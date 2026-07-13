SURREY, BC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - L'économie de la Colombie-Britannique repose sur des entreprises solides qui créent des emplois de qualité et soutiennent des collectivités dynamiques. Aujourd'hui, bon nombre de ces entreprises, comme beaucoup d'autres au Canada, vivent dans l'incertitude en raison des droits de douane et de l'évolution des conditions du commerce mondial qui font grimper les coûts et perturbent les chaînes d'approvisionnement.

Un soudeur en tenue de protection travaille sur une structure métallique dans un environnement industriel faiblement éclairé. Texte : « Le gouvernement du Canada investit plus de 8 millions de dollars pour aider des entreprises de Surrey à accroître leur productivité et à conquérir de nouveaux marchés. »

Pour rester compétitives et résilientes, les entreprises de la Colombie-Britannique se tournent vers de nouvelles voies de croissance grâce au soutien de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT).

L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international) et député de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 8 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT destiné à quatre entreprises de Surrey pour les aider à diversifier leurs exportations, à croître localement et à être concurrentielles à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à la prospérité de la Colombie-Britannique et de tout le Canada.

Ces investissements appuient les mesures prises par le gouvernement du Canada pour renforcer la production alimentaire nationale et transformer les entreprises des secteurs particulièrement touchés par les perturbations du commerce mondial, tels que la foresterie, l'industrie manufacturière, ainsi que celles de l'acier et de l'aluminium, afin d'accroître leur productivité, de réduire leurs coûts, de mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et de conquérir de nouveaux marchés.

Cette annonce a été faite chez AI Industries, une entreprise qui fabrique des composants en acier destinés à des chantiers de construction dans toute l'Amérique du Nord, notamment le Surrey Civic Centre. L'investissement de PacifiCan aidera AI Industries à augmenter sa capacité de production et son efficacité grâce à l'installation d'équipements de fabrication et de soudage automatisés de pointe, ce qui permettra à l'entreprise de conquérir de nouveaux marchés, de renforcer ses chaînes d'approvisionnement et de créer des emplois de qualité.

Trois autres entreprises bénéficient également d'un financement, notamment Nanak Foods, une société spécialisée dans la fabrication de paneer, de ghee (beurre clarifié), de yogourt et de divers hors-d'œuvre et desserts à base de produits laitiers. L'investissement de PacifiCan permettra d'automatiser ses opérations de production et d'entreposage afin d'augmenter sa capacité, de renforcer la fabrication nationale de produits alimentaires et de conquérir de nouveaux marchés internationaux.

De plus amples renseignements sur ces investissements se trouvent dans le document d'information ci-dessous.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les entreprises de Surrey et de l'ensemble du Canada aient le soutien dont elles ont besoin pour prospérer. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront des entreprises de secteurs clés à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement, à adopter de nouvelles technologies et à conquérir de nouveaux marchés. En veillant à ce que les entreprises disposent des outils dont elles ont besoin pour se réorienter et réussir, nous favorisons une croissance économique durable et bâtissons un Canada fort pour tout le monde. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La Colombie-Britannique a le talent, l'innovation et l'esprit d'entreprise nécessaires pour diriger une économie mondiale en évolution, et les entreprises locales sont prêtes à saisir de nouvelles opportunités. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront les entreprises ambitieuses de Surrey à croître et à élargir leurs marchés, tant ici au Canada qu'à l'étranger, tout en relevant les défis commerciaux afin qu'elles puissent être concurrentielles et réussir. En investissant dans nos collectivités locales, nous protégeons les emplois, stimulons la croissance économique et contribuons à bâtir une Surrey et un Canada plus forts. »

-L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au développement international et député de Surrey-Centre

« Le financement de l'IRRT aidera AI Industries à renforcer ses capacités de production nationales dans un contexte marqué par une incertitude commerciale croissante et des pressions tarifaires. Grâce au déploiement de technologies d'automatisation de pointe, nous pourrons améliorer notre productivité, renforcer notre compétitivité à l'échelle mondiale et générer des retombées économiques qui profiteront à l'ensemble de notre réseau de fournisseurs, de sous-traitants et de partenaires de construction canadiens. »

-Karim Walji, co-propriétaire et directeur général, AI Industries

« Le financement de l'IRRT représente un investissement considérable dans l'avenir de l'industrie agroalimentaire canadienne. En favorisant l'automatisation de pointe et l'amélioration de la productivité chez Nanak Foods, ce projet renforcera notre compétitivité mondiale, créera des emplois durables, consolidera les capacités nationales de transformation des produits laitiers et nous aidera à accroître nos exportations tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement canadienne. »

-Gurpreet Arneja, président, Nanak Foods, Inc.

