Ouverture de la plage Jean-Doré - L'été est arrivé au parc Jean-Drapeau!

Activités nautiques et partenaires

Encore une fois cette année, les partenaires du Parc permettront aux usagers de la Plage de s'adonner à une foule d'activités nautiques. KSF offre la location de SUP (Stand Up Paddleboards) en plus des cours de yoga et de mise en forme, Aquazilla réinstalle ses immenses structures gonflables composées de parcours à obstacles, de glissoires et de plateformes pour divertir adultes et enfants et Écorécréo permet la location de canots, kayaks et pédalos afin de découvrir le lac de la plage Jean-Doré et ses environs.