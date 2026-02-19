Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce d'importants investissements dans l'innovation et le renforcement des capacités en matière de défense en Colombie-Britannique English
DELTA, BC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan, annoncera des investissements visant à renforcer la sécurité du Canada, à faire progresser l'innovation en défense, et à soutenir les entreprises et les chercheurs de la Colombie-Britannique.
Événement :
L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan, annoncera des investissements visant à renforcer les capacités de recherche en défense, à accélérer l'innovation et à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à intégrer les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense.
Date :
Vendredi 20 février 2026
Heure :
10 h 30
Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.
