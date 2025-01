Le ministre Sajjan annonce le financement de la nouvelle administration centrale de PacifiCan à Surrey, un carrefour qui appuie le travail de l'organisme avec des partenaires pour améliorer les services aux entreprises

SURREY, BC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit' S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 17 millions de dollars de PacifiCan pour 10 organisations afin d'aider les entreprises de secteurs clés, comme les sciences de la vie, les technologies propres et la construction, à mettre à l'échelle leurs activités.

Photo de techniciens de laboratoire regardant dans un microscope. Texte : PacifiCan investit 17 M$ pour soutenir la croissance des entreprises de la C.-B. (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Lancé en octobre 2023, le Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan (PABiz) répond directement aux besoins uniques des entreprises de la province, de Victoria à Prince George et même au-delà. Les projets annoncés aujourd'hui aideront les petites et moyennes entreprises à croître en améliorant l'accès au capital d'investissement, à la clientèle et aux réseaux commerciaux ici en Colombie-Britannique, partout au Canada et même sur les marchés internationaux.

Par exemple, Life Sciences BC, un organisme qui appuie et représente le milieu des affaires des sciences de la vie de la Colombie-Britannique, reçoit plus de 1,1 million de dollars pour offrir deux initiatives : le Programme de développement des entreprises mondiales (Global Business Development Program) et la Vitrine des sciences de la vie (Life Sciences Showcase). Ces initiatives permettront notamment aux entreprises d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour attirer des capitaux privés, établir des réseaux mondiaux et créer une occasion de présenter leurs entreprises aux investisseurs. Cet investissement aidera également les entreprises à fort potentiel de croissance à réaliser leurs ambitions de mise à l'échelle et à renforcer le leadership de la Colombie-Britannique dans le secteur des sciences de la vie.

Les organisations suivantes reçoivent du financement dans le cadre du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan (PABiz) afin de servir les entreprises de la Colombie-Britannique :

Accelerate Okanagan

Circle Innovation Solutions

Discovery Foundation

Foresight Canada

Hubspace

Light House Sustainability Society

Université Simon Fraser

Université de la Colombie-Britannique

Victoria Innovation, Advanced Technology and Entrepreneurship Council

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient aider à créer plus de 2 500 emplois et à soutenir plus de 900 entreprises en Colombie-Britannique. De plus amples renseignements portant sur les organisations bénéficiant d'un financement sont disponibles dans le document d'information ci-dessous.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce depuis la nouvelle administration centrale de PacifiCan, située au cœur de la ville dynamique de Surrey. Le fait que cet organisme fédéral ait son siège social en Colombie-Britannique renforcera les liens entre les personnes de la Colombie-Britannique et Ottawa.

Avec sa nouvelle administration centrale à Surrey, PacifiCan a désormais du personnel qui vit et fournit du soutien dans neuf communautés à travers la Colombie-Britannique et la ville d'Ottawa. En offrant des programmes adaptés à la région, PacifiCan aide ainsi les entreprises de la Colombie-Britannique à croître au pays et à être concurrentielles sur la scène mondiale. De concert avec ses partenaires, PacifiCan se fait la championne des entrepreneures et entrepreneurs, ainsi que des innovatrices et innovateurs de la Colombie-Britannique et bâtit ainsi une économie dynamique qui profite à toutes les personnes de la Colombie-Britannique.

Citations

« PacifiCan est fière d'être située en Colombie-Britannique et d'ouvrir son administration centrale à Surrey, un carrefour dynamique de possibilités économiques et d'innovation. La nouvelle administration centrale marque une étape importante dans notre engagement à soutenir les personnes de la Colombie-Britannique. L'annonce d'aujourd'hui constitue un exemple de la façon dont PacifiCan conçoit des programmes pour répondre aux besoins uniques des entreprises de notre province et renforcer les liens avec les communautés que nous desservons. En travaillant en étroite collaboration avec des entrepreneures et entrepreneurs, des innovatrices et innovateurs, ainsi que des partenaires locaux, nous créons de nouvelles possibilités de croissance économique en Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« La nouvelle administration centrale de PacifiCan est au cœur de la ville qui connaît la croissance la plus rapide en Colombie-Britannique, marquant ainsi une nouvelle ère de croissance économique, de développement industriel et d'emplois. Le centre de Surrey abrite l'industrie, le milieu universitaire et divers résidents et résidentes qui propulsent l'économie de la Colombie-Britannique vers l'avenir. L'annonce d'aujourd'hui démontre comment PacifiCan est le fer de lance de la croissance en œuvrant avec l'industrie et les établissements d'enseignement afin de stimuler l'innovation et faire croître les entreprises partout dans la province, et continuera de le faire chez nous. »

- Randeep Sarai, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Surrey-Centre

