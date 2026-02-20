VANCOUVER, BC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. C'est pourquoi le gouvernement du Canada réalise d'importants investissements pour protéger notre souveraineté, renforcer la sécurité et créer de la prospérité.

Une personne qui porte des lunettes de sécurité travaille sur une pièce mécanique. Le texte se lit comme suit : « PacifiCan investit dans l'innovation et le renforcement des capacités en matière de défense en Colombie-Britannique pour renforcer la sécurité du Canada. » (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 46,6 millions de dollars dans huit projets en Colombie-Britannique qui accélèrent l'innovation en défense et aident les entreprises locales à se développer et à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales du secteur de la défense. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la première Stratégie industrielle de défense du Canada et constituent des investissements fondamentaux dans les capacités de défense de la Colombie-Britannique.

Un investissement de plus de 40,6 millions de dollars soutiendra cinq projets - trois à l'Université de la Colombie-Britannique et deux à l'Université Simon Fraser - visant à construire des installations d'essai et à faire progresser la recherche dans les secteurs de la défense et des produits à double usage. Ces fonds aideront les entreprises locales à accélérer l'innovation dans des domaines tels que les sciences de la vie, les technologies quantiques et l'intelligence artificielle, et à faire passer les idées du laboratoire au marché et au terrain.

En plus de ces investissements, plus de 6 millions de dollars aideront trois organisations, dont l'Association of British Columbia Marine Industries (ABCMI), à offrir de la formation, du perfectionnement de la main-d'œuvre et des conseils pour aider les entreprises de la Colombie-Britannique à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement de la défense.

Dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui, l'honorable Stephanie McLean, ministre d'État aux Aînés et députée d'Esquimalt--Saanich--Sooke, a visité Barnacle Systems à Victoria afin de voir comment l'ABCMI aide les entreprises maritimes industrielles de la Colombie-Britannique à obtenir des contrats dans le domaine de la défense grâce au développement technologique, à la croissance des exportations, à la participation des entreprises autochtones, à la formation de la main-d'œuvre et à la croissance de la chaîne d'approvisionnement.

Ensemble, ces investissements renforcent les capacités de défense du Canada, en plus de soutenir directement les entreprises de la Colombie-Britannique, de créer des emplois, d'élargir l'accès aux marchés et de créer des possibilités économiques à long terme dans la province. De plus amples renseignements sur les projets se trouvent dans le document d'information ci-dessous.

De nouveaux fonds liés à la défense sont désormais disponibles

À mesure que les entreprises font leur entrée et développent leurs activités dans les secteurs de la défense et des produits à double usage, PacifiCan investit également pour les aider à réussir. PacifiCan accepte désormais les demandes au titre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense en Colombie-Britannique provenant de petites et moyennes entreprises qui mettent au point des technologies ayant des applications dans le domaine de la défense, dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, les technologies quantiques et la cybersécurité.

Les demandes sont acceptées jusqu'au 15 avril 2026. Pour en savoir plus, visitez le site Web de PacifiCan.

Citations

« La Colombie-Britannique a le talent, l'esprit d'innovation et l'expertise nécessaires pour aider à protéger le Canada. En investissant dans les infrastructures de recherche et en aidant les entreprises à se développer, nous veillons à ce que les entreprises de la Colombie-Britannique puissent saisir les occasions dans le domaine de la défense tout en contribuant à la prospérité de la province et du Canada. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan

« Ces investissements donnent aux entreprises locales de la Colombie-Britannique l'élan nécessaire pour se développer, faire leur entrée dans les chaînes d'approvisionnement de la défense et créer des emplois de qualité près de chez elles, tout en fournissant l'équipement dont les FAC ont besoin. Ce sont des investissements qui renforcent la sécurité et la souveraineté du Canada, tout en favorisant la croissance de notre économie. »

-L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta

« La sécurité du Canada dépend de l'innovation, notre industrie de la défense étant trois fois plus intensive en recherche et développement que l'ensemble du secteur manufacturier canadien. Les investissements annoncés aujourd'hui permettent aux entreprises et aux chercheurs de la Colombie-Britannique de proposer des solutions de pointe qui protègent notre pays tout en créant des débouchés économiques chez nous. »

-L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État, Approvisionnement en matière de défense, et député de Kelowna

« L'industrie de la défense de la région métropolitaine de Victoria, qui englobe aussi bien le secteur maritime que les innovateurs technologiques, joue un rôle essentiel dans la sécurité du Canada. Ces investissements aident les entreprises locales à saisir des occasions qui profiteront à notre pays pendant des générations. »

-L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État aux Aînés et députée d'Esquimalt--Saanich--Sooke

« L'UBC est reconnaissante du soutien de PacifiCan à la recherche qui renforce la souveraineté du Canada et stimule la croissance économique. Ces investissements amélioreront les infrastructures de recherche et accéléreront le développement de technologies de pointe dans des domaines critiques tels que les sciences de la vie, l'intelligence artificielle, la technologie quantique, ainsi que les technologies marines et aérospatiales, aidant ainsi l'UBC à former les meilleurs talents et à tirer parti des découvertes issues de nos laboratoires pour avoir un impact concret. »

-Benoit-Antoine Bacon, Ph. D., président et vice-recteur, Université de la Colombie-Britannique

« Le Canada investit dans le renforcement des capacités et des moyens nécessaires pour défendre et affirmer la souveraineté de notre pays et réduire notre dépendance vis-à-vis des autres en matière de défense. Ces investissements s'appuient sur l'industrie maritime et de la défense en pleine croissance et performante de la province, en stimulant l'innovation et en créant des emplois de qualité pour les travailleurs et les travailleuses de la Colombie-Britannique, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement locales et en augmentant les exportations. »

-Alex Rueben, directeur général, Association of British Columbia Marine Industries (ABCMI)

Faits en bref

L'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) est une initiative nationale triennale dotée d'un financement de 379,2 millions de dollars administrée par les agences de développement régional du Canada.

