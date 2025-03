Le financement du gouvernement du Canada aidera les entreprises de la province à croître, à exporter et à soutenir la concurrence.

SURREY, BC, le 3 mars 2025 /CNW/ - Partout en Colombie-Britannique, des entrepreneures et entrepreneurs ambitieux font croître leur entreprise et sont source de prospérité, dans des secteurs allant de l'agriculture aux sciences de la vie. PacifiCan investit à l'égard de cette croissance.

Une image d’un polygone du cerveau. Le texte se lit comme suit : PacifiCan annonce l’octroi de 18,3 millions de dollars pour renforcer les entreprises locales, stimuler les exportations et ouvrir un nouveau programme de demande de croissance des entreprises (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 18,3 millions de dollars à sept entreprises de la Colombie-Britannique afin d'accroître leurs activités, de créer plus d'emplois, d'accélérer la croissance et de commercialiser davantage de produits fabriqués en Colombie-Britannique sur les marchés mondiaux.

Parmi ces entreprises, HealthTech Connex, une entreprise en sciences de la vie basée à Surrey, reçoit plus de 3,7 millions de dollars pour étendre ses activités. Le dispositif médical d'imagerie cérébrale avancée de l'entreprise, la plateforme NeuroCatch®, évalue la fonction cognitive en six minutes et est conçu pour aider les professionnelles et professionnels de la santé, le personnel de recherche, ainsi que les cliniciennes et cliniciens à fournir les meilleurs soins de santé à leurs patientes et patients. L'investissement de PacifiCan permettra à HealthTech Connex de commercialiser son dispositif en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

EggSolutions Vanderpol's (ESV), une entreprise familiale de transformation d'œufs basée à Abbotsford, reçoit 5 millions de dollars pour étendre sa fabrication. Grâce au soutien de PacifiCan, cette entreprise achètera de nouveaux équipements, déménagera dans une plus grande usine de fabrication et améliorera ainsi sa capacité de traitement des eaux usées pour réduire son empreinte environnementale. Cet investissement renforcera les chaînes d'approvisionnement de l'Ouest canadien, augmentera la sécurité alimentaire et offrira plus de produits fabriqués en Colombie-Britannique aux consommatrices et consommateurs du Canada.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient créer plus de 270 emplois, stimuler l'économie locale et amener les innovations de la Colombie-Britannique à un plus grand nombre de personnes et de marchés locaux et internationaux.

Aujourd'hui, le ministre Sajjan a également annoncé que le prochain appel de propositions pour le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) débutera le 4 mars 2025. Le portail restera ouvert aux entreprises pour leur permettre de soumettre des déclarations d'intérêt jusqu'au 30 avril 2025.

Dans le cadre du programme CPE, PacifiCan verse des contributions remboursables aux entreprises à forte croissance de la Colombie-Britannique qui prennent de l'expansion et commercialisent des biens, des services ou des technologies novateurs. Les candidates et candidats potentiels peuvent en savoir plus sur le programme CPE sur le site Web de PacifiCan.

Citations

« Les personnes de la Colombie-Britannique sont reconnues dans le monde entier pour leurs innovations. Les chefs d'entreprise de toute la province transforment des industries comme l'agriculture et les technologies numériques. PacifiCan répond présent afin de soutenir ces entreprises. Les investissements annoncés aujourd'hui renforceront la concurrence des entreprises de la Colombie-Britannique et contribueront à assurer la prospérité à long terme de toutes les personnes de la Colombie-Britannique. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« HealthTech Connex se concentre sur la prestation de soins de santé avancés en arrimant la science et l'innovation avec les répercussions réelles sur la santé du cerveau. En médecine, il est impossible de traiter ce que nous ne pouvons pas mesurer. NeuroCatch® représente une percée mondiale pour s'assurer qu'il existe des signes vitaux objectifs et accessibles pour notre cerveau. Cet investissement de PacifiCan aidera grandement à mettre à l'échelle rapidement le déploiement de NeuroCatch® à tous les points de soins où les cliniciennes et cliniciens ont besoin d'un outil simple et puissant pour évaluer la santé cognitive de leurs patientes et patients. »

-Dr Ryan D'Arcy, cofondateur, président et chef de la direction scientifique, HealthTech Connex

« Surrey est une plaque tournante des entreprises novatrices de la Colombie-Britannique qui s'efforcent de créer des solutions à des problèmes complexes affectant les Canadiens et le monde entier. Notre investissement dans HealthTech Connex démontre comment le soutien aux entreprises locales permet de créer plus de possibilités chez nous. La nouvelle annoncée aujourd'hui par PacifiCan dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises constitue une occasion pour les entreprises qui sont les figures de proue de l'innovation à Surrey de mettre à l'échelle leurs produits novateurs et d'étendre leurs technologies à divers marchés. »

-Randeep Sarai, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Surrey-Centre

« En tant que ville qui prospère grâce à l'innovation et à l'esprit d'entreprise, Surrey est fière de voir des entreprises locales comme HealthTech Connex bénéficier de l'investissement substantiel de PacifiCan. Ce financement appuie non seulement la croissance des technologies de pointe qui améliorent l'accès aux soins de santé, mais s'inscrit également dans l'engagement de Surrey à favoriser une économie dynamique. En donnant aux entreprises les moyens de prendre de l'expansion et d'être concurrentielles à l'échelle mondiale, nous façonnons un avenir où la prospérité est partagée par toutes les personnes de la Colombie-Britannique. Ensemble, nous bâtissons une économie durable et inclusive qui répond aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

-Brenda Locke, mairesse, Ville de Surrey

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le financement annoncé aujourd'hui a été accordé au moyen du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan et du Fonds pour l'emploi et la croissance.