« Nous sommes ravis de nous associer à PacifiCan pour réaliser ce projet passionnant qui permettra de créer des emplois de grande qualité, du développement économique et, en fin de compte, des répercussions sur les patientes et les patients pour la province. Aider les entreprises de la Colombie-Britannique à devenir concurrentielles rehaussera notre secteur, renforçant ainsi la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file mondial dans le secteur des sciences de la vie. »

- Wendy Hurlburt, présidente et PDG, Life Sciences BC

« Innovate BC est un fier partenaire de PacifiCan, dont le soutien à l'écosystème d'innovation de la Colombie-Britannique a été essentiel afin de créer de nouvelles possibilités pour les entreprises ainsi que les entrepreneures et les entrepreneurs à l'échelle de la province. L'innovation crée des industries plus fortes et davantage résilientes, et nous sommes ravis de travailler de nouveau avec PacifiCan dans le cadre du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan (PABiz) pour aider à débloquer plus de financement pour ces organisations vitales qui aideront les petites et moyennes entreprises à accélérer leur croissance, à créer des emplois et à contribuer à la prospérité économique de la Colombie-Britannique et de nos collectivités. »

- Peter Cowan, président et PDG, Innovate BC

Faits saillants

Informations sur PacifiCan

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Avec neuf bureaux en Colombie-Britannique et un à Ottawa , PacifiCan : aide les entreprises à croître localement et à être concurrentielles sur la scène internationale; participe à la création d'emplois de qualité sur lesquels les personnes peuvent compter près de leur lieu de résidence; réunit les chefs de file de l'industrie pour innover et obtenir un avantage sur le marché; soutient une économie inclusive qui profite à toutes les personnes de la Colombie-Britannique.

, PacifiCan :

À propos de Surrey

Surrey est en passe de devenir la ville la plus peuplée de la province, avec une population prévue de quelque 780 000 personnes d'ici 2041.

est en passe de devenir la ville la plus peuplée de la province, avec une population prévue de quelque 780 000 personnes d'ici 2041. Entre 2016 et 2021, la population de Surrey a augmenté à un rythme plus rapide (9,7 %) que Vancouver (5 %), soit une augmentation de quelque 50 000 personnes.

2021, la population de a augmenté à un rythme plus rapide (9,7 %) que (5 %), soit une augmentation de quelque 50 000 personnes. Environ le quart de la population de Surrey est âgée de 19 ans ou moins.

est âgée de 19 ans ou moins. En 2021, les personnes immigrantes représentent plus de 44 % de la population de la ville, comparativement à 29 % de la population provinciale.

À propos du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan (PABiz)

PacifiCan travaille avec des partenaires au sein de l'écosystème d'innovation plus large afin d'investir dans l'économie de la Colombie-Britannique. Dans le cadre du Programme d'accélération des entreprises de PacifiCan, Innovate BC soutient également les organisations qui aident les entreprises à fort potentiel de croissance à réaliser leurs ambitions de mise à l'échelle.

Les projets ont été financés dans le cadre d'un appel de propositions ouvert d'organismes sans but lucratif et à but lucratif, y compris des accélérateurs d'entreprises, des réseaux d'investissements providentiels, des organisations dirigées ou détenues par des Autochtones et des associations de l'industrie.

Liens connexes :

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur X (ex-Twitter) et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Document d'information : PacifiCan investit 17 millions de dollars afin de soutenir la croissance des entreprises partout en Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit' S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 17 millions de dollars de PacifiCan pour 10 organisations afin d'aider les entreprises de secteurs clés, comme les sciences de la vie, les technologies propres et la construction, à mettre à l'échelle leurs activités.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Accelerate Okanagan

1 980 500 $

Accelerate Okanagan réalisera le projet Ascend BC pour aider les entreprises à fort potentiel de croissance dans le nord et le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique à relever les défis relatifs à la mise à l'échelle. L'investissement de PacifiCan appuiera notamment les entrepreneures et entrepreneurs des communautés urbaines, rurales et autochtones en leur donnant accès à du mentorat, à des services de leadership pour les cadres et à des capitaux.

Circle Innovation Solutions

2 500 000 $

Circle Innovation, une organisation qui fournit des solutions novatrices aux entreprises technologiques de la Colombie-Britannique, élargira ses programmes d'accélération des activités. Grâce à son réseau de plus de 250 personnes expertes, mentores et conseillères, Circle Innovation aide les entreprises à cerner les occasions d'investissement et fournit des conseils et une formation personnalisés. Le soutien de PacifiCan permettra notamment aux entreprises de la Colombie-Britannique, y compris à plusieurs innovatrices et innovateurs en santé numérique, de mettre à l'échelle leurs activités et leurs technologies qui permettent de changer des vies.

Discovery Foundation

599 618 $

La Discovery Foundation lancera le programme Scale Ready pour accélérer les entreprises à fort potentiel de croissance et axées sur les répercussions qui sont dirigées par des personnes fondatrices sous-représentées en Colombie-Britannique. L'initiative mettra les entreprises et les personnes responsables des investissements en relation, fournira aux chefs d'entreprise l'éducation et le mentorat nécessaires pour mobiliser des capitaux, et offrira des services de consultation financière et d'études de marché pour la croissance.

