Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements qui aideront des entreprises de Surrey à renforcer leur productivité et à conquérir de nouveaux marchés

Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements qui aideront des entreprises de Surrey à renforcer leur productivité et à conquérir de nouveaux marchésEnglish
Nouvelles fournies parPacific Economic Development Canada
10 juil, 2026, 13:00 ET
SURREY, BC, le 10 juill. 2026 /CNW/ -
Événement : L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)
et députée de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre
du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement
économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera un financement
visant à aider des entreprises de Surrey à diversifier leurs exportations,
à se développer localement et à être compétitives à l'échelle mondiale.
Date : Le lundi 13 juillet
Heure : 10 h (visite)
10 h 30 (annonce)
Veuillez confirmer votre présence auprès de Mohammad Hussain et Lynsey Brothers pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement. Pour la visite, les participants doivent porter des chaussures fermées et on leur fournira des vestes réfléchissantes et des lunettes de sécurité.
Personnes-ressources
Mohammad Hussain
Directeur des communications
Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan
[email protected]
Lynsey Brothers
Gestionnaire des communications
PacifiCan
[email protected]
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Numéro sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Pacific Economic Development Canada
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