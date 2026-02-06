NANAIMO, BC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à lutter contre l'insécurité alimentaire, à soutenir les producteurs et à renforcer les chaînes d'approvisionnement afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à aller de l'avant. En Colombie-Britannique, des organisations telles que la banque alimentaire communautaire Loaves and Fishes contribuent à résoudre les problèmes alimentaires locaux et à bâtir des collectivités résilientes sur l'île de Vancouver et la côte de la Colombie-Britannique, de Victoria à Haida Gwaii.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 5 millions de dollars dans Loaves and Fishes, un organisme de Nanaimo qui transforme la façon dont les dons alimentaires parviennent aux familles et aux collectivités dans le besoin.

Loaves and Fishes soutient plus de 40 collectivités de l'île de Vancouver et de la côte de la Colombie-Britannique en récupérant les surplus alimentaires des épiceries et des grossistes locaux et en les redistribuant aux écoles, aux ménages et à d'autres organisations partenaires. Comme les prix des aliments sont élevés dans de nombreuses collectivités, Loaves and Fishes contribue à réduire le gaspillage et à stabiliser l'approvisionnement alimentaire tout au long de l'année dans la région.

Grâce à l'investissement de PacifiCan, Loaves and Fishes mettra en place un entrepôt centralisé de récupération et de distribution alimentaire à Nanaimo. La nouvelle installation de 24 000 pieds carrés sera dotée d'une capacité de stockage accrue et de quais de chargement modernisés.

Ces améliorations permettront à Loaves and Fishes de s'associer à davantage de donateurs, d'accepter de plus gros dons, d'envoyer davantage de livraisons dans des régions éloignées où l'accès à des aliments frais est limité, et de servir des collectivités de Victoria à Haida Gwaii.

« On trouve sur l'île de Vancouver des chefs de file et des organismes dévoués qui travaillent sans relâche pour que les familles aient accès à une alimentation saine et fiable. En soutenant des ressources communautaires telles que Loaves and Fishes, PacifiCan contribue à alléger le fardeau quotidien des Britanno-Colombiens et à renforcer la résilience des collectivités de la région. Cet investissement rend la vie plus abordable aujourd'hui tout en jetant des bases plus solides pour l'avenir. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan

« En améliorant l'accès à une alimentation nutritive tout au long de l'année et en réduisant le gaspillage, Loaves and Fishes renforce la sécurité alimentaire dans les collectivités de l'île de Vancouver. L'investissement de PacifiCan permettra non seulement de soutenir les entreprises et les chaînes d'approvisionnement locales, mais aussi d'offrir aux familles dans le besoin la possibilité de s'en sortir. »

-L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée d'Esquimalt, Saanich et Sooke

« L'investissement de PacifiCan permet à Loaves and Fishes de développer ce qu'elle fait le mieux : récupérer les aliments qui seraient autrement gaspillés et les distribuer efficacement aux collectivités qui en ont le plus besoin. Ce nouveau centre renforcera considérablement la sécurité alimentaire sur l'île de Vancouver et la côte de la Colombie-Britannique, en particulier pour les collectivités éloignées et mal desservies. »

-Peter Sinclair, directeur général de la banque alimentaire communautaire Loaves and Fishes

La banque alimentaire communautaire Loaves and Fishes est un organisme sans but lucratif dont le siège social se trouve à Nanaimo. Elle a été sélectionnée par Food Banks BC pour devenir le centre national de distribution alimentaire pour l'île de Vancouver.

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique.

Le 26 janvier 2026, le gouvernement du Canada a annoncé une série de mesures visant à renforcer la production alimentaire nationale et à améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

