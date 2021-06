Ouverture du Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau

Coup d'envoi à la programmation estivale

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'un des plus beaux complexes aquatiques extérieurs au Canada rouvre officiellement ses portes au parc Jean-Drapeau à compter du samedi 5 juin. La piscine récréative dédiée au bain libre et à la nage en longueur pour le grand public sera ouverte les deux premiers week-ends du mois de juin, avant d'être accessible tous les jours de l'été à partir du 19 juin. Que ce soit en famille, entre amis ou en solo, le Complexe aquatique a de quoi plaire à tous les amateurs de baignade.

Mesures sanitaires pour une expérience sécuritaire

La Société du parc Jean-Drapeau est prête à accueillir les visiteurs dans le respect des mesures sanitaires et en toute sécurité. La capacité du Complexe aquatique a notamment été réduite afin de respecter la distanciation physique.

Les visiteurs doivent donc réserver une plage horaire en matinée ou en après-midi, et devront respecter l'heure associée à leur réservation. Un intervalle de 30 minutes est prévu entre les deux périodes afin de désinfecter convenablement le site. Pour la nage en longueur, plusieurs blocs de 1 h 30 sont disponibles, le nombre variant en fonction des jours de la semaine. Le système de réservation est désormais en ligne sur le site Internet du parc Jean-Drapeau.

Les baigneurs doivent arriver au Complexe aquatique déjà vêtus de leur maillot de bain et s'être préalablement munis de veste de sauvetage, au besoin, car les vestiaires ainsi que le système de prêt de matériel ne sont pas disponibles.

Pour toutes questions relatives à la tarification et les meilleures façons de visiter le Complexe aquatique, visitez la page web au parcjeandrapeau.com.

Une multitude d'activités estivales pour tous les goûts

Le parc Jean-Drapeau est un lieu de prédilection pour toutes personnes désirant se ressourcer en nature, autant pour la plaisance que la pratique du sport.

Les amateurs de baignade seront contents d'apprendre que la plage Jean-Doré ouvrira ses portes le 23 juin. Véritable îlot de fraîcheur au cœur du circuit Gilles-Villeneuve, ce plan d'eau d'exception saura divertir petits et grands, plaisanciers et sportifs avec plusieurs activités. Aquazilla sera de retour avec ses structures gonflables composées de parcours à obstacles, le service de location d'embarcations nautiques avec kayaks, pédalos et planches à pagaie (SUP) sera disponible, les amateurs de nage en eau libre pourront s'entraîner dans les zones délimitées du lac de la plage et les joueurs de volleyball de plage seront comblés par les huit terrains aménagés sur le site. Nouveauté cette année : les visiteurs pourront apporter leur SUP ou leur kayak personnel pour visiter le lac de la Plage et ses lagunes.

Au chapitre des nouveautés, la zone du quai de la navette fluviale sera transformée en buvette extérieure à compter du 19 juin. La Guinguette du parc Jean-Drapeau offrira un lieu de rencontre et de détente inédit et coloré avec différentes installations extérieures, une scène pour différentes prestations et un décor lumineux pour une ambiance en soirée. Un restaurant végétalien permettra aux visiteurs de se restaurer avec, entre autres, des burgers, des tapas, des churros et des gaufres. Plusieurs aménagements extérieurs à proximité viendront bonifier le lieu, avec des tables de ping-pong, des balançoires éphémères aux abords du fleuve ou encore des espaces dédiés aux pique-niques.

Pour les visiteurs du Parc qui sont en mode contemplatif, le Sentier des îles est tout indiqué pour vous guider à travers les jardins des Floralies, les sentiers du mont Boullé, les multiples œuvres d'art et tous les lieux emblématiques. La Balade découverte, quant à elle, est une autre façon de s'imprégner de l'histoire des îles grâce à un parcours en véhicule électrique mettant en lumière les nombreux points d'intérêts, le tout animé par un guide certifié. La biodiversité et le patrimoine étant d'une exceptionnelle richesse au parc Jean-Drapeau, des experts seront également disponibles pour des tours guidés tout au long de l'été.

Finalement, pour les fanatiques d'endorphines, le Bassin olympique et le circuit Gilles-Villeneuve permettent depuis le mois de mai à plusieurs athlètes de s'entraîner dans des installations de haut calibre. Dès le 23 juin, les cyclistes de performance seront heureux d'apprendre que la piste sera interdite aux voitures les mercredis soir afin de favoriser l'entraînement sportif.

Plusieurs autres surprises viendront ponctuer la saison estivale, visitez le parcjeandrapeau.com afin de consulter l'ensemble de la programmation!

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