Foresight Canada

1 700 000 $

Foresight, une organisation qui accélère l'innovation en matière de technologies propres en Colombie-Britannique, sera en mesure d'élargir son programme BC Grow. Le programme est conçu pour soutenir les entreprises de technologies propres à fort potentiel de croissance en offrant du mentorat, du réseautage, des renseignements personnalisés sur le marché et des ateliers éducatifs. L'investissement de PacifiCan aidera notamment ces entreprises à accéder aux ressources dont elles ont besoin en vue de combler l'écart entre la commercialisation précoce et la mise à l'échelle. Ce financement aidera aussi les entreprises de technologies propres à attirer des investissements en Colombie-Britannique et ailleurs.

Hubspace

633 500 $

Hubspace offrira un programme d'investissement providentiel pour développer les entreprises à fort potentiel de croissance dans le nord de la Colombie-Britannique. Hubspace élaborera notamment une série d'ateliers pour éduquer les personnes fondatrices à l'égard du processus d'investissement; un programme de mentorat comprenant une formation sur la préparation à l'investissement; et des événements de lancement, y compris le premier Sommet des anges du Nord (Northern Angel Summit). Cela permettra notamment de stimuler l'économie du nord de la Colombie-Britannique en aidant les entreprises à prendre de l'expansion grâce à l'accès au capital et aux possibilités de croissance.

Life Sciences BC

1 125 000 $

Life Sciences BC, un organisme qui soutient et représente la communauté des sciences de la vie de la Colombie-Britannique, offrira ainsi deux initiatives : le Programme de développement des entreprises mondiales (Global Business Development Program) et la Vitrine des sciences de la vie (Life Sciences Showcase). Ces initiatives permettront aux entreprises d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour attirer des capitaux privés, établir des réseaux mondiaux et favoriser l'expansion au Canada et au-delà. L'investissement de PacifiCan aidera notamment à renforcer le leadership de la Colombie-Britannique dans le secteur des sciences de la vie.

Light House Sustainability Society

1 083 672 $

Light House, une organisation qui soutient la durabilité dans le secteur de la construction, mettra en œuvre son programme d'accélérateur d'innovation circulaire dans l'environnement bâti. Cela permettra d'accélérer la croissance des entreprises de construction écologique en Colombie-Britannique, y compris celles qui créent des matériaux de construction à faible émission de carbone, en fournissant des mentors, du réseautage, des renseignements personnalisés sur le marché et des ateliers. L'investissement de PacifiCan aidera notamment les entreprises de la Colombie-Britannique à croître et à soutenir une économie plus verte.

Université Simon Fraser

2 500 000 $

Les VentureLabs de l'Université Simon Fraser élargiront ainsi leurs programmes d'accélération des activités pour les entreprises technologiques de la Colombie-Britannique. Les VentureLabs offrent du mentorat, du réseautage d'investisseurs et des renseignements sur le marché pour aider les entreprises à développer leurs solutions technologiques innovantes. L'investissement de PacifiCan aidera notamment à accélérer la voie vers les entreprises qui créent des technologies de pointe pour relever les défis mondiaux.

Université de la Colombie-Britannique

2 500 000 $

Le financement permettra notamment d'élargir le programme d'accélération Creative Destruction Lab - Vancouver (CDL-V) pour les entreprises de sciences et de technologie de la Colombie-Britannique, qui est hébergé à l'Université de la Colombie-Britannique. Le programme comprendra un volet dédié aux entreprises de technologie du matériel et des logiciels qui stimulent l'innovation dans le secteur minier et introduira également des événements axés sur la création de possibilités d'investissement. Le soutien de PacifiCan permettra notamment à CDL-V de cibler des secteurs particuliers et de tirer parti du réseau d'innovateurs de la Colombie-Britannique pour aider les entreprises locales à prendre de l'expansion.

Victoria Innovation, Advanced Technology and Entrepreneurship Council (VIATEC)

2 500 000 $

VIATEC offrira ainsi un programme d'accélération des activités aux entreprises à fort potentiel de croissance de l'île du Sud. VIATEC offrira le mentorat de personnes expertes, ainsi que de conseillères et de conseillers de l'industrie en matière de planification stratégique, de leadership et d'exploitation, et aidera les entreprises à attirer des capitaux privés au moyen de journées de présentation, d'ateliers et d'événements de réseautage. Le soutien de PacifiCan aidera notamment les entreprises du secteur technologique florissant de l'île du Sud à tirer parti de nouvelles études de marché et stratégies d'acquisition de clients pour tirer parti des possibilités de croissance nationales et internationales.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources : Haley Hodgson, Directrice de la Sensibilisation et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de la Protection civile et de l'Agence de développement économique du Pacifique (PacifiCan), [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications adjointe, PacifiCan, [email protected]