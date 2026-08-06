Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour aider des entreprises de la Colombie-Britannique à faire face aux perturbations commerciales et à saisir de nouvelles occasions

BURNABY, BC, le 6 août 2026 /CNW/ --

Événement : L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) annoncera des investissements visant à aider des entreprises et des organisations de la Colombie-Britannique à demeurer compétitives et résilientes en stimulant la productivité, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en conquérant de nouveaux marchés.

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, Burnaby (C.-B.)

Date : Le lundi 10 août 2026

Heure : 10 h 30 (visite)

11 h (annonce)

Veuillez confirmer votre présence auprès de Lynsey Brothers pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.

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SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]