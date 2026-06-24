PacifiCan accepte maintenant les demandes pour stimuler la croissance des entreprises en Colombie-Britannique

SURREY, BC, le 24 juin 2026 /CNW/ - Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PacifiCan contribue à renforcer la croissance économique et à soutenir les entreprises dans toute la Colombie-Britannique grâce à des investissements dans des organisations qui les aident à innover, à améliorer leur productivité et à se développer.

Image de couleur bleu sarcelle accompagnée du texte suivant : « Programme Écosystèmes d’innovation régionaux (EIR) de PacifiCan : Demandes acceptées »; filigrane du gouvernement du Canada en bas de page. (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui que les demandes au titre du programme EIR sont maintenant acceptées. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 11 septembre 2026 à 12 h (heure du Pacifique).

Le programme EIR offre des contributions non remboursables à des organismes à but non lucratif pour aider les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique à se développer et à améliorer leur productivité. Dans le cadre de ce processus de réception de demandes, PacifiCan recherche des projets visant à renforcer l'écosystème d'innovation de la Colombie-Britannique en aidant les entreprises à se développer et à commercialiser leurs produits, à augmenter leur chiffre d'affaires et leurs exportations, ainsi qu'à créer des emplois de qualité.

La réception des demandes au titre du programme EIR sera ouverte deux fois par an et s'accompagnera d'un processus de demande simplifiée, pour plus de transparence, de prévisibilité et de rapidité pour les demandeurs.

Grâce à des investissements comme ceux effectués dans le cadre du programme EIR, le gouvernement du Canada, par l'entremise de PacifiCan, bâtit une économie plus forte et plus concurrentielle en Colombie-Britannique et au Canada. Veuillez visiter le site Web de PacifiCan pour en apprendre plus.

Citations

« On trouve en Colombie-Britannique certains des meilleurs innovateurs et entrepreneurs au monde. Par l'entremise du programme EIR, PacifiCan investit dans des organisations qui aident les entreprises à transformer des idées novatrices en possibilités économiques, à stimuler la croissance, à créer des emplois locaux et à bâtir une économie canadienne forte et résiliente. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

Le programme EIR est l'un des deux volets du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). CERI favorise le développement économique à long terme en mettant l'accent sur les investissements qui stimulent la croissance économique.

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SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]