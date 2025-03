Le gouvernement du Canada investit dans des expériences culturelles et de plein air mémorables partout dans la province, et fournit un soutien supplémentaire pour aider les entreprises à diversifier leurs marchés d'exportation

VANCOUVER, BC, le 5 mars 2025 /CNW/ - La Colombie-Britannique propose des attractions naturelles à couper le souffle et offre des expériences de loisirs de plein air uniques qui amènent le monde à notre porte. Important pour l'économie du Canada, le tourisme crée de bons emplois dans les communautés, qu'il s'agisse des grands centres urbains, des zones rurales et isolées ou des communautés autochtones. Dans toute la Colombie-Britannique, les propriétaires d'entreprises touristiques, les exploitants ainsi que les entrepreneures et entrepreneurs nourrissent des projets ambitieux, et PacifiCan est là pour les soutenir. La Colombie-Britannique regorge également d'entrepreneurs ambitieux qui cherchent à faire connaître la Colombie-Britannique en diversifiant leurs marchés d'exportation dans le monde entier. C'est particulièrement important aujourd'hui dans l'économie mondiale en évolution.

Un randonneur marche dans une forêt ancienne. Le texte se lit comme suit : PacifiCan annonce un financement de plus de 4,8 millions de dollars pour attirer plus de visiteurs en Colombie-Britannique et amener les produits de la Colombie-Britannique à plus de marchés partout dans le monde (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi de plus de 4.3 millions de dollars à 24 organisations afin d'améliorer les attractions locales et d'attirer plus de visiteurs dans les communautés de la Colombie-Britannique. Ces projets renforceront les économies locales et mettront en valeur la riche culture, l'histoire autochtone et les magnifiques paysages de la Colombie-Britannique avec des expériences mémorables dont il sera possible de profiter ici même, tant pour les personnes qui y résident que pour celles qui s'y rendent pour le tourisme. Le ministre Sajjan a également annoncé l'octroi de 500 000 $ au Greater Vancouver Board of Trade afin d'aider un plus grand nombre d'entreprises à diversifier leurs ventes vers de nouveaux marchés d'exportation dans le cadre du Programme d'accélération du commerce.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, Destination BC recevra 250 000 $ pour lancer un programme de développement des marchés mondiaux, aidant ainsi les exploitants touristiques de la Colombie-Britannique à attirer plus de visiteurs internationaux. Cette initiative mettra les entreprises locales en contact avec des spécialistes mondiaux du secteur du voyage, attirant ainsi plus de visiteurs dans les communautés de notre province et renforçant du même coup l'industrie touristique de la Colombie-Britannique.

La Redd Fish Restoration Society recevra quant à elle 250 000 $ pour créer un centre d'interprétation interactif à Ucluelet, sur l'île de Vancouver. Cette expérience immersive sensibilisera les visiteurs aux bassins versants et aux écosystèmes anciens de la région grâce à des expositions dynamiques, des visites guidées et des activités pratiques de conservation, faisant la promotion du tourisme durable et de la gérance de l'environnement.

La Gitanyow Huwilp Society recevra 250 000 $ pour faire avancer la création du Gitanyow Reconciliation Trail, un parcours de randonnée, d'équitation et de luge qui suit le sentier historique Grease dans le nord de la Colombie-Britannique. Cet investissement aidera à faire du territoire traditionnel de Gitanyow une destination de choix pour le tourisme actif et à mettre en valeur le riche patrimoine culturel de la Nation Gitanyow.

Les investissements d'aujourd'hui sont effectués dans le cadre du Programme de croissance du tourisme (PCT). De plus amples renseignements sur les organisations bénéficiant d'un financement sont disponibles dans le document d'information ci-dessous.

« La Colombie-Britannique propose des attractions touristiques de calibre mondial et des entrepreneurs qui ont des plans ambitieux pour accueillir les visiteurs en Colombie-Britannique et amener plus de produits de la Colombie-Britannique sur les marchés internationaux. Avec la semaine de relâche qui approche, c'est aussi le moment idéal pour explorer tout ce que la Colombie-Britannique a à offrir. Grâce aux possibilités offertes par notre marché mondial, le moment est venu de faire connaître la Colombie-Britannique partout dans le monde. PacifiCan est fière d'appuyer des initiatives qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel de notre région, stimulent la croissance économique et les exportations et créent de bons emplois dans nos communautés. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« La Colombie-Britannique, avec ses forêts pluviales anciennes, ses villes animées et ses montagnes impressionnantes, est une destination de premier choix pour ceux et celles qui souhaitent vivre des aventures inoubliables qui redonnent vie. Par l'entremise du Programme pour la croissance du tourisme, le gouvernement du Canada soutient diverses organisations touristiques dans toute la province. En poursuivant nos investissements dans l'industrie du tourisme, y compris dans les entreprises autochtones, nous allons aider à préserver les merveilles de la nature de cette région et favoriser l'approfondissement des échanges culturels avec les communautés qui y vivent. »

