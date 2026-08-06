Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour aider des entreprises de la Colombie-Britannique à faire face aux perturbations commerciales et à saisir de nouvelles occasions

Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour aider des entreprises de la Colombie-Britannique à faire face aux perturbations commerciales et à saisir de nouvelles occasionsEnglish
Nouvelles fournies parPacific Economic Development Canada
06 août, 2026, 13:11 ET
BURNABY, BC, le 6 août 2026 /CNW/ --
Événement : L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) annoncera des investissements visant à aider des entreprises et des organisations de la Colombie-Britannique à demeurer compétitives et résilientes en stimulant la productivité, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en conquérant de nouveaux marchés.
Date : Le lundi 10 août 2026
Heure : 10 h 30 (visite)
11 h (annonce)
Veuillez confirmer votre présence auprès de Lynsey Brothers pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.
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SOURCE Pacific Economic Development Canada
Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]
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