SURREY, BC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Partout au pays, le Canada réalise des investissements générationnels afin de reconstruire et de moderniser nos capacités de défense nationale, de renforcer la résilience économique et d'accroître et de préserver la prospérité des Canadiens et des Canadiennes pour les décennies à venir. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement du Canada veille à ce que les entreprises canadiennes disposent des outils, des technologies et des possibilités nécessaires pour répondre aux besoins de demain en matière de sécurité.

Une personne réglant une turbine d'avion. Le texte se lit comme suit : « Le gouvernement du Canada investit pour renforcer la contribution des petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique aux ambitions du Canada en matière de défense. » (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé aujourd'hui un investissement de PacifiCan de 63,1 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) pour aider les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique à se développer en les intégrant dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales du secteur de la défense, en renforçant leurs capacités et en les aidant à continuer d'innover. Ces investissements comprennent ceux réalisés dans des entreprises dont les produits et services sont à double usage et qui prévoient d'approvisionner le secteur de la défense, ainsi que ceux réalisés dans des organisations à but non lucratif qui travaillent avec des entreprises.

L'IRID est une initiative nationale de 357,7 millions de dollars d'une durée de trois ans mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada, dont PacifiCan. Une industrie de la défense forte est essentielle à la souveraineté et à la sécurité nationale du Canada, ainsi qu'à sa résilience économique et à sa prospérité à long terme. En investissant dans les petites et moyennes entreprises, nous renforçons notre capacité à acheter canadien et à aider les entreprises de notre pays à accéder aux marchés mondiaux.

L'IRID sera lancée en Colombie-Britannique au début de l'année 2026. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Initiative régionale d'investissement dans la défense en Colombie-Britannique.

Citations

« En investissant dans les entreprises de la Colombie-Britannique, nous bâtissons un secteur de la défense solide, qui non seulement protège le Canada, mais approvisionne également le pays, créant ainsi des emplois de qualité et favorisant l'innovation dans toute notre province, tout en renforçant l'économie canadienne. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

L'initiative régionale d'investissement dans la défense accélère l'intégration des entreprises canadiennes dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales du secteur de la défense en renforçant leur capacité industrielle et leur capacité d'innovation.

L'initiative régionale d'investissement dans la défense est l'un des nombreux investissements qui feront partie de la future Stratégie industrielle en défense du Canada.

Comme annoncé dans le Budget 2025, des investissements initiaux ont été mis en œuvre visant à soutenir la base industrielle de défense du Canada en allouant 4,6 milliards de dollars sur cinq ans, selon la méthode de comptabilité de caisse, à compter de 2025-2026, dans le cadre de la future Stratégie industrielle en défense.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales, augmenteront les stocks de ressources critiques et amélioreront l'accès aux fonds pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

Liens associés

Suivez-nous