-La ministre du Patrimoine canadien, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge

« Le secteur du voyage joue un rôle clé dans la conversion de l'intérêt mondial pour la Colombie-Britannique en réservations qui soutiennent directement les entreprises prêtes à exporter dans tous les coins de la province, tout en aidant les visiteurs à découvrir tout ce que la Colombie-Britannique a à offrir. Ce nouveau financement de PacifiCan permettra à Destination BC de renforcer les liens entre nos exploitants touristiques et les spécialistes mondiaux du secteur du voyage, d'attirer plus de visiteurs dans plus de communautés, de créer des emplois et de stimuler la croissance à long terme de l'économie touristique de la Colombie-Britannique. »

-Meredith Moll, directrice du développement des partenaires et des marchés, Destination BC

« Cet investissement marque une étape clé dans le développement d'une industrie touristique durable qui honore la culture de Gitanyow, responsabilise nos habitants et renforce notre économie. Grâce à ce soutien, nous pouvons créer des expériences authentiques qui mettent en valeur notre patrimoine tout en assurant des avantages à long terme pour notre communauté et les générations futures. »

-Joel Starlund/Sk'a'nism Tsa 'Win'Giit, Gitanyow Huwilp Society]

« Nous sommes profondément reconnaissants du soutien du Programme pour la croissance du tourisme, qui aide à transformer ce rêve de 30 ans en réalité. Les rouages sont en marche pour établir le tout premier centre d'interprétation de la restauration de l'habitat de la Colombie-Britannique. En collaboration avec les communautés locales, les artistes, les groupes communautaires et les détenteurs de connaissances nuučaanuł, nous sommes impatients de donner vie à ce projet visionnaire. »

-Megan Francis, directrice de la sensibilisation et de l'éducation, Redd Fish Restoration Society

« La diversification du commerce est plus importante que jamais. Le Programme d'accélération du commerce fournit aux petites et moyennes entreprises les connaissances, les réseaux et les stratégies nécessaires pour percer sur les marchés internationaux à forte croissance. L'annonce d'aujourd'hui stimulera l'innovation, attirera les investissements et renforcera notre économie locale à un moment critique pour les entreprises de la Colombie-Britannique qui cherchent des occasions au-delà de nos frontières pour diversifier leurs exportations. »

-Bridgitte Anderson, présidente et chef de la direction du Greater Vancouver Board of Trade

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le Programme de croissance du tourisme est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme dans l'industrie touristique du Canada.

Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les communautés, y compris les communautés autochtones, à développer des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix. Le financement représente une combinaison de prêts remboursables pour des projets commerciaux et de financement non remboursable pour des projets soutenant l'écosystème touristique.

En Colombie-Britannique, le tourisme emploie plus de 125 000 personnes. Plus de 16 800 entreprises touristiques sont exploitées dans la province.

En 2023, l'industrie touristique de la Colombie-Britannique a généré 22,1 milliards de dollars en revenus.

Le Greater Vancouver Board of Trade est une association commerciale de premier plan qui représente le tiers de la main-d'œuvre de la Colombie-Britannique. Il défend les intérêts des entreprises, influence les politiques publiques et soutient les membres dans le réseautage et le perfectionnement professionnel. Sa filiale, le World Trade Centre Vancouver, livrera le Programme d'accélération du commerce aux entreprises de la Colombie-Britannique dans le cadre de ce projet.

Document d'information

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Écosystèmes d'innovation régionaux

Vancouver Board of Trade

500 000 $

Grâce à ce financement, le Vancouver Board of Trade mettra en œuvre le Programme d'accélération du commerce en Colombie-Britannique, aidant 5 cohortes de 15 entreprises locales à accéder aux meilleures équipes-conseils, ressources et personnes-ressources en matière d'exportation du Canada. Cela aidera les entreprises à croître au pays à mesure qu'elles augmentent leurs ventes sur les marchés internationaux.

