SURREY, BC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Partout en Colombie-Britannique, les entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises noirs accélèrent l'innovation, sont source de prospérité et façonnent notre avenir.

Le gouvernement du Canada investit 3,8 millions de dollars en Colombie-Britannique par le biais du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires pour élargir les services offerts aux entrepreneurs noirs et à leurs entreprises et ainsi soutenir leur croissance et leur réussite.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé que l'investissement de 3,8 millions de dollars du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires sera livré par PacifiCan en Colombie-Britannique et qu'il servira à financer des services comme l'accélération d'entreprise, la planification financière ainsi que le développement des entreprises et les services consultatifs.

Ces services aideront les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises noirs à faire croître leurs entreprises, à accéder à de nouvelles possibilités et à habiliter les communautés à travers la Colombie-Britannique.

Soutenir les entreprises canadiennes dans chaque communauté, c'est ainsi que nous bâtirons un Canada fort. Le gouvernement du Canada s'engage à réduire les obstacles auxquels sont confrontés les entrepreneurs canadiens noirs et à les aider à prospérer.

Pour en savoir plus sur le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, visitez Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires en Colombie-Britannique.

Citations

« Les petites entreprises alimentent les communautés à travers la Colombie-Britannique, et le nombre croissant d'entreprises appartenant à des Noirs rend notre économie - et notre province - plus forte que jamais. En investissant dans les idées audacieuses et l'esprit novateur des entrepreneurs et dirigeants d'entreprise noirs, nous enrichissons les communautés, créons des emplois et inspirons les jeunes Canadiens. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada reconnaît qu'une économie canadienne forte dépend des contributions de toutes les communautés. Le renouvellement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est une étape importante dans l'engagement continu de notre gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat inclusif, à favoriser la croissance des petites entreprises à travers le pays et à lutter contre le racisme anti-Noir et la discrimination systémique. Ces types d'investissements sont essentiels pour s'assurer que les entrepreneurs bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour réussir et contribuer au renforcement de l'économie canadienne. »

-L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

Faits en bref

Renouvelé dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2024, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) s'est vu allouer un investissement supplémentaire allant jusqu'à 189 millions de dollars sur cinq ans, de 2025 à 2030, y compris : jusqu'à 105,4 millions de dollars alloués aux organismes de développement régional pour livrer le Fonds pour l'écosystème national du PECN à travers le Canada; jusqu'à 7,5 millions de dollars au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires afin de faciliter de la recherche pour améliorer la qualité et la disponibilité des données sur l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés noires au Canada; jusqu'à 67 millions de dollars au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires pour offrir des prêts allant jusqu'à 250 000 $, en collaboration avec la Banque de développement du Canada, aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs noirs à travers le pays.

Le Fonds pour l'écosystème est l'une des composantes de base du PECN. Il renforce l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés noires en permettant aux organisations sans but lucratif dirigées par des membres de la communauté noire d'offrir des programmes d'incubateurs et d'accélérateurs, du mentorat, des services de planification financière et du soutien pour le développement d'entreprises, aidant ainsi les entrepreneurs noirs à croître et à réussir.

Depuis son lancement en 2021, le PECN a produit des résultats concrets à l'appui des propriétaires d'entreprises noirs partout au pays, offrant un soutien écosystémique à plus de 24 000 entreprises et approuvant plus de 800 prêts totalisant 70,6 millions de dollars.