Le programme Croissance et productivité des entreprises réalise des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, afin d'aider les entreprises innovantes à accélérer leur croissance et à être compétitives à l'échelle mondiale.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créatrices et créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer la pérennité de leurs entreprises. Il s'agit notamment de renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans toute la Colombie-Britannique.

Liens associés

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur X (ex-Twitter) et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Document d'information

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement remboursable de 18,3 millions de dollars à sept entreprises de la Colombie-Britannique afin d'accroître leurs activités, de créer plus d'emplois, d'accélérer la croissance et de commercialiser davantage de produits fabriqués en Colombie-Britannique sur les marchés mondiaux.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Programme Croissance et productivité des entreprises

4 AG Robotics

2 500 000 $

Le financement permettra à 4 AG Robotics de mettre à l'échelle sa technologie de récolte robotisée de champignons. Les robots de l'entreprise basée à Salmon Arm utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour aider les agricultrices et agriculteurs à cueillir, tailler et emballer les champignons, réduisant considérablement les coûts de production et augmentant la productivité. Cet investissement permettra à 4 AG Robotics d'étendre la fabrication, d'embaucher plus de membres du personnel et d'augmenter ses ventes à l'échelle mondiale.

EggSolutions Vanderpol's

5 000 000 $

Le financement permettra à EggSolutions Vanderpol's (ESV), le seul transformateur d'œufs familial de la Colombie-Britannique, d'étendre sa fabrication et d'atteindre ainsi de nouveaux marchés. ESV fabrique des produits d'œufs traditionnels comme l'albumen, le jaune d'œuf et les œufs entiers, ainsi que des produits spécialisés pour les marchés asiatiques. Cet investissement permettra à EggSolutions Vanderpol's de déménager dans une usine de fabrication plus grande et d'acheter la première et la seule machine à tamagoyaki en Amérique du Nord, faisant de l'entreprise d'Abbotsford le producteur exclusif d'omelettes japonaises fraîches pour les marchés canadien et asiatique.

ESV augmentera ainsi sa capacité de production, apportera plus de produits fabriqués en Colombie-Britannique sur les marchés existants et s'étendra à des marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le financement de PacifiCan permettra également à EggSolutions Vanderpol's d'améliorer sa capacité de traitement des eaux usées, ce qui convertira les déchets en engrais et réduira l'empreinte environnementale de l'entreprise.

HealthTech Connex

3 767 850 $

Le financement permettra à HealthTech Connex, une entreprise en sciences de la vie basée à Surrey, d'étendre ses activités. Le dispositif médical d'imagerie cérébrale avancée de l'entreprise, la plateforme NeuroCatch®, évalue la fonction cognitive en six minutes au point de soins. Cet investissement permettra à HealthTech Connex de commercialiser son dispositif en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

MarineLabs

1 800 000 $

Le financement aidera MarineLabs, une entreprise basée à Victoria, à développer son réseau de données océaniques. MarineLabs fabrique des capteurs qui suivent la météo ainsi que les vagues pour les ports et les exploitants de navires en temps réel. En plus de créer de nouveaux emplois, cet investissement aidera l'entreprise à ajouter davantage de capteurs et à améliorer ses outils de prévision, ce qui rendra les déplacements maritimes plus sûrs et plus efficaces.

Mustimuhw Information Solutions

3 266 398 $

Le financement aidera Mustimuhw Information Solutions, une entreprise de logiciels appartenant à des Autochtones et basée à Duncan, à élargir sa plateforme de santé numérique. L'entreprise développe un logiciel qui aide les organismes de santé et de services à la famille des Premières Nations et des Autochtones à gérer les dossiers médicaux ainsi que d'autres données personnelles d'une manière adaptée à la culture. Cet investissement aidera Mustimuhw Information Solutions à lancer et à mettre à l'échelle une nouvelle application de gestion du bien-être communautaire et du logement, ce qui facilitera notamment la gestion de ces services pour les communautés autochtones.

VitaminLab

921 278 $

Le financement aidera VitaminLab, une entreprise de santé et de biotechnologie basée à Victoria, à étendre ses activités. VitaminLab crée des suppléments vitaminiques personnalisés à l'aide de données sur la santé. Cet investissement soutiendra le déménagement de l'entreprise dans des installations plus grandes, introduira l'automatisation et répondra aussi à la demande croissante pour ses produits.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Pledge Resource Managers

1 100 000 $

Le financement aidera Pledge Resource Managers, une entreprise de technologies propres appartenant à des Autochtones et à des femmes de Kelowna, à augmenter la production de son système de douche intelligente. La douche RainStick est la première en Amérique du Nord à filtrer et à recirculer l'eau en temps réel, réduisant ainsi la consommation d'eau domestique de quelque 80 %. Cet investissement permettra à l'entreprise d'intégrer la fabrication à l'interne, d'embaucher plus de membres du personnel et de répondre à la demande croissante pour ses produits dans le monde entier.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources : Quinn Rinke, Adjoint secrétaire parlementaire, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications adjointe, PacifiCan, [email protected]