Programme pour la croissance du tourisme

Musée de l'aviation de la Colombie-Britannique

250 000 $

Le financement permettra de créer une exposition dédiée à l'avion de lutte contre les incendies Martin Mars au Musée de l'aviation de la Colombie-Britannique, à North Saanich, en Colombie-Britannique, apportant un important atout culturel et historique à la région. L'exposition devrait attirer de nombreux passionnés d'aviation et d'aérospatiale au musée.

Canada Men's International Sevens Limited Partnership

150 000 $

Le financement a soutenu la commercialisation et la prestation du tournoi HSBC SVNS 2025, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cet événement international de plusieurs jours attire plus de 50 000 visiteurs chaque année et a des répercussions économiques important sur la région pendant la saison touristique creuse en février.

L'Association canadienne des paraplégiques (Colombie-Britannique)

61 750 $

Le financement appuiera l'élaboration de 27 visites virtuelles pour mettre en valeur les hébergements, les attractions commerciales et les espaces extérieurs accessibles dans les Kootenay rocheuses et le nord de la Colombie-Britannique. Il sera ainsi plus facile pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs amis de se déplacer dans ces régions.

Destination BC

250 000 $

Le financement aidera à mettre en œuvre un programme de développement des marchés mondiaux qui soutient la croissance du tourisme en Colombie-Britannique en aidant les exploitants touristiques de la Colombie-Britannique à attirer davantage de visiteurs internationaux. Cela créera aussi de nouvelles offres touristiques, ouvrira de nouveaux canaux pour attirer les visiteurs et renforcera l'écosystème touristique.

District de Tumbler Ridge

130 000 $

Le financement aidera à élaborer une stratégie de gestion des sentiers et des destinations afin de promouvoir la région en tant que destination touristique et soutenir la croissance durable du tourisme.

Fraser Valley Mountain Bikers Association (FVMBA)

125 000 $

Le financement permettra d'élargir le réseau de sentiers de la vallée du Fraser et de relier le lac Cultus à la rivière Vedder de Chilliwack grâce à des sentiers accessibles et polyvalents pour les randonneurs ainsi que les cyclistes. Les sentiers seront conçus selon des normes d'accessibilité, ce qui permettra aux utilisateurs de vélos de montagne adaptés de profiter du parcours.

Amis de la Société fédérale de l'Observatoire d'astrophysique

165 440 $

Le financement servira à créer de nouveaux programmes, à améliorer le site et à faire du marketing ciblé afin de positionner le Centre de l'univers comme une attraction touristique de premier plan pour le sud de l'île de Vancouver.

Freshwater Fisheries Society of BC

250 000 $

Le financement améliorera l'accès à des destinations de pêche récréative de classe mondiale dans les régions d'Omineca et de Skeena et augmentera le tourisme dans le nord de la Colombie-Britannique. Cela comprendra aussi l'installation et la modernisation des quais et des rampes de mise à l'eau, ainsi que l'amélioration de l'accès au site, des sentiers, ainsi que d'autres commodités.

Gitanyow Huwilp Society

250 000 $

Le financement permettra de promouvoir le tourisme actif et de mettre en valeur le patrimoine culturel de la Nation Gitanyow en faisant avancer la création du Gitanyow Reconciliation Trail, un sentier de randonnée, d'équitation et de luge ouvert toute l'année le long de l'historique Grease Trail, entre Kitwancool et Stewart, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Gitselasu Stewardship Society

78 700 $

Le financement stimulera le tourisme d'aventure sur le territoire traditionnel des Kitselas en améliorant les sentiers pour la marche, la randonnée et le vélo et en ajoutant une flotte de vélos de location. Le projet s'appuiera sur un réseau de sentiers existant qui amènera les visiteurs à des points de vue ainsi qu'à d'anciens sites archéologiques sur la rivière Skeena.

Gostlin Keefer Lake Lodge

250 000 $

Le financement permettra d'agrandir la station de ski de montagne à Cherryville, en Colombie-Britannique, afin d'augmenter la capacité de fréquentation ainsi que de stimuler le tourisme dans la région. Le projet permettra d'agrandir le terrain où il est possible de pratiquer le ski et de développer un réseau de sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne qui transformeront cette communauté en une destination de l'arrière-pays toute l'année.

Indigenous Tourism BC

300 000 $

Le financement aidera à mettre en œuvre un programme de marketing mettant en valeur le tourisme culturel et sportif autochtone auprès d'un public mondial à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA de 2026, encourageant ainsi les visiteurs à découvrir les communautés autochtones à l'extérieur de Vancouver.

