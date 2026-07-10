Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements qui aideront des entreprises de Surrey à renforcer leur productivité et à conquérir de nouveaux marchés

SURREY, BC, le 10 juill. 2026 /CNW/ -

Événement : L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)

et députée de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre

du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement

économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera un financement

visant à aider des entreprises de Surrey à diversifier leurs exportations,

à se développer localement et à être compétitives à l'échelle mondiale.

Avis aux médias : Surrey, C.-B.

Date : Le lundi 13 juillet

Heure : 10 h (visite)

10 h 30 (annonce)

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mohammad Hussain et Lynsey Brothers pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement. Pour la visite, les participants doivent porter des chaussures fermées et on leur fournira des vestes réfléchissantes et des lunettes de sécurité.

Personnes-ressources

Mohammad Hussain

Directeur des communications

Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan

[email protected]

Lynsey Brothers

Gestionnaire des communications

PacifiCan

[email protected]

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ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Pacific Economic Development Canada