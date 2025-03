Le financement aidera les entreprises de la Colombie-Britannique à accéder aux capitaux d'investissement, aux clients et aux conseils spécialisés dont elles ont besoin pour stimuler leur croissance et aider les communautés à tirer parti des possibilités de développement.

SURREY, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Les personnes de la Colombie-Britannique sont connues pour leur esprit entrepreneurial et communautaire. Au fur et à mesure que les organisations de la Colombie-Britannique se développent, elles créent des emplois, stimulent les exportations locales et renforcent aussi l'économie. Cependant, de nombreuses entreprises n'ont pas accès au soutien dont elles ont besoin en vue d'atteindre leur plein potentiel. PacifiCan est là pour aider ces entreprises et les communautés de la Colombie-Britannique à prospérer.

Un porte-conteneurs se trouve dans un port. Texte : PacifiCan investit 6,4 M$ pour stimuler la croissance des entreprises et soutenir des initiatives de développement économique communautaire en Colombie-Britannique. (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de 6,4 M$ à sept organisations pour stimuler la croissance des entreprises et soutenir les initiatives de développement économique en Colombie-Britannique. Ce montant comprend 5,1 M$ pour trois organisations dans le cadre du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan (PABiz), qui aidera les petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion, à prendre de l'expansion sur de nouveaux marchés et à renforcer l'économie de la Colombie-Britannique.

Lancé en octobre 2023, le Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan répond directement aux besoins uniques des entreprises de la province. Les trois projets annoncés aujourd'hui, ainsi que les 10 annoncés en janvier dernier, aideront les entreprises à forte croissance à accéder à des capitaux d'investissement et à se rapprocher de nouveaux clients et réseaux commerciaux en Colombie-Britannique, partout au Canada ainsi que sur les marchés internationaux.

Parmi les bénéficiaires du financement du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan, Alacrity Canada recevra 2 481 097 $ pour élargir sa programmation aux petites et moyennes entreprises prêtes à croître rapidement. Fort d'avoir soutenu quelque 24 000 entrepreneures et entrepreneurs de la Colombie-Britannique, le programme Advanced Pathways for Export (APEX) d'Alacrity préparera les entreprises à des débouchés commerciaux diversifiés et offrira également un mentorat personnalisé de spécialistes de l'industrie et des liens avec des capitaux mondiaux. Cet investissement aidera les entreprises à fort potentiel de croissance à réaliser leurs ambitions de croissance ainsi qu'à renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file dans des secteurs clés tels que les technologies propres et la fabrication.

Le Fireweed Institute reçoit 1 394 650 $ pour élaborer et offrir de nouveaux programmes adaptés aux entreprises autochtones à fort potentiel de croissance, et BC Tech reçoit 1 222 969 $ pour aider les entreprises axées sur la technologie à développer leurs activités. Ces trois investissements dans le cadre du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan devraient contribuer à créer plus de 1 700 emplois, soutenir 300 entreprises en Colombie-Britannique et générer une croissance des revenus de plus de 110 millions de dollars pour les entreprises visées.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, le ministre Sajjan a également annoncé un financement de 1,3 M$ dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) de PacifiCan pour aider quatre organismes sans but lucratif à stimuler la croissance économique locale dans les collectivités de la province.

Voici les organismes qui reçoivent ce financement :

La Fondation de l'Université Royal Roads, qui reçoit 677 800 $ pour mettre à l'essai un soutien ciblé aux partenariats de développement économique municipaux et des Premières Nations dans la région en pleine croissance de la côte ouest du sud de l'île de Vancouver .

. S2S Outdoor Adventure Recreation Enterprise, qui reçoit 359 950 $ pour établir un centre d'innovation technologique en plein air dans la région Sea to Sky de la Colombie-Britannique.

Haida Gwaii Community Futures, qui reçoit 168 300 $ afin d'offrir des services de développement des entreprises autochtones et de soutenir les entrepreneures et entrepreneurs locaux.

La ville de Quesnel , qui reçoit 134 250 $ pour l'agrandissement d'une usine de transformation des aliments afin de soutenir la croissance des petites entreprises dans le nord de la Colombie-Britannique.

Citations

« Les entrepreneures et entrepreneurs, ainsi que les leaders communautaires de la Colombie-Britannique ont l'ambition, la créativité et les connaissances nécessaires pour transformer les industries d'ici au pays et ailleurs dans le monde. PacifiCan s'engage à aider les organismes de la Colombie-Britannique à atteindre leurs objectifs. L'annonce d'aujourd'hui constitue un autre exemple de la façon dont PacifiCan conçoit des programmes adaptés afin de répondre aux besoins des entreprises et des organismes sans but lucratif de notre province. En travaillant en étroite collaboration avec des entrepreneures et entrepreneurs, des innovatrices et innovateurs, ainsi que des partenaires communautaires, nous créons de nouvelles possibilités de croissance économique en Colombie-Britannique. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

L'expansion d'une entreprise au-delà des marchés nationaux ne nécessite pas seulement des capitaux, mais aussi des bons réseaux, des occasions d'exportation et une expertise stratégique. Grâce au programme Advanced Pathways for Export (APEX), nous tirons parti de notre présence mondiale et fournissons aux PME à forte croissance de la Colombie-Britannique le soutien personnalisé dont elles ont besoin pour réussir sur les marchés internationaux. Cela stimulera la croissance économique concurrentielle, la transformation industrielle et accélérera ainsi la transition vers une économie propre. »

-Golriz Fattahi, chef de l'exploitation, Alacrity Canada

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Dans le cadre du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan (PABiz), l'Agence fournit du financement aux organisations pour offrir un soutien personnalisé aux entreprises axées sur la croissance. Cela leur donne accès au capital de placement, aux clients et aux conseils spécialisés dont elles ont besoin pour soutenir leur croissance.

Les projets du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan (PABiz) ont été financés dans le cadre d'un appel de propositions ouvert d'organismes sans but lucratif et à but lucratif, y compris des accélérateurs d'entreprises, des réseaux d'investissements providentiels, des organisations dirigées ou détenues par des Autochtones et des associations de l'industrie.

Le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) de PacifiCan vise à créer des avantages économiques durables pour la population de la Colombie-Britannique. Il investit dans des projets qui exploitent les ambitions, les atouts, les connaissances et les occasions économiques afin de renforcer la résilience et la prospérité des communautés.

Liens connexes :

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur X (ex-Twitter) et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1‑877‑303‑3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources : Quinn Rinke, Secrétaire parlementaire adjointe, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications par intérim, PacifiCan, [email protected]