The Mountain Soul Vineyard and Winery Inc.

250 000 $

Le financement aidera un petit vignoble familial à Trail, en Colombie-Britannique, à construire un espace événementiel et des chalets, ce qui lui permettra d'organiser des mariages, d'offrir des séjours avec nuitée, d'attirer plus de visiteurs et de prolonger ses activités pendant la saison intermédiaire.

Pacific Northwest Economic Region (Canada) Inc.

195 000 $

Le financement servira à élaborer une stratégie de gestion de la destination avec un plan d'action visant à améliorer les voyages transfrontaliers en Colombie-Britannique pour des événements de renom comme la Coupe du monde de la FIFA de 2026.

Pacific Region International Summer Music Association (PRISMA)

250 000 $

Le financement transformera un lieu de 5 000 pieds carrés à Powell River, en Colombie-Britannique, en un centre artistique et culturel dynamique avec des espaces de spectacle, des ateliers et des galeries souples. Cela soutiendra divers groupes communautaires, mettra en valeur les entreprises locales et attirera aussi des visiteurs dans la région.

Redd Fish Restoration Society

250 000 $

Le financement permettra de transformer un bâtiment de 4 000 pieds carrés en un centre d'interprétation dynamique présentant notamment des expositions interactives qui mettent en valeur le bassin versant et les écosystèmes anciens de la région. Le centre industriel servira de plaque tournante pour le tourisme régénérateur à Ucluelet, sur la côte ouest de l'île de Vancouver.

Shearwater Resort Management Ltd.

48 448 $

Le financement permettra d'améliorer et d'agrandir un centre de villégiature appartenant à des Autochtones sur l'île Denny avec des systèmes commerciaux modernes et de nouveaux équipements, comme des kayaks et des planches à pagaie, attirant ainsi plus de visiteurs dans le centre de villégiature.

Squamish Off-Road Cycling Association (SORCA)

110 500 $

Le financement permettra de revitaliser quatre sentiers principaux à Squamish avec des réparations, des améliorations du drainage et un accès adapté, ce qui améliorera l'expérience des cyclistes et augmentera ainsi le nombre de visiteurs.

Sunday Cider Company

164 177 $

Le financement transformera la cidrerie en une destination ouverte toute l'année en créant un espace intérieur et extérieur polyvalent et en augmentant la capacité pour les événements spéciaux, comme les mariages et les marchés saisonniers.

Société de développement de la Première Nation Tla-o-qui-aht

179 875 $

Le financement permettra d'améliorer l'offre touristique autochtone locale à Tofino, en Colombie-Britannique, en utilisant les commodités appartenant à la Première Nation Tla-o-qui-aht pour des événements culturels et l'éducation des visiteurs. Le projet offrira également une formation aux jeunes et au personnel de la Première Nation Tla-o-qui-aht à l'orientation et à la narration, ce qui les aidera à partager leur riche patrimoine avec les visiteurs.

Association touristique de l'île de Vancouver

149 045 $

Le financement permettra de créer un plan d'intendance de la destination afin d'accroître le tourisme durable sur l'île de Vancouver. Ce projet aidera à positionner l'île de Vancouver comme un chef de file du tourisme durable au Canada et dans le reste du monde.

The Tourism Fernie Society

126 000 $

Le financement servira à financer des visites paléontologiques guidées et autoguidées, une exposition d'interprétation des fossiles toute l'année et à améliorer un centre d'accueil des visiteurs, améliorant ainsi le tourisme durable dans une région réputée pour sa riche histoire paléontologique.

Qathet Regional Cycling Association (QRCA)

250 000 $

Le financement permettra d'élargir le réseau de sentiers du mont Mahoney à Powell River avec de nouveaux sentiers de descente, de ski de fond et accessibles, l'ajout de signalisation, d'un kiosque de départ et d'améliorations au drainage afin de stimuler le tourisme de vélo de montagne. Ce projet aidera aussi à attirer les amateurs de plein air et les amateurs d'aventure de tous niveaux à explorer la région.

Société du Festival du film de Whistler

100 000 $

Le financement améliorera le Festival du film de Whistler 2025, attirant plus de visiteurs nationaux et internationaux, augmentant les avantages économiques pour Whistler, Pemberton et Squamish avec la réalisation d'un événement non sportif pendant la saison intermédiaire.

