes retombées qui visent à améliorer des services essentiels pour la population de la Colombie-Britannique et les clients du monde entier. En mettant les entreprises de la Colombie-Britannique en contact avec des possibilités d'adoption concrètes, nous les aidons à démontrer et à perfectionner leurs technologies tout en offrant des solutions transformatrices à certains de nos secteurs les plus importants. Ce modèle renforce non seulement l'économie de notre province, mais crée également un tremplin pour que ces entreprises accèdent à de nouveaux marchés et se développent à l'échelle mondiale. »

-Peter Cowan, président et directeur général, Innovate BC

Faits en bref

En mai 2025, la lettre de mandat du premier ministre au Conseil des ministres soulignait que l'IA est un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'innovation du gouvernement pour que le Canada reste compétitif dans un monde en pleine évolution.

reste compétitif dans un monde en pleine évolution. À Vancouver , le secteur des sciences de la vie connaît la plus forte croissance au Canada , le pôle de réalité virtuelle et augmentée se classe deuxième en importance dans le monde et la ville se classe au premier rang en Amérique du Nord pour la croissance de l'emploi dans le secteur des hautes technologies.

, le secteur des sciences de la vie connaît la plus forte croissance au , le pôle de réalité virtuelle et augmentée se classe deuxième en importance dans le monde et la ville se classe au premier rang en Amérique du Nord pour la croissance de l'emploi dans le secteur des hautes technologies. L'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle aide les entreprises de la Colombie-Britannique à commercialiser de nouvelles technologies d'IA et à en accélérer l'adoption dans l'ensemble du pays.

En octobre 2023, PacifiCan a investi 9,9 millions de dollars dans Innovate BC pour lancer et élargir l'Integrated Marketplace. Cette initiative est également soutenue par le gouvernement de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire du ministère de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation.

En juin 2024, PacifiCan a investi 6,6 millions de dollars dans Destination Vancouver pour accueillir le Web Summit à Vancouver au cours des trois prochaines années, à partir de mai 2025.

au cours des trois prochaines années, à partir de mai 2025. Au cours des dix dernières années, PacifiCan et son prédécesseur, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), ont investi plus de 271 millions de dollars directement dans des entreprises technologiques et 110 millions de dollars dans des organisations à but non lucratif qui soutiennent le secteur dans son ensemble.