Faits en bref

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada, s'inscrit dans la stratégie du gouvernement du Canada visant à protéger les emplois, les industries et les chaînes d'approvisionnement canadiennes. Elle fait partie d'un effort concerté pour soutenir les entreprises et les travailleurs canadiens face aux répercussions des droits de douane.

Le 4 mai 2026, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement supplémentaire de 500 millions de dollars à l'échelle nationale par l'entremise de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour soutenir les entreprises canadiennes touchées par les perturbations commerciales.

Le 3 juin 2026, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement supplémentaire de 300 millions de dollars à l'échelle nationale dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire afin de soutenir la transformation du secteur forestier en aidant les petites et moyennes entreprises à accéder aux fonds dont elles ont besoin pour se réorienter stratégiquement vers la diversification des marchés, l'amélioration de la productivité et le renforcement de la compétitivité.

Le 11 juin 2026, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 150 millions de dollars pour un Fonds pour la sécurité alimentaire, dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, afin d'aider les entreprises du secteur alimentaire et les organisations du système alimentaire à renforcer leurs capacités nationales de transformation, de production, de stockage, de distribution et de livraison de denrées alimentaires aux collectivités.

Le 2 juillet 2026, le gouvernement du Canada a annoncé l'Accord de prospérité et de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique, qui prévoit la mise en œuvre d'une série de mesures visant à stimuler la croissance économique de la Colombie-Britannique et du Canada, à financer les services publics dont dépend toute la population canadienne, et à diversifier nos relations commerciales.

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Document d'information

L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État au développement international et députée de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement provenant de l'Initiative régionale de réponse tarifaire de plus de 8 millions de dollars dans quatre entreprises de Surrey. Ces investissements aideront des entreprises touchées par les droits de douane à améliorer leur productivité, à réduire leurs coûts, à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et à conquérir de nouveaux marchés.

Les investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

AI Industries - 1 000 000 $

AI Industries est l'un des plus grands fabricants commerciaux d'acier de construction de la Colombie-Britannique et produit des composants en acier destinés à des chantiers de construction dans toute l'Amérique du Nord, notamment le Surrey Civic Centre. L'investissement de PacifiCan aidera AI Industries à accroître sa capacité de production et son efficacité grâce à l'installation d'équipements de fabrication et de soudage automatisés de pointe, ce qui permettra à l'entreprise de percer de nouveaux marchés, de renforcer ses chaînes d'approvisionnement et de créer des emplois de qualité.

MTC Solutions - 630 250 $

MTC Solutions est une société d'ingénierie qui conçoit et fournit les systèmes d'assemblage utilisés dans les projets de construction en bois massif partout en Amérique du Nord. Cet investissement aidera MTC à mettre en place un centre de recherche et de fabrication de pointe, notamment grâce à l'acquisition de nouveaux équipements d'essai et d'usinage destinés à la mise au point de quincaillerie pour le bois massif fabriquée au Canada. Ce projet permettra de soutenir des emplois qualifiés en Colombie-Britannique, de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et de favoriser la croissance de l'industrie canadienne du bois massif.

Nanak Foods - 5 500 000 $

Nanak Foods est spécialisée dans la fabrication de paneer, de ghee (beurre clarifié), de yogourt ainsi que de divers hors-d'œuvre et desserts à base de produits laitiers. Cette entreprise est le plus grand fournisseur nord-américain de produits laitiers d'origine sud-asiatique. Cet investissement permettra à Nanak Foods d'automatiser ses chaînes de production et ses opérations d'entreposage afin d'augmenter sa capacité de production, de renforcer la production alimentaire nationale et de conquérir de nouveaux marchés internationaux.

PowerHouse Building Solutions - 925 000 $

PowerHouse est un distributeur de matériaux de construction, spécialisé dans les produits d'isolation à haute efficacité énergétique. Cet investissement permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité et sa compétitivité en automatisant les opérations d'entreposage, en diversifiant sa chaîne d'approvisionnement et en préparant son expansion au Royaume-Uni. Cet investissement contribuera à la croissance d'une entreprise de la Colombie-Britannique dans le secteur de la construction écoénergétique.

SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]