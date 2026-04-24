QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé que le Canada, avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), octroiera au Port de Québec la certification pour devenir un premier port d'arrivée capable de recevoir des conteneurs maritimes internationaux. Cette initiative est une étape déterminante, et elle s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par le Canada pour diversifier ses échanges commerciaux et offrir aux importateurs, exportateurs et investisseurs canadiens des possibilités de concurrencer et de prospérer sur le marché mondial.

L'ASFC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, dont l'Administration portuaire de Québec et l'exploitant de terminal QSL, afin de satisfaire aux conditions relatives à la désignation appropriée, à l'octroi de permis et aux exigences en matière d'installations d'inspection des conteneurs. Sur la base de ces travaux, l'ASFC mettra à la disposition du port toute la technologie de détection et l'effectif d'agents des services frontaliers requis pour un premier port d'arrivée.

Dans les ports de tout le pays, l'ASFC travaille sans relâche, de l'accueil des voyageurs à l'application des mesures d'importation, afin de protéger les communautés et la prospérité économique du Canada. Les points d'entrée jouent un rôle essentiel dans le soutien au commerce et à l'économie en tant que maillons indispensables des chaînes d'approvisionnement. L'ASFC contribue à protéger la sécurité et l'économie du Canada en contrôlant les marchandises à la frontière, en interceptant les articles illicites et en faisant face aux menaces pour la sécurité. Le gouvernement canadien s'attache à bâtir une économie plus forte et plus résiliente en accélérant les projets d'infrastructure qui relient et transforment le pays.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à appuyer des projets structurants qui renforcent l'économie canadienne afin qu'elle soit plus indépendante et plus résiliente face aux chocs mondiaux. Au cœur de cette mission figurent des initiatives d'envergure, comme celle annoncée aujourd'hui au Port de Québec, un acteur clé de l'avenir économique du Québec et du Canada.

Citations

« Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est une étape déterminante qui s'inscrit dans tous les efforts que notre gouvernement mène pour diversifier nos échanges commerciaux, devenir compétitif à l'international et éliminer les barrières à la prospérité du Canada. Avec un premier port d'arrivée, la région de Québec ne sera plus seulement un point de passage parmi d'autres; elle deviendra un centre stratégique qui contribuera encore davantage à la vitalité et au dynamisme économique de Québec, du Québec et du Canada. »

- L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette certification nous donne les outils pour mieux intégrer nos chaînes d'approvisionnement, réduire les vulnérabilités et positionner Québec comme un acteur clé du commerce durable. Elle renforce aussi le rôle du Port de Québec comme levier pour nos entreprises d'ici, en facilitant les échanges et en créant des opportunités économiques durables. »

- Steeve Lavoie, député de Beauport--Limoilou, Québec

« La désignation du Port de Québec comme premier port d'arrivée témoigne de la confiance que nous portons à nos infrastructures nationales. En renforçant nos capacités d'inspection, nous consolidons une chaîne d'approvisionnement plus autonome et mieux protégée. Pour les citoyens de Québec, cela signifie que notre port demeure un maillon essentiel, opéré avec la rigueur et la transparence que la population est en droit d'attendre. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, Québec

« La désignation du Port de Québec comme premier port d'arrivée est une excellente nouvelle pour toute la Capitale-Nationale. Le port est un moteur économique stratégique qui soutient des milliers d'emplois et contribue directement à la vitalité de notre région. En renforçant son rôle dans les chaînes d'approvisionnement, nous consolidons notre position comme porte d'entrée incontournable du commerce international et créons des retombées concrètes pour les travailleurs et les entreprises d'ici. »

- Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Capitale nationale

« Cette désignation comme port international de conteneurs représente une avancée majeure pour le Port de Québec et pour l'ensemble de la chaîne logistique québécoise et canadienne. Elle vient renforcer notre capacité à connecter efficacement les marchés, à diversifier nos échanges commerciaux et à offrir aux entreprises d'ici des solutions compétitives, fiables et sécuritaires. C'est aussi le reflet d'un travail collectif avec nos partenaires et d'une volonté claire de positionner Québec comme un pôle stratégique au service de l'économie québécoise et canadienne. »

- Olga Farman, PDG de l'Administration portuaire de Québec

« Le Port de Québec est une grande force pour l'économie de la région et de tout le pays. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle, qui va nous permettre de bien planifier la suite afin que les opérations se fassent dans l'intérêt de tout le monde, de façon durable, et en portant une attention particulière aux enjeux qui préoccupent la population, comme l'établit clairement la Vision Ville-Port dont nous nous sommes dotés récemment. »

- Catherine Vallières-Roland, mairesse suppléante de la ville de Québec et élue responsable des grands projets économiques.

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Dans le Budget 2025, le Canada a prévu 5 milliards de dollars sur sept ans pour de nouvelles infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi que pour le nouveau Bureau des grands projets (BGP).

de dollars sur sept ans pour de nouvelles infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi que pour le nouveau Bureau des grands projets (BGP). Le BGP s'efforce d'accélérer la réalisation de projets de construction nationaux en simplifiant et en accélérant les processus d'approbation réglementaire et en aidant à structurer et à coordonner le financement de ces projets.

Le Plan frontalier du Canada et le Budget 2025 soulignent l'importance d'investir dans une frontière solide pour protéger la population du Canada et notre économie.

Articulé autour de cinq piliers, le Plan frontalier du Canada renforce la sécurité aux frontières, consolide notre système d'immigration et contribue à assurer la prospérité future du Canada.

Un premier port d'arrivée est le point d'entrée où un moyen de transport commercial (pour les personnes ou les marchandises) arrive pour la première fois au Canada en provenance d'un pays étranger. Désigner des ports maritimes comme premiers ports d'arrivée capables de recevoir des conteneurs maritimes internationaux nécessite que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) déploie les ressources et l'équipement nécessaires pour le contrôle et l'inspection des conteneurs à leur arrivée et à leur départ, que ce soit en mode importation ou exportation.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-fra.html), Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945 ; Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet du Ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement et Lieutenant du Québec, [email protected], 343-543-5391