PacifiCan allouera 67,5 millions de dollars sur trois ans dans le cadre de l'IRID en Colombie-Britannique, de 2025 à 2028.

L'IRID renforce les industries de la défense et des produits à double usage en renforçant les capacités industrielles, les infrastructures de recherche et la préparation relative au processus d'approvisionnement. Les industries des produits à double usage ont à la fois des applications militaires et civiles.

Ces investissements aideront les entreprises de la Colombie-Britannique à renforcer leurs capacités, à consolider leurs chaînes d'approvisionnement et à perfectionner les technologies qui soutiennent la souveraineté, la sécurité et la résilience économique du Canada.

L'IRID fait partie de la première Stratégie industrielle de défense (SID) du Canada, qui prévoit un investissement initial de 6,6 milliards de dollars pour stimuler la base industrielle et les chaînes d'approvisionnement canadiennes, dont 2,1 milliards cette année.

La SID permettra de créer 125 000 emplois bien rémunérés, d'augmenter les exportations dans le domaine de la défense de 50 %, de porter à 70 % la part des marchés publics dans le domaine de la défense attribués à des entreprises canadiennes et d'accroître de 240 % les revenus de l'industrie canadienne de la défense.

Document d'information

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Université de la Colombie-Britannique

7 137 482 $

Mettre au point un système automatisé portable conçu pour détecter rapidement les agents pathogènes et surveiller la santé dans des situations critiques, telles que les opérations de défense et le travail sur le terrain. Cette innovation à double usage contribuera à renforcer la capacité du Canada à réagir aux risques potentiels pour la santé, tant au pays qu'à l'étranger.

4 750 000 $

Moderniser l'équipement du Quantum Matter Institute afin d'aider les petites et moyennes entreprises à fabriquer des puces informatiques, des capteurs et des matériaux de pointe de nouvelle génération ici même, en Colombie-Britannique. Cette initiative renforcera la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine de l'informatique quantique et améliorera les capacités de communication sécurisées dont nos forces armées ont besoin.

8 758 918 $

Mettre en place l'accélérateur de recherche Asymmetric Last Line (ALL) afin d'accélérer la conception, la fabrication, les essais et le déploiement de nouvelles technologies de défense et à double usage. ALL sera axé sur les systèmes d'alimentation électrique, les structures et matériaux aérospatiaux, l'informatique et l'IA, les technologies marines pour les environnements difficiles, les capteurs et l'instrumentation, ainsi que les équipements de défense attritionnables. Ce projet aidera les innovateurs de la Colombie-Britannique à mettre plus rapidement à la disposition du Canada et de ses alliés des solutions de pointe en matière de défense et de sécurité.

UBC-Sauder Creative Destruction Lab - Vancouver

1 579 809 $

Aider les entreprises de technologies de défense de la Colombie-Britannique à se développer, à croître et à accéder aux chaînes d'approvisionnement de la défense et des produits à double usage grâce à des formations sur l'approvisionnement en matière de défense, des possibilités de mentorat ciblées, un engagement direct avec les principaux entrepreneurs du secteur de la défense et un soutien sur place lors d'événements clés du secteur. Cette initiative contribuera à stimuler la croissance des entreprises, à créer de nouveaux débouchés commerciaux et à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à réussir dans les industries mondiales de la défense.

Université Simon Fraser

10 187 349 $

Concevoir, déployer et exploiter le Vancouver Quantum Network, un banc d'essai de pointe qui relie les partenaires du milieu de la recherche, de l'industrie et du gouvernement de la région métropolitaine de Vancouver grâce à des communications quantique sécurisées. Cette initiative contribuera à renforcer l'expertise nationale afin de protéger les infrastructures essentielles du Canada contre les cybermenaces.

9 770 262 $

Mettre en place un réseau informatique sécurisé et hautement performant pour former des modèles d'IA et traiter des données sensibles à des fins militaires et civiles. Cette initiative contribuera à accélérer l'innovation axée sur l'IA dans le domaine de la sécurité nationale et permettra au Canada de développer des technologies de défense essentielles.

Alacrity



2 621 746 $

Aider les entreprises de la Colombie-Britannique à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement de la défense et des produits à double usage, tout en accélérant la commercialisation de nouvelles technologies et en élargissant l'accès aux marchés d'exportation grâce à des activités de sensibilisation et des évaluations de l'état d'avancement ciblées, à des formations pratiques sur l'approvisionnement en matière de défense, à des services de conseil et de mise en relation stratégique sur mesure, ainsi qu'à la participation à des événements et à des journées de démonstration dans le domaine de la défense. Ce projet contribuera à renforcer le secteur de la défense nationale au Canada, à créer des emplois bien rémunérés et à aider les entreprises locales à être concurrentielles à l'échelle mondiale dans des secteurs technologiques clés.

Association of British Columbia Marine Industries

1 866 864 $

Renforcer les secteurs maritime et de la défense de la Colombie-Britannique en appuyant la commercialisation de nouvelles technologies, en développant les exportations, en soutenant les entreprises autochtones, en formant les travailleurs et en mettant en relation les fournisseurs lors d'événements et de salons professionnels. Cet investissement contribuera à renforcer l'écosystème national de défense et à positionner la Colombie-Britannique comme un chef de file mondial dans les secteurs maritime et de la défense.

