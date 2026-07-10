Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements qui aideront des entreprises de Surrey à renforcer leur productivité et à conquérir de nouveaux marchés

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Nouvelles fournies par

Pacific Economic Development Canada

10 juil, 2026, 13:00 ET

SURREY, BC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - 

Événement :         L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)
                              et députée de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre
                              du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement
                              économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera un financement
                              visant à aider des entreprises de Surrey à diversifier leurs exportations,
                              à se développer localement et à être compétitives à l'échelle mondiale.

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Avis aux médias : Surrey, C.-B.
Avis aux médias : Surrey, C.-B.

Date :                    Le lundi 13 juillet

Heure :                 10 h (visite)
                             10 h 30 (annonce)

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mohammad Hussain et Lynsey Brothers pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement. Pour la visite, les participants doivent porter des chaussures fermées et on leur fournira des vestes réfléchissantes et des lunettes de sécurité. 

Personnes-ressources 

Mohammad Hussain
Directeur des communications
Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan
[email protected]

Lynsey Brothers 
Gestionnaire des communications 
PacifiCan 
[email protected] 

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Numéro sans frais : 1-888-338-9378
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SOURCE Pacific Economic Development Canada

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