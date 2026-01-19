KELOWNA, BC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - PacifiCan collabore avec des entreprises ambitieuses et novatrices en Colombie-Britannique afin de les aider à croître, à augmenter leur productivité et à atteindre de nouveaux clients au Canada et à l'étranger.

Personne fabriquant des composants en acier. Le texte se lit comme suit : « PacifiCan investit 2,5 millions de dollars pour soutenir la fabrication locale à Kelowna. » (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 2,5 millions de dollars dans MAKR Group, basé à Kelowna. MAKR conçoit et fabrique des composants en acier, des équipements pour aires de jeux et des systèmes de gestion de l'eau, qu'elle fournit à des parcs et à des jeux d'eau dans le monde entier.

L'investissement de PacifiCan aidera MAKR à améliorer ses opérations grâce à la mise en œuvre d'un système novateur d'« Internet industriel des objets ». Ce système connectera les machines de fabrication intelligentes à Internet à l'aide de capteurs, permettant ainsi une communication en temps réel de leur état de fonctionnement. En détectant plus rapidement les problèmes et les inefficacités dans la production, le système d'Internet industriel des objets contribuera à améliorer la qualité des produits, à optimiser les ressources et à économiser du temps et de l'argent.

Le nombre de parcs à jets d'eau et de jeux d'eau devrait augmenter de 22 % dans le monde d'ici 2028, et les investissements dans la construction devraient passer de 3,7 milliards à 5 milliards de dollars. Ce projet aidera l'entreprise Waterplay de MAKR et l'usine de fabrication Wekid à augmenter leurs ventes, à créer des emplois et à renforcer leur compétitivité sur ce marché en pleine expansion.

Le financement remboursable annoncé aujourd'hui est octroyé dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan, programme qui aide les entreprises à forte croissance de la Colombie-Britannique à prendre de l'expansion, à produire et à vendre davantage de leurs produits et services novateurs. Grâce à de tels investissements, les Britanno-Colombiens font croître leurs entreprises et créent de la prospérité en Colombie-Britannique et au Canada.

Citations

« Le secteur manufacturier de la Colombie-Britannique est un moteur essentiel de l'innovation, de la création d'emplois et de la croissance économique. Grâce à cet investissement, PacifiCan aide les entreprises locales à se développer et à contribuer à une économie canadienne forte, favorisant ainsi la prospérité en Colombie-Britannique et dans tout le pays. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« MAKR Group est un exemple parmi tant d'autres d'entreprises axées sur la croissance qui ont élu domicile à Kelowna. L'investissement annoncé aujourd'hui renforcera la réputation d'innovation de notre collectivité en apportant à ce fabricant dynamique le soutien dont il a besoin pour continuer à créer des emplois locaux de qualité et à contribuer à la prospérité de la Colombie-Britannique. »

-L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna

« L'investissement de PacifiCan témoigne d'une grande confiance envers MAKR Group, notre personnel et le secteur de la fabrication de pointe à Kelowna. Ce financement nous permettra d'accélérer l'innovation dans notre atelier, de renforcer notre compétitivité mondiale et de créer des emplois locaux de haute qualité, tout en poursuivant notre objectif visant à connecter les communautés partout dans le monde grâce au jeu et aux expériences sociales. »

-Jill White, présidente et propriétaire, MAKR Group

Faits en bref

MAKR Group comprend trois marques actives : Waterplay, fournisseur mondial de jeux d'eau; Parkworks, fournisseur nord-américain d'espaces verts; et Wekid Mfg, équipe professionnelle spécialisée dans la fabrication d'acier.

Un parc à jets d'eau, également appelé jeux d'eau, est un espace de loisirs public équipé de jeux aquatiques interactifs tels que des jets, des pulvérisateurs, des seaux basculants et des fontaines. Avec peu ou pas d'eau stagnante, les parcs à jets d'eau constituent une alternative sûre, accessible et inclusive aux piscines, sans nécessiter la présence de sauveteurs.

La première installation de Waterplay remonte à 1978 à Whistler. Depuis, l'entreprise a conçu et installé des milliers de jeux d'eau sur six continents dans le monde entier. Les jeux d'eau de Waterplay sont fabriqués à Kelowna par sa société sœur, Wekid Mfg.

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique.

