DELTA, BC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan, annoncera des investissements visant à renforcer la sécurité du Canada, à faire progresser l'innovation en défense, et à soutenir les entreprises et les chercheurs de la Colombie-Britannique.

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, Delta (C.-B.) (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Événement : L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan, annoncera des investissements visant à renforcer les capacités de recherche en défense, à accélérer l'innovation et à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à intégrer les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense.



Date : Vendredi 20 février 2026



Heure : 10 h 30

Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.

